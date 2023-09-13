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«Крылья Советов» объявили о выкупе Бабкина у «Локомотива»

вчера, 13:26

Полузащитник Сергей Бабкин стал футболистом «Крыльев Советов».

Игрок, выступавший в команде на правах аренды из «Локомотива», заключил с самарцами четырёхлетнее соглашение.

В прошлом сезоне хавбек провёл за «Крылья» 22 матча, забив 1 гол.

«Крылья Советов» объявили о выкупе Бабкина у «Локомотива»

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:38
Переговоры шли трудно. Бабкин Набабкина клепал доносы.
memphis
memphis
вчера в 19:41
Все по делу
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:01
Говорят, переговоры шли трудно:

Крылья Советов: - Кого у вас можно забрать по дешёвке?
Локомотив: - На Бабкина.
Крылья Советов: - Набабкин же в ЦСКА вроде?
Локомотив: - Бабкина.
Крылья Советов: - За деньги, естественно-на.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:40
Хорошая новость. Успехов в новом клубу товарищ Сергей Бабкин!
lotsman
lotsman
вчера в 16:26
Ну и хорошо. Крылья начали работать на усиление.
протон
протон
вчера в 13:47
Губернатор то не обманул!) Трансферы то как поперли)) Липового ещё дозаявить и так же с помпой выложить в новости)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:44
Молодцы Самарцы. Грамотное решение. Удачи Сергею в новом сезоне.
протон
протон
вчера в 13:27
Норм, Корниленко старается, хорошо работает, Ушаков из ЦСКА в аренде с правом выкупа и ещё молодёжь подтягивать начали местную
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