«Арсенал» и «Челси» хотят купить дисквалифицированного игрока «Брентфорда»

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Челси».
По данным источника, оба лондонских клуба хотят подписать форварда в январе. «Брентфорд» не хочет терять своего игрока, однако сам футболист заинтересован в трансфере. «Брентфорд» отпустит Тоуни только за 80 млн фунтов стерлингов.
Напомним, что в мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.
Еще, если я ничего не путаю, то ему и тренироваться с командой нельзя. Плюс еще пчелы хотят 80 млн £!!!
Нужно будет посмотреть в каком состоянии будут Жезус и Нкетиа на тот момент, а дальше решать нужен ли Тоуни или нет, но знаю одно - классный нападающий нам точно нужен! Осимхэна бы нам...
Еще, если я ничего не путаю, то ему и тренироваться с командой нельзя. Плюс еще пчелы хотят 80 млн £!!!
Нужно будет посмотреть в каком состоянии будут Жезус и Нкетиа на тот момент, а дальше решать нужен ли Тоуни или нет, но знаю одно - классный нападающий нам точно нужен! Осимхэна бы нам...