Изидор рассказал, почему решил перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» объяснил, почему выбрал клуб из Санкт-Петербурга.

Я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как ПСЖ во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать своё развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдёт мне только на пользу.