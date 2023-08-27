Роналду прошёл проверку на детекторе лжи

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вчера, 20:04

Нападающий «Аль-Насра» в своих соцсетях опубликовал видео, где он проходит проверку на детекторе лжи.

На фрагменте, который выложил португалец, у него спрашивают, обменял бы он все свои трофеи и победы в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира? Роналду не успевает ответить на вопрос, потому что вступительный ролик заканчивается.

Ожидается, что в скором времени выйдет полная версия, где Криштиану ответит на вопросы.