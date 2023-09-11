Изидор рассказал, почему решил перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор объяснил, почему выбрал клуб из Санкт-Петербурга.
Я играл против «Зенита» дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3, поэтому воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против «Зенита», понимаешь, что это самый большой клуб России, это как ПСЖ во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать своё развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдёт мне только на пользу.
Ранее агент футболиста Гарольд Ичбиа рассказал о деталях сделки Изидора с «Зенитом».
Тут пожалуй можно согласиться.
После неудачного побега (Локо забрил все предложения из европейских чемпионатов) у Изидора был выбор сидеть на лавке, просить прощение у команды и болельщиков или уйти в другой клуб, опять же если Локо позволит.
А теперь посмотрим на горизонт, что там были за команды.
А на горизонте был один Зенит.
Так о каком выборе сейчас говорит Изидор?
Это был чисто выбор Локо!!!
Лучше как говориться получить с паршивой овцы хоть шерсти клок, чем держать у себя Изидора ещё три года платя ему большую зарплату.
Кстати тут Зениту надо выразить признательность и благодарность, что помог избавиться от проблемного игрока.
Предателем и иудой Изидора называть не буду, так как он и этого права не заслужил. Назовём его "недоразумением", который поначалу нравился болельщикам Локо, но не стал настоящим железнодорожником...
Тут пожалуй можно согласиться.
После неудачного побега (Локо забрил все предложения из европейских чемпионатов) у Изидора был выбор сидеть на лавке, просить прощение у команды и болельщиков или уйти в другой клуб, опять же если Локо позволит.
А теперь посмотрим на горизонт, что там были за команды.
А на горизонте был один Зенит.
Так о каком выборе сейчас говорит Изидор?
Это был чисто выбор Локо!!!
Лучше как говориться получить с паршивой овцы хоть шерсти клок, чем держать у себя Изидора ещё три года платя ему большую зарплату.
Кстати тут Зениту надо выразить признательность и благодарность, что помог избавиться от проблемного игрока.
Предателем и иудой Изидора называть не буду, так как он и этого права не заслужил. Назовём его "недоразумением", который поначалу нравился болельщикам Локо, но не стал настоящим железнодорожником...
Интересно насколько его хватит в Зените, ведь там конкуренция ещё больше.
Изи поступил очень глупо ведь он своим побегом отрезал все концы в Локо, на что он рассчитывал?
Неужели он и его агент не знали, что сейчас уже нельзя приостанавливать контракты как весной 2022 года?
Сразу вспоминается фраза великого Михаила Николаевича Задорнова: "Ну тупые!"
Интересно насколько его хватит в Зените, ведь там конкуренция ещё больше.
Изи поступил очень глупо ведь он своим побегом отрезал все концы в Локо, на что он рассчитывал?
Неужели он и его агент не знали, что сейчас уже нельзя приостанавливать контракты как весной 2022 года?
Сразу вспоминается фраза великого Михаила Николаевича Задорнова: "Ну тупые!"