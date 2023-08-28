УЕФА не будет отстранять испанские клубы и сборные от своих соревнований

1693234794

вчера, 17:59

УЕФА не станет отстранять испанские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.

Ранее появилась информация о том, что генеральный секретарь Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Андреу Кампс в пятницу отправил письмо в УЕФА , в котором осудил правительство Испании за политическое вмешательство в дело , который после победы женской сборной Испании на чемпионате мира поцеловал футболистку Хенни Эрмосо. Отмечается, что это не возымело ожидаемого эффекта, так как европейская организация предпочла не вмешиваться в ситуацию. Глава RFEF также является вице-президентом УЕФА , а президент не захотел участвовать в этом деле, передавая протест в ФИФА , которая и применяет санкции в случае политического вмешательства.

Чеферин не хочет, чтобы предстоящая жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов и международные матчи национальных команд были омрачены всей этой ситуацией, поэтому предпочитает молчать. Также глава Высшего спортивного совета Испании (CSD) Виктор Франкос отметил, что для сборных и клубов страны нет риска отстранения.