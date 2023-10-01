Вратарь «Ваалвейка» потерял сознание после столкновения с Бробби

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сегодня, 00:46

«Ваалвейк» играл с «Аяксом» в матче 7-го тура чемпионата Нидерландов.

На 85-й минуте голкипер команды хозяев столкнулся с нападающим «Аякса» . Игрок атаки на высокой скорости коленом врезался в стража ворот.

Клубные врачи воспользовались дефибриллятором, оказывая Ваессену первую помощь. Футболисты выстроились вокруг Этьена, чтобы закрыть его от посторонних глаз, а сотрудники стадиона с этой целью растянули ткань.

Некоторые игроки плакали, а Бробби молился. После оказания помощи вратаря унесли с поля на носилках, а затем отправили в больницу, когда тот уже был в сознании. На данный момент его состояние неизвестно.

«Аякс» вел в счете (3:2), встречу не доиграли.