Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Клуб из второго дивизиона Испании арендует Кейта Бальде у «Спартака»

Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:05
Удачи Кейта в Эспаньоле!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:00
Зря в аренду отдали. Мог пригодится ещё. Дело хозяйское.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:54
Открыл википедию Кейта Бальде и даже там он на футбол с трибуны смотрит.(фото)...
Ну легендарный игрок Спартака.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:51
    ДСА
    ДСА
    вчера в 18:43
    Эспаньол распродал лучших, и берет всякий хлам.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 18:31
    А как же Шамар?
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 17:49
    Вот в чем дело...
    Оказалось он выбрал Сегунду
    9mbwsxp9a8c8
    9mbwsxp9a8c8
    вчера в 17:14
    Сказка о Спартаке и работнике его Бальде продолжается
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 17:14, ред.
    Ах, вот оно чё....Ну, ясно.
    Тогда ещё одного нападающего покупать надо.
    Соболь на карточку сядет, кто на подмену?
    Мелёшин - сыроват ещё.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     