«Крылья Советов» объявили о выкупе Бабкина у «Локомотива»

Полузащитник Сергей Бабкин стал футболистом «Крыльев Советов».
Игрок, выступавший в команде на правах аренды из «Локомотива», заключил с самарцами четырёхлетнее соглашение.
В прошлом сезоне хавбек провёл за «Крылья» 22 матча, забив 1 гол.
Полузащитник Сергей Бабкин стал футболистом «Крыльев Советов».
Игрок, выступавший в команде на правах аренды из «Локомотива», заключил с самарцами четырёхлетнее соглашение.
В прошлом сезоне хавбек провёл за «Крылья» 22 матча, забив 1 гол.
Крылья Советов: - Кого у вас можно забрать по дешёвке?
Локомотив: - На Бабкина.
Крылья Советов: - Набабкин же в ЦСКА вроде?
Локомотив: - Бабкина.
Крылья Советов: - За деньги, естественно-на.
Крылья Советов: - Кого у вас можно забрать по дешёвке?
Локомотив: - На Бабкина.
Крылья Советов: - Набабкин же в ЦСКА вроде?
Локомотив: - Бабкина.
Крылья Советов: - За деньги, естественно-на.