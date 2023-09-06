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«Зенит» увидел три пенальти в игре с ЦСКА. Семак часто жалуется на арбитров

сегодня, 10:04
Семак Сергей

Чемпионы атакуют рефери с первого матча сезона.

Семак после ничьей с ЦСКА ругал судейство

После ничьей в Москве, третьей осечки «Зенита» в семи турах РПЛ, Сергей Богданович пошел войной на арбитров и систему судейства в целом:

Странный момент, когда судьи сами себя оценивают. Экспертно-судейская комиссия, по сути, оценивает действия своих же сотрудников. Поэтому, конечно же, ни о какой справедливости речи быть не может.

Получается, что выгораживают судей, которым благоволят, и наоборот наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь по ходу чемпионата накопилось очень много вопросов. Никакой последовательности я не вижу.

Мощная тирада, но есть нестыковки. Почему Семак молчал пять лет, когда ошибались в его пользу и против конкурентов? Арбитров не могут оценивать Радимов и Аршавин, они дилетанты. Во всем мире судейство проверяют бывшие рефери и лицензированные эксперты, это нормально. А выгораживание иногда есть, здесь Семак прав. Но тренер «Зенита» забыл, что арбитра нельзя выкупить у бразильцев, как игрока.

Если ЭСК РФС закопает всех сильных рефери после жалоб Семака, то судить матчи будут слабые арбитры. Напомним о дикой работе лучшего судьи прошлого сезона Безбородова в матче «Ахмата» и ЦСКА. Вот где пример странного судейства. А вот в боевитой игре ЦСКА и «Зенита» не было ничего крамольного от судьи. Но чемпионы подали жалобу, требуют три пенальти и удаление защитника «армейцев» Роши.

К поведению Виллиана вернемся, а вот эпизоды с пенальти проще. На 37-й минуте матча мяч от ноги защитника ЦСКА отскочил в руку, это не пенальти по современным правилам. На 75-й минуте Круговой падал до того, как его коснулся защитник, и не был на легкой ударной позиции, упускал мяч. На 83-й минуте Сергеев сам врезался в защитников со спины, снова нет повода скандалить. Игра была жесткая, но не грубая.

Зачем «Зенит» обращается с жалобами на простые для оценки эпизоды? Вопросы есть только по поведению Виллиана, но как удаление в добавленное время меняет ничейный результат матча? Судья остудил пыл игроков шестью желтыми карточками. Последовательная политика, наказал обе команды.

Эксперты РФС выносят спокойные решения

После победы над «Факелом» со счетом 2:0 «Зенит» обратился в ЭСК РФС с жалобой на два эпизода. Неназначение пенальти на 43-й минуте, когда Клаудиньо упал в чужой штрафной площади, а также неудаление Альшина из «Факела» после контакта с тем же бразильцем. Эксперты поддержали решения рефери. Но Семак пошел с жалобами после победы 2:0, хотя не было веских оснований.

«Зенит» часто жалуется на судейство, чем смещает фокус. Например, не говорят, что ЭСК также выносил вердикты в пользу Семака, как после матча с «Крыльями Советов». А вот после трех жалоб «Зенита» на судейство с «Динамо» в двух случаях комиссия поддержала арбитров, а в одном согласилась с претензией, Макарова могли удалить. Но можно ли списать домашнее поражение на желтую карточку?

Семак нашел врагов в лице арбитров, поскольку видит слабости в игре своей команды. После ничьей с «Ростовом» требовали удаления Байрамяна на старте второго тайма, но в ЭСК не увидели повода для прямой красной карточки. Аналогичное решение вынесено по эпизоду с участием хавбека «Ростова» Миронова. Наконец, эксперты не увидели пенальти в ворота Песьякова и подтвердили удаление Семака.

С последним можно спорить. Сергей Богданович не вел себя агрессивно. Вот только удаление тренера после завершения матча не отменяет ничью по вине футболистов «Зенита». Форварды не реализовали моменты у ворот соперника, а вингер Мостовой «привез» пенальти в подарок «Ростову». Виноваты игроки и Семак, а не арбитры матча.

Тренер Семак не комментирует свои ошибки

Тренеров часто захлестывают эмоции. Например, Абаскаль заявил, что Карасёв «убил» игру «Спартака» против «Зенита». Вот и Семак жалуется, забывая о таких играх, как против «Пари НН». Тогда четыре раза судья принимал решения в пользу «Зенита». Но даже после Суперкубка с ЦСКА, когда команду Семака вытащил вратарь Кержаков, «Зенит» волновало судейство.

