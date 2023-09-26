«Арсенал» и «Челси» хотят купить дисквалифицированного игрока «Брентфорда»

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вчера, 17:24

Нападающий «Брентфорда» может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Челси».

По данным источника, оба лондонских клуба хотят подписать форварда в январе. «Брентфорд» не хочет терять своего игрока, однако сам футболист заинтересован в трансфере. «Брентфорд» отпустит Тоуни только за 80 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что в мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.