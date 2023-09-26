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«Реал» хочет арендовать воспитанника «Барселоны»

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ABir
ABir
вчера в 22:57
Реал это точно лучше Челси, а то что воспитанник Барселоны, то это быстро пройдет
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:16
Реалу то он зачем…его даже Брайтон не захотел летом возвращать по выгодной цене.
Ron09
Ron09
вчера в 22:08
Просто всё думали что это Фелаини но оказалось Куку
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:27
Этих воспитанников пруд пруди
А у Кукурельи есть шанс карьеру не загубить, в Челси делать нечего
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