Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Тебас: «Мбаппе на 80% будет играть в Ла Лиге в следующем сезоне»

сегодня, 00:11

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, скорее всего, будет выступать в чемпионате Испании в следующем сезоне.

В интервью Тебас заявил, что на 70-80% француз будет играть в Ла Лиге в сезоне 2024/25.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» хочет подписать защитника «Арсенала»
Вчера, 22:03
СлухиЯн Облак может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:39
Слухи«Реал» хочет провернуть два громких трансфера в январе
Вчера, 21:16
Слухи«Бавария» намерена подписать вундеркинда «Байера»
Вчера, 20:03
Слухи«Ливерпуль» готов продать Алькантару в январе
Вчера, 19:45
СлухиНеймар может вернуться в «Сантос»
Вчера, 13:59
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:24
Перес зимой пойдёт на новые унижения ради Мбаппе, у испанского клоуна ни гордости, ни чести не осталось.
Разве можно так унижаться и позориться на весь мир?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:20
Тебас с Пересом два главных клоуна в футбольной Испании.
Мбаппе смеётся с них.
протон
протон
сегодня в 00:30
На моей памяти не было ни одного игрока с кем столько возились. Реал клуб с большой историей и традициями не гоже так бегать за игроком который опрокинул не впервые раз.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:25, ред.
Кто больше ??!
Я даже дам все 100% не глядя, даже к бабке гадалке не пойду !!!))
2x43k4n4dx2h
2x43k4n4dx2h
сегодня в 00:25
Трансферное окно закрылось, а слухи продолжаются
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 