Компания Qualcomm стала новым титульным спонсором «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что новым титульным спонсором клуба стала компания Qualcomm, занимающаяся производством полупроводников и телекоммуникационного оборудования.
В рамках сотрудничества будет использоваться бренд Snapdragon. Логотип будет размещаться на формах мужской и женской команд.
Прошлым титульным партнёром МЮ был немецкий производитель программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer.
И, если НЕ брать Apple (у него своя постоянная аудитория), и, наверное, Samsung (тоже своя, хотя он занимает всего 5% рынка чипов), то остальные Android-смартфоны выпускаются чаще либо на MediaTek, либо на Qualcomm, либо часто в двух версиях, как, например, Xiaomi выпускает те же модели и на тех, и на других.
И у каждой из этих марок есть свои поклонники. То есть Qualcomm исключительно целится на любителей Android и исключительно на борьбу с доминирующей MediaTek этой рекламой.
И, если НЕ брать Apple (у него своя постоянная аудитория), и, наверное, Samsung (тоже своя, хотя он занимает всего 5% рынка чипов), то остальные Android-смартфоны выпускаются чаще либо на MediaTek, либо на Qualcomm, либо часто в двух версиях, как, например, Xiaomi выпускает те же модели и на тех, и на других.
И у каждой из этих марок есть свои поклонники. То есть Qualcomm исключительно целится на любителей Android и исключительно на борьбу с доминирующей MediaTek этой рекламой.