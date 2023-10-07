Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»

Бывший наставник сборной России прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак».

То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов.