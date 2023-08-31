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Трансфер защитника «Ред Булл Брагантино» в ЦСКА сорвался

вчера, 16:15

Переход защитника «Ред Булл Брагантино» Луиса Антонио Джуниора Да Роши в ЦСКА не состоится.

По данным источника, причиной этого являются международные санкции, введённые против России в связи с ситуацией на Украине. Сделка не была одобрена материнской компанией «Ред Булла». Стоимость сделки могла составить около 5,5 млн евро. По информации журналиста Андре Эрнана, ЦСКА не предоставил гарантий перевода средств, поэтому переговоры были прекращены.

Отмечается, что в начале недели игрок уже попрощался со своими товарищами по команде и готовился к переходу в российский клуб.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:52
Очень плохо для всех наших клубов....санкции...(((
Red blu
Red blu
вчера в 19:19
ЦСКА продолжает рассматривать варианты трансферы Капишабы
Ранее стало известно, что офис компании "Ред Булл" наложил вето на переход Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

Руководитель службы коммуникаций ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что клуб продолжит попытки приобрести игрока.

Как сообщает журналист Иван Карпов, ЦСКА работает с игроком и его агентом, чтобы осуществить сделку. Среди вариантов рассматривается выкуп игроком своего трансфера.
Red blu
Red blu
вчера в 18:56
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что трансфер Жуниньо Капишаба был заблокирован со стороны австрийского офиса «Ред Булл».

«В СМИ распространяется неверная информация о непредоставлении нашей стороной банковских гарантий по платежу за Жуниньо Капишаба, по которому клубы уже достигли принципиальной договорённости. Это неправда.

Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом Андреем Панковым.
Futurista
Futurista
вчера в 17:46
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:28
Какие гарантии? Платим наличными
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:35
Так по какой причине???
"По данным источника, причиной этого являются международные санкции, введённые против России в связи с ситуацией на Украине.
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По информации журналиста Андре Эрнана, ЦСКА не предоставил гарантий перевода средств, поэтому переговоры были прекращены."
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:21
Нет, так нет. Жаль.
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