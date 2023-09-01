«Мец» интересуется Изидором

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор находится в сфере интересов «Меца». Об этом сообщает французское издание L'Equipe.
Также отмечается, что в шорт-листе клуба находится Оскар Эступиньян из «Халл Сити».
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор находится в сфере интересов «Меца». Об этом сообщает французское издание L'Equipe.
Также отмечается, что в шорт-листе клуба находится Оскар Эступиньян из «Халл Сити».
Если только вечером какой-то супервариант не возникнет.
Если только вечером какой-то супервариант не возникнет.
Теперь вы понимаете, как далеко Изидор находится от "центра интересов" !))
Теперь вы понимаете, как далеко Изидор находится от "центра интересов" !))