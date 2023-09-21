Минамино — лучший игрок августа в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Такуми Минамино стал лучшим игроком по итогам августа.
В прошлом месяце хавбек забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 4 матчах.
Другими претендентами на приз были Мануэль Угарте из ПСЖ и Мусса Аль Тамари из «Монпелье».
Полузащитник «Монако» Такуми Минамино стал лучшим игроком по итогам августа.
В прошлом месяце хавбек забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 4 матчах.
Другими претендентами на приз были Мануэль Угарте из ПСЖ и Мусса Аль Тамари из «Монпелье».
в тех немногих матчах когда выходил на поле был полезен, во многом благодаря его голам выиграли внутренние Кубки.
в отличие от Окса, Кейта не отсиживался в лазарете, но почему то имел мало игрового времени....
Очень рад за его успехи в Монако, удачи в дальнейшей карьере!
в тех немногих матчах когда выходил на поле был полезен, во многом благодаря его голам выиграли внутренние Кубки.
в отличие от Окса, Кейта не отсиживался в лазарете, но почему то имел мало игрового времени....
Очень рад за его успехи в Монако, удачи в дальнейшей карьере!