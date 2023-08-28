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УЕФА не будет отстранять испанские клубы и сборные от своих соревнований

вчера, 17:59

УЕФА не станет отстранять испанские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.

Ранее появилась информация о том, что генеральный секретарь Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Андреу Кампс в пятницу отправил письмо в УЕФА, в котором осудил правительство Испании за политическое вмешательство в дело Луиса Рубиалеса, который после победы женской сборной Испании на чемпионате мира поцеловал футболистку Хенни Эрмосо. Отмечается, что это не возымело ожидаемого эффекта, так как европейская организация предпочла не вмешиваться в ситуацию. Глава RFEF также является вице-президентом УЕФА, а президент Александер Чеферин не захотел участвовать в этом деле, передавая протест в ФИФА, которая и применяет санкции в случае политического вмешательства.

Чеферин не хочет, чтобы предстоящая жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов и международные матчи национальных команд были омрачены всей этой ситуацией, поэтому предпочитает молчать. Также глава Высшего спортивного совета Испании (CSD) Виктор Франкос отметил, что для сборных и клубов страны нет риска отстранения.

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Все комментарии
Quilby
Quilby
сегодня в 00:45
Очень жаль, что мракобесие не побеждается.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:50
А как Макрон Мбаппе после финала ЧМ лапал? Почему об этом молчат?)
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 20:01
77контора....
Пущай гишпанцы из шайки этой выходят и с Россией, Китаем, Беларусью, Сербией и Африкой свою Футбольную Федерацию организовывают. Без либерастии и прочей фигни... ))
ДСА
ДСА
вчера в 19:51
Господи, какой фигнёй люди занимаются.
Храневец
Храневец
вчера в 19:47
Мужику в Попку хорошо ,девушку в щечку плохо !!!!!Куда катимся ?????
DXTK
DXTK
вчера в 19:30
Как можно оставить футбол без Барселоны и Реала, главные проекты 21 века, они тащат на себе испанский футбол.))))
pomor45
pomor45
вчера в 19:24
Александер Чеферин не захотел участвовать в этом деле, передавая протест в ФИФА, которая и применяет санкции в случае политического вмешательства.
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Политическое вмешательство - это прерогатива спорта России. По отношению к гейропейцам свято чтут принцип - спорт вне политики.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
Один поцелуй переворошил весь весь этот спортивно - бюрократический клубок УЕФА . Спортивные чиновники стали заложникам придуманных ими же самими пресловутых правил поведения и условностей и не знают, что им теперь делать и как "разрулить" эту ситуацию . А Чеферин вообще боится , что с него сойдёт весь лоск и его лысина не так будет блистать на жеребьёвке, поэтому молчит , что бы не выглядеть полным идиотом в этой трагикомичной ситуации, если ему придётся как то всё это объяснять и комментировать .
Короче тупик в который они сами себя загнали.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:52
а надо было всего-то просто приобнять, а если ему так нравится эта Ермосо, мог после матча её позвать куда-нибудь
Vadik
Vadik
вчера в 18:48
Это кошмар! Из-за заурядного мужского поступка чуть-ли не мировую в*йну раздули! Деградация!
idres
idres ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 18:27
Даже подумать страшно куда у них целовать женщин можно....:)))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:22
Поцелуи бывают смачные и термоядерные.. Хе..
idres
idres
вчера в 18:18
Что ФИФА, что УЕФА пропитаны регрессирующей повесточкой. А что УЕФА может предпринять в отношении испанского правительства? Если кому и может тут достаться от УЕФА, так это самой федерации футбола... от еврокубков отцепят, вот это будет холодный душ...)

Пи.Си. А была бы мужская сборная, наверное никто и внимания бы не обратил...на поцелуй...:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:17
Конечно, это не Россия. Испанцев попробуй загноби...
sova147
sova147
вчера в 18:13
Надо больше внимания уделять только футболу...
протон
протон
вчера в 18:08
Не уверен в правдивости, но мне только что сбросили новость, что уголовку завели на него...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:06
Двойные стандарты, а вы говорите, что УЕФА...
УЕФА давно себя дискредитировала, впрочем как и ФИФА.
n5h3jtwca8sq
n5h3jtwca8sq
вчера в 18:05
Это не повод для отстранения от футбола
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