Клуб из второго дивизиона Испании арендует Кейта Бальде у «Спартака»

Нападающий Кейта Бальде покинет «Спартак».
По данным источника, «Эспаньол», который выступает в Сегунде, арендует форварда до конца сезона 2023/24.
У испанского клуба не будет опции выкупа футболиста.
Нападающий Кейта Бальде покинет «Спартак».
По данным источника, «Эспаньол», который выступает в Сегунде, арендует форварда до конца сезона 2023/24.
У испанского клуба не будет опции выкупа футболиста.
Ну легендарный игрок Спартака.
Ну легендарный игрок Спартака.
На что мне один фанат Спартака стал доказывать, что Спартак приобрёл звезду мирового уровня, подобное стали твердить 25% клоун (фил) и другие фанаты.
И после унылого пребывания в Спартаке, а по другому это никак не назовёшь, он переходит во вторую лигу испанского чемпионата.
Одним словом дальше пафоса дело не тронулось!!!
На что мне один фанат Спартака стал доказывать, что Спартак приобрёл звезду мирового уровня, подобное стали твердить 25% клоун (фил) и другие фанаты.
И после унылого пребывания в Спартаке, а по другому это никак не назовёшь, он переходит во вторую лигу испанского чемпионата.
Одним словом дальше пафоса дело не тронулось!!!
Оказалось он выбрал Сегунду
Оказалось он выбрал Сегунду
Тогда ещё одного нападающего покупать надо.
Соболь на карточку сядет, кто на подмену?
Мелёшин - сыроват ещё.
Тогда ещё одного нападающего покупать надо.
Соболь на карточку сядет, кто на подмену?
Мелёшин - сыроват ещё.