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Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»

вчера, 12:58

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак».

То про одну команду говорят, то про другую. Это работа вашего брата. Поверьте мне, я спокойно к этому отношусь. И до сих пор ни с кем конкретно не общался на эту тему — ни с одним российском клубом. Хотите верьте, хотите нет. Оставьте в покое все команды. Занимаюсь этим же делом — знаю, как неприятно бывает читать какие-то заметки моим коллегам. Сейчас нет каких-то предпосылок для слухов.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:24
Черчесов себе не изменяет. Журналисты могли спроектировать его ответы, предоставив их ему на утверждение.
протон
протон
вчера в 18:21
Не слухи о возможном назначении в Спартак ,а передача не совсем достоверной информации, передающийся от одних лиц к другим о принятии главнокомандования "народной "команды.
Не исключено, этот человек уволенный в 2008 не сказал последнего слова у нас, ему нужно было и дальше доверять команду, не смотря на его закидоны и ссору с тогдашними лидерами, вероятно второй сезон мог быть куда успешнее в плане результата.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:48, ред.
Черчесов опроверг слухи о своём появлении в Спартаке, но на всякий случай купил рыжую краску для волос.
ABir
ABir
вчера в 15:33
После матча с ЦСКА многое должно проясниться
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:25
Дыма без огня не бывает
lotsman
lotsman
вчера в 13:59
Черчесов правильно действует, спокойно опровергая информацию. Если будет отмалчиваться, скажут - замалчивает, значит правда. Будет ругаться, скажут - нервничает, значит не зря. Есть такая поговорка - Слухами Земля полнится. Слухи питают журналистскую братию. Как говорил один из них - Для успешной работы важно первым ухватить слух, сформулировать предположение, добавить своё видение ситуации и сенсация готова. Иначе тебя читать не будут. Главное вовремя сослаться на таинственного источника.)
shlomo
shlomo
вчера в 13:21
Ну его уже куда только не сватали... надеюсь теперь после его интервью больше слухов не будет
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:18
Усы пускай со 2 лиги начинает...
makkie
makkie
вчера в 13:15
Грамотно отреагировал
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:12
Это бесполезное явление, как были слухи, даже какие-то нелепые и фантастические , так и будут .
bp9ws5fybgtw
bp9ws5fybgtw
вчера в 13:11
В Спартаке и без него проблем выше крыши
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