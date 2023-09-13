Компания Qualcomm стала новым титульным спонсором «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:48

«Манчестер Юнайтед» объявил о том, что новым титульным спонсором клуба стала компания Qualcomm, занимающаяся производством полупроводников и телекоммуникационного оборудования.

В рамках сотрудничества будет использоваться бренд Snapdragon. Логотип будет размещаться на формах мужской и женской команд.