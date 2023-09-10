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Агент Изидора рассказал, почему его клиент перешёл в «Зенит»

вчера, 10:11

Гарольд Ичбиа, агент нападающего Вильсона Изидора, прокомментировал переход своего клиента из «Локомотива» в «Зенит».

Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал. Седьмого числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Все просто.

Его план — добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените».

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 22:24
Сенсационный трансфер Медведева состоялся!!!
112910415
112910415
вчера в 13:56
выбрал сердцем, а это главное !
Холод
Холод
вчера в 12:46
Дармовое бабло предложенное Зенитом пересилила вильсона, вот и все.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:32
Его план — добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? глупый вопрос или что можно добиться с Зенитом? единственное выиграть РПЛ и это что прям успех
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:07
Агент Изидора , - "Наш план, добиться большого успеха " !!!)

Год спустя : Гарольд Ичбиа с Вильсоном Изидором в Петербурге !)
Futurista
Futurista
вчера в 10:58
Агент Изидора на связи...
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:57
Куча европейского отстоя пылят на стадионах ЧМ 2018...
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 10:53
Да, по деньгам Зенитушка является саамым большиим клупом в Рассеи!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:45
Его взяли потому, что денег девать некуда.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:33
Это Изидор решил перейти в Зенит?
Его хотелка уже обломалась когда он решил убежать во Францию!

Решение полностью было за Локо, а Изидор просто подчинился.
Не надо только сейчас говорить, что всё просто.
Если бы Локо не захотел его в Зенит отдать в аренду с обязательным выкупом, что бы он делал до истечения контракта, который заканчивался летом 2026 года?
Скорее всего извинялся перед командой и болельщиками, а так Локо выгодно было спихнуть ненужного игрока, да ещё и проблемного.

Думаю сейчас Изидору и его агенту лучше молчать, а то накликают на себя беды.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:30
Самый большой клуб России с этим можно поспорить, а вот самый богатый это факт
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:19
Обиделся на Локо и решил перейти в Зенит -это его право.
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