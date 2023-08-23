В УЕФА прокомментировали ситуацию с невыдачей визы Оздоеву

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вчера, 17:21

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) отреагировали на ситуацию с невыдачей визы для поездки в Шотландию российскому полузащитнику ПАОКа .

Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде.

24 августа греческой команде предстоит на выезде сыграть с «Хартсом» в рамках раунда плей-офф Лиги Конференций.