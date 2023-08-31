Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыФранция. Лига 1 2023/2024

Один из лучших бомбардиров чемпионата Дании перешёл в «Лион»

Все комментарии
1 984
1 984 ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:51
После 12 ночи по МСК ничего не висело. Матчи появились только в 8:30 НСК (4:30 МСК). Но я понимаю вашу проблему, а вы не хотите понять проблему востока. Вы негодуете, что не успеешь поставить по МСК, но не видете, что в один из прошлых месяцев в финале добавлялись события, когда на востоке уже была ночь!
Я соглашусь, что неправильно ставить в финале матчи начинающиеся раньше 8:00 МСК, но и неправильно добавлять что-либо после 12:00 МСК (напомню, что Россия начинается даже не во Владивостоке, а на два (!) часовых пояса раньше МСК+9). И тогда все действительно будут в равных условиях.
idres
idres
вчера в 15:43
Молодой еще.... есть что доказывать. Пожелаю ему удачи!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 