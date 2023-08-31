Трансфер защитника «Ред Булл Брагантино» в ЦСКА сорвался

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вчера, 16:15

Переход защитника «Ред Булл Брагантино» Луиса Антонио Джуниора Да Роши в ЦСКА не состоится.

По данным источника, причиной этого являются международные санкции, введённые против России в связи с ситуацией на Украине. Сделка не была одобрена материнской компанией «Ред Булла». Стоимость сделки могла составить около 5,5 млн евро. По информации журналиста Андре Эрнана, ЦСКА не предоставил гарантий перевода средств, поэтому переговоры были прекращены.

Отмечается, что в начале недели игрок уже попрощался со своими товарищами по команде и готовился к переходу в российский клуб.