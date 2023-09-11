«Крылья Советов» выкупят полузащитника «Локомотива»

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вчера, 09:34

«Крылья Советов» активируют опцию выкупа полузащитника «Локомотива» за 40 миллионов рублей. На данный момент игрок выступает за самарский клуб на правах аренды, но в ближайшие дни он подпишет полноценный четырёхлетний контракт.

В текущем сезоне на счету Бабкина 8 матчей и 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего россиянина в 1 миллион евро.