УЕФА не будет отстранять испанские клубы и сборные от своих соревнований

УЕФА не станет отстранять испанские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.
Ранее появилась информация о том, что генеральный секретарь Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Андреу Кампс в пятницу отправил письмо в УЕФА, в котором осудил правительство Испании за политическое вмешательство в дело Луиса Рубиалеса, который после победы женской сборной Испании на чемпионате мира поцеловал футболистку Хенни Эрмосо. Отмечается, что это не возымело ожидаемого эффекта, так как европейская организация предпочла не вмешиваться в ситуацию. Глава RFEF также является вице-президентом УЕФА, а президент Александер Чеферин не захотел участвовать в этом деле, передавая протест в ФИФА, которая и применяет санкции в случае политического вмешательства.
Чеферин не хочет, чтобы предстоящая жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов и международные матчи национальных команд были омрачены всей этой ситуацией, поэтому предпочитает молчать. Также глава Высшего спортивного совета Испании (CSD) Виктор Франкос отметил, что для сборных и клубов страны нет риска отстранения.
Пи.Си. А была бы мужская сборная, наверное никто и внимания бы не обратил...на поцелуй...:))
Пи.Си. А была бы мужская сборная, наверное никто и внимания бы не обратил...на поцелуй...:))
Короче тупик в который они сами себя загнали.
Короче тупик в который они сами себя загнали.