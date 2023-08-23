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В УЕФА прокомментировали ситуацию с невыдачей визы Оздоеву

вчера, 17:21
ХартсЛоготип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)-:-Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК21:45 Не начался

В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на ситуацию с невыдачей визы для поездки в Шотландию российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву.

Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на получение визы, ложатся на плечи участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с соответствующими органами лежит на команде.

24 августа греческой команде предстоит на выезде сыграть с «Хартсом» в рамках раунда плей-офф Лиги Конференций.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:05
Да-а-а...Но пока речь идёт о Шотландии,которой шенген до фени. Остальное,и про остальных искателей приключений,узнаем позже.И подозреваю,что сюрпризы ещё будут.А у отуреченных уже есть.
Futurista
Futurista ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:55
С рабочей визой тип D, которую ещё называют национальной, вы сможете путешествовать по Шенгенской зоне как с обычной туристической визой...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
И что??? В Болгарию и Румынию,Ирландию(кроме трансфера с сидением в аэропорту) виза нужна,в Кипр-тоже.Ты путаешь туристическую с визой на посещение по работе и иным причинам.Да и на Кипр могут не пустить,если ты сдуру скажешь при опросе,что хочешь посетить турецкую часть острова.
А по шенгену и в указанные страны пускали.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:34
Их ждёт "божья кара".И не поймёшь сразу,чьих будет карающий ...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Если он в Греции значит у него в загранпаспорте есть шенгенская виза выданная Грецией и он с ней может беспрепятственно посещать еще 26 стран Европы находясь на территории Евросоюза...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:16
Греция входит в Шенген, но у Оздоева российский паспорт, а не греческий. Или это не так?
cska1948
cska1948 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 20:14
Неужели не понятно без всяких объяснений, в чём причина? Причина в том же, почему наши клубы и сборная не играют в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Такая участь ждёт Захаряна и всех российских футболистов, которые поедут в Европу за футбольным "счастьем".
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:41, ред.
В другие 26 стран Европы Оздоеву виза и не нужна. Греция входит в Шенген. На внутренних границах стран Шенгена нет пограничного контроля...Ирландия, Кипр, Болгария и Румыния только не входят в Шенген...
Tex
Tex ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 18:49
никто и никогда не дает объяснения почему не выдали визу. Просто приходит отказ и все на этом
Сп62
Сп62
вчера в 18:21
Ну, наши то могли сказать, что за причина или тоже не знают?
sova147
sova147
вчера в 18:04
Одни разговоры а какова причина не говорят!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:02
Сделать бы им по рабоче-крестьянски! Снять труселя и показать Жо! Но ведь не поймут и скажут:
"А причем тут бразилец б/у ЦСКА!"…
Vladimir808
Vladimir808 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:50
Они не смогли оправдаться.(
ПАОК документы на получение виз подал! В нужной форме, в нужное время, всем же визы дали, Оздоеву не дали.
Должны были объяснить почему не дали!!!
Не объяснили.
lotsman
lotsman
вчера в 17:33
Из всего сказанного можно понять, что визы Оздоеву не видать, ни в Шотландии, ни в других странах Европы. Играть он сможет только в пределах Греции. Но он хотя бы играть может, хоть и в пределах страны, а у Захаряна ситуация сложнее, ему даже играть не дают.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:32
Профессиональные стрелочники.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:24
Делать оправдательные заявления все умеют.
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