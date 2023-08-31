Форвард «Лиона» перешёл в «Вольфсбург»

«Вольфсбург» арендовал нападающего «Лиона» Амина Сарра. Соглашение предусматривает опцию выкупа за 15 миллионов евро, которая станет обязательной, если клуб выйдет в Лигу чемпионов или игрок проведёт необходимое количество матчей.
Сарр пришёл в «Лион» из «Херенвена» в январе 2023 года. В прошедшем сезоне он провёл 35 игр, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. В текущем сезоне швед сыграл 3 матча. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 8 миллионов евро.
По поводу количества матчей - это зависит от календаря игр на этот день. Если нет игр удовлетворяющих условиям конкурса, то их не придумаешь и это не зависит от организаторов. Помню когда я впервые попал в тройку финал состоял из одного матча финской лиги. Единственное что могли бы сделать организаторы - дня за 2 до финала публиковать список матчей.
По поводу количества матчей - это зависит от календаря игр на этот день. Если нет игр удовлетворяющих условиям конкурса, то их не придумаешь и это не зависит от организаторов. Помню когда я впервые попал в тройку финал состоял из одного матча финской лиги. Единственное что могли бы сделать организаторы - дня за 2 до финала публиковать список матчей.