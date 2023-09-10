Агент Изидора рассказал, почему его клиент перешёл в «Зенит»

Гарольд Ичбиа, агент нападающего Вильсона Изидора, прокомментировал переход своего клиента из «Локомотива» в «Зенит».
Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал. Седьмого числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Все просто.
Его план — добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените».
Его хотелка уже обломалась когда он решил убежать во Францию!
Решение полностью было за Локо, а Изидор просто подчинился.
Не надо только сейчас говорить, что всё просто.
Если бы Локо не захотел его в Зенит отдать в аренду с обязательным выкупом, что бы он делал до истечения контракта, который заканчивался летом 2026 года?
Скорее всего извинялся перед командой и болельщиками, а так Локо выгодно было спихнуть ненужного игрока, да ещё и проблемного.
Думаю сейчас Изидору и его агенту лучше молчать, а то накликают на себя беды.
Его хотелка уже обломалась когда он решил убежать во Францию!
Решение полностью было за Локо, а Изидор просто подчинился.
Не надо только сейчас говорить, что всё просто.
Если бы Локо не захотел его в Зенит отдать в аренду с обязательным выкупом, что бы он делал до истечения контракта, который заканчивался летом 2026 года?
Скорее всего извинялся перед командой и болельщиками, а так Локо выгодно было спихнуть ненужного игрока, да ещё и проблемного.
Думаю сейчас Изидору и его агенту лучше молчать, а то накликают на себя беды.