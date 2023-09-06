«Зенит» увидел три пенальти в игре с ЦСКА. Семак часто жалуется на арбитров

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сегодня, 10:04

Чемпионы атакуют рефери с первого матча сезона.

Семак после ничьей с ЦСКА ругал судейство

После ничьей в Москве, третьей осечки «Зенита» в семи турах РПЛ , Сергей Богданович пошел войной на арбитров и систему судейства в целом:

Странный момент, когда судьи сами себя оценивают. Экспертно-судейская комиссия, по сути, оценивает действия своих же сотрудников. Поэтому, конечно же, ни о какой справедливости речи быть не может. Получается, что выгораживают судей, которым благоволят, и наоборот наказывают тех, кто неугоден. Поэтому здесь по ходу чемпионата накопилось очень много вопросов. Никакой последовательности я не вижу.

Мощная тирада, но есть нестыковки. Почему Семак молчал пять лет, когда ошибались в его пользу и против конкурентов? Арбитров не могут оценивать Радимов и Аршавин, они дилетанты. Во всем мире судейство проверяют бывшие рефери и лицензированные эксперты, это нормально. А выгораживание иногда есть, здесь Семак прав. Но тренер «Зенита» забыл, что арбитра нельзя выкупить у бразильцев, как игрока.

Если ЭСК РФС закопает всех сильных рефери после жалоб Семака, то судить матчи будут слабые арбитры. Напомним о дикой работе лучшего судьи прошлого сезона Безбородова в матче «Ахмата» и ЦСКА . Вот где пример странного судейства. А вот в боевитой игре ЦСКА и «Зенита» не было ничего крамольного от судьи. Но чемпионы подали жалобу, требуют три пенальти и удаление защитника «армейцев» Роши.

К поведению Виллиана вернемся, а вот эпизоды с пенальти проще. На 37-й минуте матча мяч от ноги защитника ЦСКА отскочил в руку, это не пенальти по современным правилам. На 75-й минуте Круговой падал до того, как его коснулся защитник, и не был на легкой ударной позиции, упускал мяч. На 83-й минуте Сергеев сам врезался в защитников со спины, снова нет повода скандалить. Игра была жесткая, но не грубая.

Зачем «Зенит» обращается с жалобами на простые для оценки эпизоды? Вопросы есть только по поведению Виллиана, но как удаление в добавленное время меняет ничейный результат матча? Судья остудил пыл игроков шестью желтыми карточками. Последовательная политика, наказал обе команды.

Эксперты РФС выносят спокойные решения

После победы над «Факелом» со счетом 2:0 «Зенит» обратился в ЭСК РФС с жалобой на два эпизода. Неназначение пенальти на 43-й минуте, когда Клаудиньо упал в чужой штрафной площади, а также неудаление Альшина из «Факела» после контакта с тем же бразильцем. Эксперты поддержали решения рефери. Но Семак пошел с жалобами после победы 2:0, хотя не было веских оснований.

«Зенит» часто жалуется на судейство, чем смещает фокус. Например, не говорят, что ЭСК также выносил вердикты в пользу Семака, как после матча с «Крыльями Советов». А вот после трех жалоб «Зенита» на судейство с «Динамо» в двух случаях комиссия поддержала арбитров, а в одном согласилась с претензией, Макарова могли удалить. Но можно ли списать домашнее поражение на желтую карточку?

Семак нашел врагов в лице арбитров, поскольку видит слабости в игре своей команды. После ничьей с «Ростовом» требовали удаления Байрамяна на старте второго тайма, но в ЭСК не увидели повода для прямой красной карточки. Аналогичное решение вынесено по эпизоду с участием хавбека «Ростова» Миронова. Наконец, эксперты не увидели пенальти в ворота Песьякова и подтвердили удаление Семака.

С последним можно спорить. Сергей Богданович не вел себя агрессивно. Вот только удаление тренера после завершения матча не отменяет ничью по вине футболистов «Зенита». Форварды не реализовали моменты у ворот соперника, а вингер Мостовой «привез» пенальти в подарок «Ростову». Виноваты игроки и Семак, а не арбитры матча.

Тренер Семак не комментирует свои ошибки

Тренеров часто захлестывают эмоции. Например, Абаскаль заявил, что Карасёв «убил» игру «Спартака» против «Зенита». Вот и Семак жалуется, забывая о таких играх, как против «Пари НН». Тогда четыре раза судья принимал решения в пользу «Зенита». Но даже после Суперкубка с ЦСКА , когда команду Семака вытащил вратарь Кержаков, «Зенит» волновало судейство.

А точнее, пустяковый эпизод на 70-й минуте матча, когда Мантуан подставлялся под пенальти, но даже нормального контакта с защитником не было. После победы в Суперкубке «Зенит» пошел жаловаться и делает это почти каждый тур, иногда после побед. Это административное решение тренерского штаба и боссов? Вот только даже если проскочат разовые ошибки рефери, генеральный вывод не в пользу чемпиона.

В матче ЦСКА и «Зенита» команды завелись в концовке, игроки обеих команд вели себя некрасиво. Но до этого арбитр Кукуян не допускал грубость, в матче до потасовок в конце не было желтых карточек. Винить в ничьей Семаку надо своих подопечных, которые сцепились с соперниками после ответного гола Сантоса. Заметно, что тренер отчаянно ищет повод не говорить о футболе собственной команды и о неудачах сезона.

Судейство — это вечный триггер в РПЛ , ведь ошибок арбитров было много. И некоторые из них не объяснить низкой квалификацией рефери. Но на данный момент нет никаких доказательств в пользу теории, что «Зенит» решили засудить. Возможно, впервые за много сезонов к ним относятся примерно так, как к остальным командам. Это маленькое изменение взбесило Семака, наставник пришел с теорией заговора.

А лучше бы говорил, что ему не хватает сильного форварда для схемы «3-5-2». Лучше бы признал, что не всегда работает выход в атаку через короткий пас с участием вратаря. Тренеру важно задуматься, почему Барриос стал играть через раз. Почему нет запасного плана ведения игры у «Зенита», если Вендел, Сантос и Клаудиньо не тащат команду на своем горбу? Интересных вопросов к тренеру стало больше.