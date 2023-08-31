Трансфер защитника «Ред Булл Брагантино» в ЦСКА сорвался

Переход защитника «Ред Булл Брагантино» Луиса Антонио Джуниора Да Роши в ЦСКА не состоится.
По данным источника, причиной этого являются международные санкции, введённые против России в связи с ситуацией на Украине. Сделка не была одобрена материнской компанией «Ред Булла». Стоимость сделки могла составить около 5,5 млн евро. По информации журналиста Андре Эрнана, ЦСКА не предоставил гарантий перевода средств, поэтому переговоры были прекращены.
Отмечается, что в начале недели игрок уже попрощался со своими товарищами по команде и готовился к переходу в российский клуб.
Ранее стало известно, что офис компании "Ред Булл" наложил вето на переход Жуниньо Капишабы в ЦСКА.
Руководитель службы коммуникаций ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб продолжит попытки приобрести игрока.
Как сообщает журналист Иван Карпов, ЦСКА работает с игроком и его агентом, чтобы осуществить сделку. Среди вариантов рассматривается выкуп игроком своего трансфера.
Ранее стало известно, что офис компании "Ред Булл" наложил вето на переход Жуниньо Капишабы в ЦСКА.
Руководитель службы коммуникаций ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб продолжит попытки приобрести игрока.
Как сообщает журналист Иван Карпов, ЦСКА работает с игроком и его агентом, чтобы осуществить сделку. Среди вариантов рассматривается выкуп игроком своего трансфера.