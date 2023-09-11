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«Крылья Советов» выкупят полузащитника «Локомотива»

вчера, 09:34

«Крылья Советов» активируют опцию выкупа полузащитника «Локомотива» Сергея Бабкина за 40 миллионов рублей. На данный момент игрок выступает за самарский клуб на правах аренды, но в ближайшие дни он подпишет полноценный четырёхлетний контракт.

В текущем сезоне на счету Бабкина 8 матчей и 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего россиянина в 1 миллион евро.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 10:18
Правильно
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:49
Отлично подошёл, пусть играет
ОПС
ОПС
вчера в 09:41
Если активируют, значит нужен клубу. Ткм более уже присмотрелись, как и чем дышит, значит все правильно.
протон
протон
вчера в 09:41
Еще 2 года назад было видно, что парень талантливый, хоть и не было стабильности. И вместо того, чтобы бережно его подводить к основе, купили мертвого Марадишвили и оставили деградирующего Куликова
С точки зрения игрока правильное решение, в таком возрасте играть надо постоянно. Даже с такой перспективной игрой, которую привил И.Осинькин молодому полузащитнику, даже с учётом приглашения в сборную, "Локомотиву" он так и не подошёл. Странно... Очень удачное приобретение "Крыльев"! А для Сергея надёжный контракт всё одно лучше, чем эти аренды с правом и без права. Удачи! Что-то ничего не слышно о громких приобретениях, про которые говорил губернатор недавно. Окно ведь вот-вот закроется.
протон
протон
вчера в 09:37
Для КС сейчас очень важный игрок, в паре с Констанцей отлично в центре работают. Продадут потом в Зенит за 300-400 млн
Гость
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