Тебас: «Мбаппе на 80% будет играть в Ла Лиге в следующем сезоне»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, будет выступать в чемпионате Испании в следующем сезоне.
В интервью Тебас заявил, что на 70-80% француз будет играть в Ла Лиге в сезоне 2024/25.
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, будет выступать в чемпионате Испании в следующем сезоне.
В интервью Тебас заявил, что на 70-80% француз будет играть в Ла Лиге в сезоне 2024/25.
Разве можно так унижаться и позориться на весь мир?
Разве можно так унижаться и позориться на весь мир?
Мбаппе смеётся с них.
Мбаппе смеётся с них.
Я даже дам все 100% не глядя, даже к бабке гадалке не пойду !!!))
Я даже дам все 100% не глядя, даже к бабке гадалке не пойду !!!))