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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Дракслер отказался переходить из ПСЖ в саудовский клуб

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Palex
Palex ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:34
Он загубил карьеру в этом ПСЖ. Остался бы в Германии, уверен, что его карьера сложилась намного лучше. Именно средненьким, он и стал в Париже.
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:00
Дракслер даже с игровой практикой это минус к атмосфере в раздевалке. Раньше ныл, что в команде слишком много латиносов. Ну посмотрим какую причину для нытья придумает на этот раз.
Чилить в Париже, где тебя никто не замечает или заставят играть в Катаре. Юлиан не такой уж и дурак, футболист абсолютно средний, ну точно не дурак))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:34
теперь до конца контракта просидит и на .... ему футбол
apm725ujtvv4
apm725ujtvv4
вчера в 11:16
Ему и в Париже не плохо, на скамейке, история Бейла повторяется
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:53
Ему и на лавке не плохо сидится в Париже.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:43
К арабам еще успеется
ОПС
ОПС
вчера в 10:33
Значит должны быть на то какие то весомые причины. Может просто мало предложили.
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:01
Какая разница Саудия или Псж? Одни и те же Шейхи
Mekail
Mekail
вчера в 09:51
Просто интересно, за сколько его хотели купить и какую зарплату предлагали...
Байкал-38
Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:13
Так он ПСЖ не нужен уже, его даже в прошлом сезоне в аренду Бенфике отдавали, так он и там всего 10 матчей сыграл.
Так, что как раз СА на сегодня его уровень.
Пенсионеры и лавочники из больших клубов там в почёте.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 09:10
А в ПСЖ он вообще выходит на поле? Что-то я его давно не видел.
shlomo
shlomo
вчера в 09:00
рано ему еще на заработки. Попылит еще в Париже.
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