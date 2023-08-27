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Роналду прошёл проверку на детекторе лжи

вчера, 20:04

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовал видео, где он проходит проверку на детекторе лжи.

На фрагменте, который выложил португалец, у него спрашивают, обменял бы он все свои трофеи и победы в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира? Роналду не успевает ответить на вопрос, потому что вступительный ролик заканчивается.

Ожидается, что в скором времени выйдет полная версия, где Криштиану ответит на вопросы.

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Все комментарии
Dead Morose
Dead Morose ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:37, ред.
    cska1948
    cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 09:32
    На ЧМ в 1954 году все футбольные специалисты пророчили победу венграм, а выиграли ЧМ немцы ФРГ. В 1974 году все футбольные специалисты пророчили победу сборной Нидерландов, а выиграли ЧМ немцы ФРГ. Да и то, что Мартинес в четвертьфинале отразил ДВА пенальти и не пропустил два пенальти в финале от французов, разве это не везение? Или это всё гений Месси?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 09:30
    Столько комментариев на ровном месте, просто удивительно.
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:15
    без шоу никак ему нельзя
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:57
    Это что, прикол такой? За что его на детекторе проверяют?
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:38
    Интрига, однако!
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Он выиграл,потому что не участвовал в финальном матче,а бегал у кромки поля и махал руками.А играл бы,то обязательно проиграл,как водится.А теперь впереди только мерный ход караванов пустыни.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 21:35
    А по какому поводу устроена эта дурная комедия? Угроза снижения интереса к Высочайшей Персоне???
    Elliada
    Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:04
    В общем, да. В частности, где-то Роналду опережает.
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Да какая разница с каким клубом?
    Ты написал что Месси везде лучше,я тебе доказал что не везде
    Остальное лирика!
    Incredulous
    Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Скажи, сколько тебе лет? Без обид, просто интересно. Только честно.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 20:56
    Следующее видео на электрическом стуле будет?
    bf666hjh6542
    bf666hjh6542
    вчера в 20:55
    по мне это просто показуха, второй карьеры у него уже не будет, историю не перепишешь
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 20:55, ред.
    Роналду просто срочно нужен пиар-детектор лжи или пришить себе третье ухо.Это всё на фоне последних событий:
    -удачное выступление Месси после перехода в МЛС
    -много новичков в СА с огромными зарплатами, где он хотел сохранять первенство в этом аспекте
    Elliada
    Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Преуспел в ЛЧ с клубом, который до Роналду был самым титулованным клубом ЛЧ и после его ухода выиграл еще раз, когда сам Роналду дальше 1/8 финала не проходил.

    Я тебе так скажу. ЛЧ престижный турнир, но ЧМ по-прежнему главный и самый желанный турнир в футболе. Это все знают и понимают. Все видели слезы Роналду на ЧМ. Он понимал, чего лишился. Сколько лет Месси попрекали отсутствием побед со сборной на ЧМ, хотя он стабильно брал ЛЧ?
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Не полностью
    В ЛЧ Роналду более приуспел чем Месси,больше кубков,голов и пасов!
    Elliada
    Elliada ответ BDA8181 (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Тут имеется в виду, обменял бы Роналду 34 своих трофея и 1 товарищеский трофей на единственный трофей ЧМ. Ответ - скорее, нет. А половину точно обменял бы.
    Elliada
    Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Стоимость состава Португалии 1 млрд евро. А ты говоришь не повезло со сборной? Самому не смешно? То, что Роналду выиграл Евро, вообще не показатель. Евро может выиграть любая команда. Греция в 2004 и Италия в 2021 не дадут соврать. А ЧМ для избранных. Там не везет, как на Евро.

    Роналду выше Месси только по росту. В футболе он полностью проиграл Месси.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 20:34
    Если ЧМ как во времена золотой Бразилии или мощнейшей Германии то конечно да, а если судейский карнавал в Катаре то мало кому такая поделка нужна
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 20:21, ред.
    Конечно да))) а вообще для чего такой заголовок и вообще для чего такой вопрос)) для особо одаренных что ли или у нас страна одоренных)))) так я лично не сомневался))
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 20:21
    Роналду просто сборной не повезло так же как Холанду и Левандосвки. Им сложнее че то выйграть. Но даже с не самой сильной сборной Португалий которая не когда фаворитом не считалась он сумел выйграть Евро. Молодец! А Аргентина каждый турнир была в фаворитах но гном проваливался с ней раз за разом только под конец карьеры выйграл трофеи но и то не без помощи судей. Роналду выше Месси пусть даже у него нет ЧМ это не делает его менее велким.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:20, ред.
    - Что за запах? Поручик, вы носки хоть меняете?...
    - Да, на водку...
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 20:15
    Проверку проводил доктор Морган.. Провода явно не подключены.. Хе..
    протон
    протон
    вчера в 20:08
    Я думаю, что ответит отрицательно конечно.
    Гость
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