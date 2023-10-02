ФИФА расследует трансфер Эрнеста Нуамы в «Лион»

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вчера, 13:46

ФИФА расследует трансфер нападающего в «Лион». Расследование начато по просьбе ведущих клубов Лиги 1. Напомним, изначально ФИФА одобрила переход Нуамы.

Ганца подписал «РВД Моленбек 47» за 25 миллионов евро и отдал в аренду в «Лион». Оба клуба принадлежат компании Eagle Football. По сути бельгийская команда является фарм-клубом «Лиона».

В текущем сезоне Лиги 1 Нуама провёл 4 матча и получил жёлтую карточку.