Вратарь «Ваалвейка» потерял сознание после столкновения с Бробби

«Ваалвейк» играл с «Аяксом» в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов.
На 85-й минуте голкипер команды хозяев Этьен Ваессен столкнулся с нападающим «Аякса» Брайаном Бробби. Игрок атаки на высокой скорости коленом врезался в стража ворот.
Клубные врачи воспользовались дефибриллятором, оказывая Ваессену первую помощь. Футболисты выстроились вокруг Этьена, чтобы закрыть его от посторонних глаз, а сотрудники стадиона с этой целью растянули ткань.
Некоторые игроки плакали, а Бробби молился. После оказания помощи вратаря унесли с поля на носилках, а затем отправили в больницу, когда тот уже был в сознании. На данный момент его состояние неизвестно.
«Аякс» вел в счете (3:2), встречу не доиграли.
Группу без призов выбрали четырнадцать аккаунтов, то есть не хватило выбравших (нужно двадцать), поэтому группы без призов нет в этом месяце.
В случае с группой на точный счёт тоже нужно как минимум двадцать выбравших её в предыдущем месяце чтобы она была.
Группу без призов выбрали четырнадцать аккаунтов, то есть не хватило выбравших (нужно двадцать), поэтому группы без призов нет в этом месяце.
В случае с группой на точный счёт тоже нужно как минимум двадцать выбравших её в предыдущем месяце чтобы она была.
К сожалению, перекинуть в группу уже не получится(
А на счёт начисления 500 очков:
1) Стартовый капитал каждый месяц: 100 очков
2) Вход на сайт: 400 очков (начисляется раз в день).
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К сожалению, перекинуть в группу уже не получится(
А на счёт начисления 500 очков:
1) Стартовый капитал каждый месяц: 100 очков
2) Вход на сайт: 400 очков (начисляется раз в день).
https://www.soccer.ru/game