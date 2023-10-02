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ФИФА расследует трансфер Эрнеста Нуамы в «Лион»

вчера, 13:46

ФИФА расследует трансфер нападающего Эрнеста Нуамы в «Лион». Расследование начато по просьбе ведущих клубов Лиги 1. Напомним, изначально ФИФА одобрила переход Нуамы.

Ганца подписал «РВД Моленбек 47» за 25 миллионов евро и отдал в аренду в «Лион». Оба клуба принадлежат компании Eagle Football. По сути бельгийская команда является фарм-клубом «Лиона».

В текущем сезоне Лиги 1 Нуама провёл 4 матча и получил жёлтую карточку.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:49
Да, возможно, неправильно сформулировал вопрос. Мне неинтересно откуда у них деньги. Как они могли вообще подписать игрока, когда у них нет прибыли, что бы такие трансферы делать по условиям ФФП.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 20:45
Ты спросил, откуда у них деньги. Я ответил. Сейчас ты говоришь совершенно по другому, о каких то сделках. Деньги у них есть. Дважды об этом намекнул с примером Никулина на фотограмме. Возможно, ты не внимательно меня прочитал.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:28
Причём тут кто дал деньги. По ФФП этот клуб не мог провернуть эту сделку.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 19:48, ред.
Он является фарм клубом Лиона. Американский миллиардер Джон Текстор. Оба клуба принадлежат компании Eagle Football. Вот оттуда деньги.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:41
Дальше то что? У них нет такой прибыли, что бы такой трансфер провернуть по условиям ФФП.
А, ну, понятно, с РВД взять нечего. Отстранение из еврокубков не грозит, так как их просто нет. Ну, штраф небольшой заплатят, вот и всё.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 18:18
В конце прошлого года новым владельцем стал американский миллиардер. Он выкупил 80 процента акций клуба.
h2yz6fv93q7b
h2yz6fv93q7b
вчера в 18:11
А не хотят они на остальные клубы посмотреть, где продажа туда-сюда с арендами происходит? Как будто единичный случай такой.
6ymfynfhxhrz
6ymfynfhxhrz
вчера в 18:11
Чёрная бухгалтерия))
протон
протон
вчера в 17:33
Понятно, что Лион поступил не по правилам, ну всегда смешно читать когда Загребы и Лионы за 2 копейки топят, а тот же ПСЖ через десяток фиктивных фирм спонсируется Катарским государством на сотни миллионов, но все по честному:)) Либо вообще отменять тупое правило, либо делать законы для все одни:))
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 14:17
Откуда у такой команды 25 млн?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:05
Понятно, обход ФФП, купили игрока типа в левую команду, и отправили в основную, но никаких трат на основной нет. Двухходовые схемы американского владельца Eagle Football.

Сейчас, он договорится с Инфантино насчёт отката, и ФИФА скажет, что всё ок, ФИФА сговорчивый))
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