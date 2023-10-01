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Вратарь «Ваалвейка» потерял сознание после столкновения с Бробби

сегодня, 00:46
ВаалвейкЛоготип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)-:-Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксВчера в 22:00 Матч отменен

«Ваалвейк» играл с «Аяксом» в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов.

На 85-й минуте голкипер команды хозяев Этьен Ваессен столкнулся с нападающим «Аякса» Брайаном Бробби. Игрок атаки на высокой скорости коленом врезался в стража ворот.

Клубные врачи воспользовались дефибриллятором, оказывая Ваессену первую помощь. Футболисты выстроились вокруг Этьена, чтобы закрыть его от посторонних глаз, а сотрудники стадиона с этой целью растянули ткань.

Некоторые игроки плакали, а Бробби молился. После оказания помощи вратаря унесли с поля на носилках, а затем отправили в больницу, когда тот уже был в сознании. На данный момент его состояние неизвестно.

«Аякс» вел в счете (3:2), встречу не доиграли.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 08:23
Благодарю дружище! Добра Вам!.... с одной стороны хорошо, что нет призов и можно просто поиграть в свое удовольствие ( не давит результат и можно рискнуть и поставить от обратного). Вас поздравляю со вторым местом (хороший финал получился). Удачи вам в дальнейших прогнозах и еще, я думаю, мы с Вами обязательно сыграем в финале и Вы возьмете реванш и выиграете.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:19
Уже не первый матч в этом сезоне с участием Аякса прерывается и не доигрывается
nice
nice ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 08:16, ред.
Смысл в этой группе???? Почему игрок не может подключиться к ней по ходу месяца??? Серьезная борьба начинается только к концу месяца. Почему нет инфы, ребята не хватает аккаунтов, надо добавить, потеште самолюбие, кстати кого??? У вас явный баг, действующий во вред, исправте.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 08:12
В погоне за 3 очками можно легко убить человека!
протон
протон ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 08:07
Я могу поддержать вашу группу с этого аккаунта, или уже поздно?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:00
Не он первый, не он последний.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:30
Видно дело серьезное. Остается только надеяться, что все обойдется.
Neuron0007
Neuron0007 ответ aгeнт Cмит (раскрыть)
сегодня в 07:21
Просто не нужно доверять людям... Нам нужно поддержать эту группу самостоятельно.
протон
протон
сегодня в 07:09
Больше всего вдохновила игра Hakker в группе Заболотного. Как он хладнокровно уничтожил группу своей безупречной игрой в тройке!!!
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
сегодня в 04:48
Как-то странно... 5 аккаунтов моих, 5 от Гора + 1 nice + Форвардъ/Плеймейкеръ/Хавбекъ всегда участвует тремя... Это уже 14. Даже если Shlomo не выставил 5-х, то хотя бы 1 должен был быть. Обидно, если действительно не набралось. Прошлый месяц получился одним из самых интересных в истории группы. Впрочем, если даже в отсутствии призов люди предпочитают соревноваться в написании комментариев вместо чистой борьбы в прогнозах, значит, возможно, группа и не нужна... Со своей стороны поддержу 5 аккаунтами на ноябрь, а там как выйдет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ nice (раскрыть)
сегодня в 02:23
Здравствуйте.

Группу без призов выбрали четырнадцать аккаунтов, то есть не хватило выбравших (нужно двадцать), поэтому группы без призов нет в этом месяце.

В случае с группой на точный счёт тоже нужно как минимум двадцать выбравших её в предыдущем месяце чтобы она была.
nice
nice ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 02:10
Это случайно получается не из за требования, что надо 30 игроков. Народ забивает место пустыми номерами, а на реальных участников нет места???
nice
nice ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 02:04
Я изначально выбрал конкурс без призов, можно же проверить по логам. В чем сложности???? Сделал еще логин, но его не понятно как заюзать на этот конкурс. Решите вопрос пожайлуста, ведь наверное уже были такие промашки.
alexgurzan
alexgurzan ответ nice (раскрыть)
сегодня в 01:57
Доброй ночи.
К сожалению, перекинуть в группу уже не получится(
А на счёт начисления 500 очков:
1) Стартовый капитал каждый месяц: 100 очков
2) Вход на сайт: 400 очков (начисляется раз в день).

https://www.soccer.ru/game
nice
nice
сегодня в 01:51
Выбирал конкурс без призов, а почему начислили 500 тугриков. Это я ошибся или бугалтерия недоначислила. Если можно, перекиньте в группу "без призов"
Гость
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