«Крылья Советов» выкупят полузащитника «Локомотива»

«Крылья Советов» активируют опцию выкупа полузащитника «Локомотива» Сергея Бабкина за 40 миллионов рублей. На данный момент игрок выступает за самарский клуб на правах аренды, но в ближайшие дни он подпишет полноценный четырёхлетний контракт.
В текущем сезоне на счету Бабкина 8 матчей и 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего россиянина в 1 миллион евро.
С точки зрения игрока правильное решение, в таком возрасте играть надо постоянно. Даже с такой перспективной игрой, которую привил И.Осинькин молодому полузащитнику, даже с учётом приглашения в сборную, "Локомотиву" он так и не подошёл. Странно... Очень удачное приобретение "Крыльев"! А для Сергея надёжный контракт всё одно лучше, чем эти аренды с правом и без права. Удачи! Что-то ничего не слышно о громких приобретениях, про которые говорил губернатор недавно. Окно ведь вот-вот закроется.
С точки зрения игрока правильное решение, в таком возрасте играть надо постоянно. Даже с такой перспективной игрой, которую привил И.Осинькин молодому полузащитнику, даже с учётом приглашения в сборную, "Локомотиву" он так и не подошёл. Странно... Очень удачное приобретение "Крыльев"! А для Сергея надёжный контракт всё одно лучше, чем эти аренды с правом и без права. Удачи! Что-то ничего не слышно о громких приобретениях, про которые говорил губернатор недавно. Окно ведь вот-вот закроется.