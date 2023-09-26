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«Арсенал» и «Челси» хотят купить дисквалифицированного игрока «Брентфорда»

вчера, 17:24

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни может продолжить карьеру в «Арсенале» или «Челси».

По данным источника, оба лондонских клуба хотят подписать форварда в январе. «Брентфорд» не хочет терять своего игрока, однако сам футболист заинтересован в трансфере. «Брентфорд» отпустит Тоуни только за 80 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что в мае этого года нападающий был отстранён от любой футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента FA о ставках. Он сможет вернуться на поле в январе 2024 года.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
не спорю
но кубок АПЛ хочется наконец видеть у Арсенала)
Сити главный тому соперник сейчас

в ЛЧ 1/4 будет успехом
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:55, ред.
Восемьдесят миллионов фунтов, не многовато ли за игрока, больше полугода отлучённого от футбольной деятельности, трансфермаркет которого оценивает всего лишь в тридцать пять миллионов евро, даже не смотря на то, что в прошедшем сезоне Тоуни наколотил двадцать мячей в ворта соперников.? Ведь в случае покупки есть риск заполучить растренированного нападающего. И если для Челси после смены хозяина делать необдуманные траты вошло в привычку, то Арсенал думаю будет подходить к этому очень взвешенно. Впрочем до января у всех есть ещё три месяца на раздумье. Болейте за своих, а не против чужих!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 20:11
Считаю что не только для этого.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:58, ред.
Интересный вариант конечно же, но вот пугает то, что он пол года без футбола, зимой клубы стараются укрепиться игроками, которые помогут добиться каких-то целей, а чем сможет помочь форвард, который столько времени без игровой практики, без игрового тонуса!?

Еще, если я ничего не путаю, то ему и тренироваться с командой нельзя. Плюс еще пчелы хотят 80 млн £!!!

Нужно будет посмотреть в каком состоянии будут Жезус и Нкетиа на тот момент, а дальше решать нужен ли Тоуни или нет, но знаю одно - классный нападающий нам точно нужен! Осимхэна бы нам...
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:44
Арсеналу не помешает
для борьбы с Сити нужно два состава бегущих ребят
протон
протон
вчера в 18:51
Наблюдал за игрой Тоуни последние 2 сезона, он мне очень нравится как форвард.
протон
протон
вчера в 18:50
Держу пари, что перейдет в Арсенал. Азартный игрок. Надеюсь Артета сделает ставку на него.
Гость
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