«Реал» хочет арендовать воспитанника «Барселоны»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья может продолжить карьеру в Испании.
Лондонский клуб не рассчитывает на футболиста, а в аренде игрока в январе заинтересован «Реал».
Примечательно, что Кукурелья является воспитанником «Барселоны».
Защитник «Челси» Марк Кукурелья может продолжить карьеру в Испании.
Лондонский клуб не рассчитывает на футболиста, а в аренде игрока в январе заинтересован «Реал».
Примечательно, что Кукурелья является воспитанником «Барселоны».
А у Кукурельи есть шанс карьеру не загубить, в Челси делать нечего
А у Кукурельи есть шанс карьеру не загубить, в Челси делать нечего