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Минамино — лучший игрок августа в Лиге 1

вчера, 09:33

Полузащитник «Монако» Такуми Минамино стал лучшим игроком по итогам августа.

В прошлом месяце хавбек забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 4 матчах.

Другими претендентами на приз были Мануэль Угарте из ПСЖ и Мусса Аль Тамари из «Монпелье».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:25
так и не понял ПОЧЕМУ Клопп не оставил Такуми в Ливерпуле?!?
в тех немногих матчах когда выходил на поле был полезен, во многом благодаря его голам выиграли внутренние Кубки.
в отличие от Окса, Кейта не отсиживался в лазарете, но почему то имел мало игрового времени....
Очень рад за его успехи в Монако, удачи в дальнейшей карьере!
Mekail
Mekail
вчера в 09:51
Молодец япошка... хорошие показатели. Удачи в дальнейшем.
hu6dme9jys39
hu6dme9jys39
вчера в 09:51
Монако сейчас хорошо начали сезон
Гость
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