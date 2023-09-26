Тебас: «Мбаппе на 80% будет играть в Ла Лиге в следующем сезоне»

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сегодня, 00:11

Глава Ла Лиги заявил, что нападающий ПСЖ , скорее всего, будет выступать в чемпионате Испании в следующем сезоне.

В интервью Тебас заявил, что на 70-80% француз будет играть в Ла Лиге в сезоне 2024/25.