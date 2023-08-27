Роналду прошёл проверку на детекторе лжи

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях опубликовал видео, где он проходит проверку на детекторе лжи.
На фрагменте, который выложил португалец, у него спрашивают, обменял бы он все свои трофеи и победы в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира? Роналду не успевает ответить на вопрос, потому что вступительный ролик заканчивается.
Ожидается, что в скором времени выйдет полная версия, где Криштиану ответит на вопросы.
Я тебе так скажу. ЛЧ престижный турнир, но ЧМ по-прежнему главный и самый желанный турнир в футболе. Это все знают и понимают. Все видели слезы Роналду на ЧМ. Он понимал, чего лишился. Сколько лет Месси попрекали отсутствием побед со сборной на ЧМ, хотя он стабильно брал ЛЧ?
Я тебе так скажу. ЛЧ престижный турнир, но ЧМ по-прежнему главный и самый желанный турнир в футболе. Это все знают и понимают. Все видели слезы Роналду на ЧМ. Он понимал, чего лишился. Сколько лет Месси попрекали отсутствием побед со сборной на ЧМ, хотя он стабильно брал ЛЧ?