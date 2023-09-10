Агент Изидора рассказал, почему его клиент перешёл в «Зенит»

Гарольд Ичбиа, агент нападающего , прокомментировал переход своего клиента из «Локомотива» в «Зенит».

Вильсон хотел покинуть Россию в самом начале, но «Локомотив» отказался от всех предложений из Европы. Тогда ему пришлось вернуться в Россию, что он и сделал. Седьмого числа он вернулся в тренировочный лагерь «Локомотива». После этого поступило предложение от «Зенита», самого большого клуба в России, да еще и в другом городе. Поэтому Вильсон решил перейти туда. Все просто.

Его план — добиться большого успеха с «Зенитом». Возвращение в Европу? Может быть, но позже. Сейчас он сосредоточен на «Зените».