«Реал» хочет арендовать воспитанника «Барселоны»

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вчера, 20:09

Защитник «Челси» может продолжить карьеру в Испании.

Лондонский клуб не рассчитывает на футболиста, а в аренде игрока в январе заинтересован «Реал».

Примечательно, что Кукурелья является воспитанником «Барселоны».