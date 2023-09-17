В РПЛ новая тренерская отставка. «Сочи» скатился со второго места до потери смыслов

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вчера, 15:00

Необычная история странного клуба.

Переезд из Санкт-Петербурга в Сочи

Любому успешному проекту нужны цели и задачи. Надо делать работу в удовольствие, не забывая о тех, кому помогаешь своим трудом, даже если речь не о спасении жизни, а о развлечениях, вроде футбола. У «Сочи» проблемы с целями, о чём говорили с первого дня существования клуба. Серебряные медали воодушевили, но последующее скатывание напомнило, с чего начали.

Петербуржское «Динамо» основали в 1922 году, а пять лет назад клуб перевезли в Сочи. Через год северное «Динамо» вернули, а новую команду основали не по велению сердца, а по велению свыше увидеть спорт на стадионе «Фишт». «Жемчужина» в Сочи раньше не выстрелила, в курортных городах трудно привлекать постоянное внимание местных жителей к футболу в РПЛ .

Для кого играет «Сочи»? Соседские «Ростов» и «Краснодар» нашли свою публику. За клуб Ротенберга в Сочи особо не переживают. Не хватило времени, чтобы завлечь. Если бы поиграли в Лиге чемпионов, то могли заинтересовать народ. А пока большой путь не оценили. В «Сочи» сепарировались от «Зенита», откуда набирали футболистов в аренду. Клуб нравился селекцией.

Помог директор Андрей Орлов. Молодой специалист круто поработал, а затем в интервью сказал правду – иногда трансферы «Сочи» откладывались, ведь владелец клуба был занят своим бизнесом. За эти слова Орлова уволили, а затем переместили на должность директора по развитию. Странных решений хватало, тренера Бердыева убрали через 36 дней после назначения.

Ставка на среднего тренера Хохлова

Выбор в пользу помощника Бердыева вызвал недоумение. Хохлова давно не рассматривали как наставника уровня клуба РПЛ . А тут целые вице-чемпионы России доверяют проект на этапе перестройки тренеру, в чьих силах многие сомневаются. «Сочи» с Бердыевым хотя бы кусал фаворитов – обыграли «Динамо» и ЦСКА . Команда с Хохловым деградировала до игры без чужих ворот.

Саркастично, ведь Бердыева убрали после серии поражений, аргументируя неумением поставить атакующий футбол. Хохлов тоже не справился с задачей сделать красиво. Отставку тренера давно ждали, и он ушел сам. Удивляет, что в «Сочи» все ключевые процессы так замедлились, что не готовили смену тренера. Ротенберг не принял прошение Хохлова с первой попытки.

У «Сочи» приличная команда. У них больше денег, чем у аутсайдеров. Ведь вряд ли Нобоа работает за три рубля. Похоже, у «Сочи» приличные зарплаты. Но после второго места в РПЛ не сумели показать себя в еврокубках, что ударило по мотивации футболистов. Зрелые игроки, от которых зависел успех целых линий – в обороне Родригао, а в центре атаки Кассьерра, уехали в «Зенит».

Борьба за спасение и туманное будущее

Были странные матчи против «Рубина» и «Оренбурга», но репутацию «Сочи» себе испортил другим поединком. Речь о победе 10:1 против детского состава «Ростова». Подопечные Федотова отказались бойкотировать матч, хотя Карпин потерял из-за коронавируса основных футболистов. Неприглядная страница для «Сочи», стоило отказаться играть и не портить клубу и чемпионату репутацию.

С репутацией сателлита «Зенита» нельзя долго протянуть без качественной подпитки тренерским интеллектом и сильными кадрами. Раньше подкупали симпатичная селекция, работа Федотова и старание играть смело. Но теперь Нобоа прав, «Сочи» думает о борьбе за выживание. Конечно, без гола Бабича на последних секундах матча против «Спартака» Хохлов мог набрать один пункт.

Но разве южане заслужили успех в новом сезоне? А возвращение тренера Точилина четко вписывается во все выводы, разбросанные выше. В «Сочи» нет стратегии. Напоминает хождение по мукам Галицкого, тащившего в «Краснодар» наставников, которых не стоило подпускать на пушечный выстрел. «Сочи» теряет время, а ещё дарит соперникам надежду, что клуб не нужен владельцам.

Сказывается понижение класса игроков

Скорее всего, владельцы могут позволить себе содержать «Сочи» дальше. Подъем в середину таблицы не исключен. Плеймейкер Крамарич, латераль Макарчук, хавбек Нобоа и инсайд Юсупов могут после смены тренера выдать несколько приличных матчей. Состав у «Сочи» не слабее, чем у команд, замыкающих таблицу. Но для полета на прежней высоте мало звезд, поэтому вопросов о будущем клуба больше, чем ответов.

Нет высокого прессинга, результативной игры и надежной обороны, как раньше. «Сочи» больше не уверенный в себе середняк. А это опасно, поскольку в клубе, которому пять лет, футболисты оказываются из-за денег. Будет тяжело удержать молодых игроков. Защитник Дркушича зимой звали во Францию, и Ванья очень расстроился, что ему не разрешили уехать. Историю Кокорина тоже помните, его заставили выбрать «Сочи».

Форвард ярко сыграл в аренде, но при первой возможности сбежал в Москву в «Спартак». Сарвели тоже дважды не думал, выбрал «Локомотив» вместо южан. Так будет со всеми молодыми игроками. А Нобоа идет тридцать девятый год, эквадорец больше не сможет всегда спасать «Сочи» на пару с голкиперами. Кстати, самого перспективного вратаря летом тоже потеряли. Адамов в «Зените», а Гойло пока лишь ждёт дебюта.

Результаты не должны удивлять, ведь клуб не демонстрировал доверие тренерам, помимо Хохлова, которого не стоило назначать. Сказались потери опытных игроков. Началась работа со «штрафбатом», нападающими Джорджевичем и Игнатьевым. Появился защитник Литвинов, который не прошел в основу «Краснодара», и хавбек Кравцов, лишний в родном «Зените». Всем молодым нужно время на адаптацию.