А точнее, пустяковый эпизод на 70-й минуте матча, когда Мантуан подставлялся под пенальти, но даже нормального контакта с защитником не было. После победы в Суперкубке «Зенит» пошел жаловаться и делает это почти каждый тур, иногда после побед. Это административное решение тренерского штаба и боссов? Вот только даже если проскочат разовые ошибки рефери, генеральный вывод не в пользу чемпиона.

В матче ЦСКА и «Зенита» команды завелись в концовке, игроки обеих команд вели себя некрасиво. Но до этого арбитр Кукуян не допускал грубость, в матче до потасовок в конце не было желтых карточек. Винить в ничьей Семаку надо своих подопечных, которые сцепились с соперниками после ответного гола Сантоса. Заметно, что тренер отчаянно ищет повод не говорить о футболе собственной команды и о неудачах сезона.

Судейство — это вечный триггер в РПЛ, ведь ошибок арбитров было много. И некоторые из них не объяснить низкой квалификацией рефери. Но на данный момент нет никаких доказательств в пользу теории, что «Зенит» решили засудить. Возможно, впервые за много сезонов к ним относятся примерно так, как к остальным командам. Это маленькое изменение взбесило Семака, наставник пришел с теорией заговора.

А лучше бы говорил, что ему не хватает сильного форварда для схемы «3-5-2». Лучше бы признал, что не всегда работает выход в атаку через короткий пас с участием вратаря. Тренеру важно задуматься, почему Барриос стал играть через раз. Почему нет запасного плана ведения игры у «Зенита», если Вендел, Сантос и Клаудиньо не тащат команду на своем горбу? Интересных вопросов к тренеру стало больше.

Семак нашел неприятных публике врагов, против которых народ настроен по умолчанию – арбитров. Но после серии скандалов старта сезона грубых ошибок рефери стало меньше, причем в разных матчах. Арбитры обязательно разочаруют, но пока пришли в себя после представления Безбородова. Оценки ЭСК РФС в новом сезоне сухие и логичные почти во всех случаях. Если станет иначе, то обязательно это отметим.

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Все комментарии
Александр V
Александр V
сегодня в 14:55, ред.
Вопрос , имхо, не в результате а в судействе рефери Кукуяна. От которого большинство не в восторге. И не только в Зените. Наезда же со стороны СБС именно на "армейцев", как показалось многим здесь присутствующим болелам коней, не было.
А по игре сами виноваты. Обидно проигрывать такому ЦСКА, но с подобной игрой в обороне и в рамке, как в том матче, похожих обидок боюсь будет еще много. А считать шансы глупо. Это футбол. И не такое бывает. Помню игру Спам vs Chelsea в ЛЧ на ноль, когда по шансам было 0:6, ессно не в пользу мясных. И с ленточки мяч летел не в створ а выше рамки, и много еще других чудес было. ))) Счет всегда по игре! )))
nubom
nubom
сегодня в 12:39
Условие задачи: судья провел матч согласно распоряжению ЭСК "Поднять планку дозволенных единоборств". В то же время по распоряжению ОТК "Поднять планку дозволенного брака" рабочий прикручивал гайки крепления крыла через одну.
Решение задачи: покалеченным игрокам не стоит летать на самолетах.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:33
СБС ищет в чужом глазу соринку не замечая бревно в своём. )).
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE
сегодня в 12:27
А почему бы не ввести правило. После необоснованной , т.е. отклоненной жалобы клуба взыскивать серьезные суммы штрафов.
viv
viv
сегодня в 11:56
Зенит слишком часто жалуется на судейство, привыкли к поблажкам от рефери.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:37
Антисемачья статья.Семак взял пример с прошлогоднего Спартака, если кому не понятно.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:27
Играть надо и менять стиль игры, не скулить о пенальти
Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:00
Надо работу с судьями проводить не ЭСК а Дюкову, а еще лучше Миллеру и тогда всё нормализуется))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 10:15
Скажу так, такие подачки Зениту в РПЛ особо и не нужны, но если бы такие эпизоды были бы у ворот Зенита, недовольные крики соперников были бы до конца года)
Гость
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