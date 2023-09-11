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Изидор рассказал, почему решил перейти в «Зенит»

вчера, 14:27

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему выбрал клуб из Санкт-Петербурга.

Я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как ПСЖ во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать своё развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдёт мне только на пользу.

Ранее агент футболиста Гарольд Ичбиа рассказал о деталях сделки Изидора с «Зенитом».

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:10
На что они там, с агентом, рассчитывали, это их проблемы. Я просто не люблю бегунков.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
Порой Изидор проводил хорошие матчи, а в большинстве случаев просто отбывал номер на поле, за что и лишился места в основном составе, после чего и поплыл.
Интересно насколько его хватит в Зените, ведь там конкуренция ещё больше.
Изи поступил очень глупо ведь он своим побегом отрезал все концы в Локо, на что он рассчитывал?
Неужели он и его агент не знали, что сейчас уже нельзя приостанавливать контракты как весной 2022 года?
Сразу вспоминается фраза великого Михаила Николаевича Задорнова: "Ну тупые!"
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:57
Выбор как сказал его агент был простой.
Тут пожалуй можно согласиться.
После неудачного побега (Локо забрил все предложения из европейских чемпионатов) у Изидора был выбор сидеть на лавке, просить прощение у команды и болельщиков или уйти в другой клуб, опять же если Локо позволит.
А теперь посмотрим на горизонт, что там были за команды.
А на горизонте был один Зенит.
Так о каком выборе сейчас говорит Изидор?
Это был чисто выбор Локо!!!
Лучше как говориться получить с паршивой овцы хоть шерсти клок, чем держать у себя Изидора ещё три года платя ему большую зарплату.

Кстати тут Зениту надо выразить признательность и благодарность, что помог избавиться от проблемного игрока.

Предателем и иудой Изидора называть не буду, так как он и этого права не заслужил. Назовём его "недоразумением", который поначалу нравился болельщикам Локо, но не стал настоящим железнодорожником...
lotsman
lotsman
вчера в 17:48
В Локомотиве у него не сложилось, ожидал чего то большего, в итоге начал развиваться негатив к клубу. Отпустить его, клуб не отпускал, до конца контракта ещё далеко, а негатив прогрессировал в такой степени, что парень решился на побег. Побег не удался, а возвращение в клуб - смерти подобно. Поэтому он был согласен на любой вариант, лишь бы только не назад в Локо. И тут подвернулся Зенит. Вариант не плохой и поэтому он рад такому исходу. Хотя, лично моё мнение - лучше бы он нашёл другой вариант.
амурец
амурец
вчера в 16:10
Просто там больше платят
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:46
Лучший клуб России, какие сомненья
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:55
Изидор рассказывает сказку...Уж мы то знаем почему переходят в Зенит даже на лавочку...
Гость
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