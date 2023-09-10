Дракслер отказался переходить из ПСЖ в саудовский клуб

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер не перейдёт в «Аль-Ахли».
Немец отказался покидать парижский клуб ради перехода в Саудовскую Аравию.
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер не перейдёт в «Аль-Ахли».
Немец отказался покидать парижский клуб ради перехода в Саудовскую Аравию.
Чилить в Париже, где тебя никто не замечает или заставят играть в Катаре. Юлиан не такой уж и дурак, футболист абсолютно средний, ну точно не дурак))
Чилить в Париже, где тебя никто не замечает или заставят играть в Катаре. Юлиан не такой уж и дурак, футболист абсолютно средний, ну точно не дурак))
Так, что как раз СА на сегодня его уровень.
Пенсионеры и лавочники из больших клубов там в почёте.
Так, что как раз СА на сегодня его уровень.
Пенсионеры и лавочники из больших клубов там в почёте.