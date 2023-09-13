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Компания Qualcomm стала новым титульным спонсором «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:48

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что новым титульным спонсором клуба стала компания Qualcomm, занимающаяся производством полупроводников и телекоммуникационного оборудования.

В рамках сотрудничества будет использоваться бренд Snapdragon. Логотип будет размещаться на формах мужской и женской команд.

Прошлым титульным партнёром МЮ был немецкий производитель программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 17:00
Жаль убрали с рынка Kirin самый быстрый процессор
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:29
60 лямов Глейзерам в карман.
Futurista
Futurista
вчера в 16:10
Теперь игроков МЮ чипируют и тренер с бровки джойстиком будет ими управлять...
Expert soccer
Expert soccer ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:17
вот и решили видать прославится
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:44
Это неверное рассуждение, доля рынка Qualcomm (процессорные чипы для смартфонов) выше, чем у Apple, он занимает второе место после MediaTek.

И, если НЕ брать Apple (у него своя постоянная аудитория), и, наверное, Samsung (тоже своя, хотя он занимает всего 5% рынка чипов), то остальные Android-смартфоны выпускаются чаще либо на MediaTek, либо на Qualcomm, либо часто в двух версиях, как, например, Xiaomi выпускает те же модели и на тех, и на других.

И у каждой из этих марок есть свои поклонники. То есть Qualcomm исключительно целится на любителей Android и исключительно на борьбу с доминирующей MediaTek этой рекламой.
Sadjon
Sadjon
вчера в 14:05
Значит, будут платить солидно......
протон
протон
вчера в 13:55
На сегодняшний день выступления МЮ оставляют желать лучшего.
не могу понять этот ход со стороны Qualcomm. Зачем рекламировать на широкую аудиторию то, о чем 99% населения не имеет представления? Sharp понятно, Vodafone понятно для чего это делали - миллионы простых юзеров этот логотип потом дома или в телефоне будут наблюдать. А snapdragon - откровенно гиковский бренд.
Qualcomm не Apple, они преуспели не благодаря гениальному маркетингу, а благодаря гениальным технарям. По части маркетинга ничем не знамениты.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:48
спонсоры спонсоры
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