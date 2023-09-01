Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Мец» интересуется Изидором

Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:40
Понятно, в итоге опять никуда не уйдёт - Марсель дал заднюю, Лорьян не хочет. А Мец наверняка предложит сумму, которая не устроит руководство Локо. И придётся Изи ещё как минимум до зимы у нас побыть. Не худший вариант для всех. Я бы за то, чтобы он у нас ещё поиграл. Но не хотелось бы видеть его демотивированным, оттого что второе ТО рвётся уехать, и срывается.
Если только вечером какой-то супервариант не возникнет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:45
Сфера — геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки (центра сферы).
Теперь вы понимаете, как далеко Изидор находится от "центра интересов" !))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 