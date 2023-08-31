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Форвард «Лиона» перешёл в «Вольфсбург»

вчера, 17:06

«Вольфсбург» арендовал нападающего «Лиона» Амина Сарра. Соглашение предусматривает опцию выкупа за 15 миллионов евро, которая станет обязательной, если клуб выйдет в Лигу чемпионов или игрок проведёт необходимое количество матчей.

Сарр пришёл в «Лион» из «Херенвена» в январе 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 35 игр, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. В текущем сезоне швед сыграл 3 матча. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

Форвард «Лиона» перешёл в «Вольфсбург»

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Все комментарии
протон
протон ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 17:48
Есть такое дело, согласен. Возможно, не было игр соответствующих и как то часто это к концу месяца происходит. К примеру то, что связано с моей ситуацией тут у многих так сейчас. Под ником "Друг" например, стабильно играющий в гр. Заболотного более 24 к баллов на ставки набрал . Он успел только на 5 игр поставить, а 14 000 баллов мимо. Вот как то так.
1 984
1 984 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:26
По поводу поддержки - извините, не понял что это поддержка.
По поводу количества матчей - это зависит от календаря игр на этот день. Если нет игр удовлетворяющих условиям конкурса, то их не придумаешь и это не зависит от организаторов. Помню когда я впервые попал в тройку финал состоял из одного матча финской лиги. Единственное что могли бы сделать организаторы - дня за 2 до финала публиковать список матчей.
Гость
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