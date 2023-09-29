Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Мхитаряна

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вчера, 09:50

Клуб из Саудовской Аравии предложил полузащитнику «Интера» двухлетний контракт с зарплатой вдвое больше, чем в миланском клубе. Сейчас армянин получает около 3 миллионов евро в год.

Сообщается, что Мхитарян отклонил данное предложение. Он планирует подписать новый контракт с «Интером» сроком на два года. «Нерадзурри» готовы предложить футболисту соглашение на год с возможностью продления ещё на один сезон.

Мхитарян перешёл в «Интер» из «Ромы» летом 2022 года. В текущем сезоне 34-летний полузащитник сыграл 7 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 2 жёлтых карточки.