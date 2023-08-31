Один из лучших бомбардиров чемпионата Дании перешёл в «Лион»

30 августа фарм-клуб «Лиона» «РВД Моленбек 47» подписал флангового полузащитника «Нордшелланда» и сборной Ганы Эрнеста Нуаму. Ранее сообщались детали этой сделки.
Сегодня «Лион» оформил аренду на сезон Нуамы из «РВД Моленбек 47».
30 августа фарм-клуб «Лиона» «РВД Моленбек 47» подписал флангового полузащитника «Нордшелланда» и сборной Ганы Эрнеста Нуаму. Ранее сообщались детали этой сделки.
Сегодня «Лион» оформил аренду на сезон Нуамы из «РВД Моленбек 47».
Я соглашусь, что неправильно ставить в финале матчи начинающиеся раньше 8:00 МСК, но и неправильно добавлять что-либо после 12:00 МСК (напомню, что Россия начинается даже не во Владивостоке, а на два (!) часовых пояса раньше МСК+9). И тогда все действительно будут в равных условиях.
Я соглашусь, что неправильно ставить в финале матчи начинающиеся раньше 8:00 МСК, но и неправильно добавлять что-либо после 12:00 МСК (напомню, что Россия начинается даже не во Владивостоке, а на два (!) часовых пояса раньше МСК+9). И тогда все действительно будут в равных условиях.