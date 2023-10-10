Клубы РПЛ отказались от услуг Санти Мины из-за его репутации

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вчера, 20:29

По информации источника, представители форварда предлагали услуги игрока нескольким ведущим клубам РПЛ .

Сообщается, что нападающий был готов к переезду в Россию, но команды не проявили заинтересованность в футболисте из-за его репутации и уголовного дела на родине. В мае 2022 года Мина был приговорён судом Альмерии к четырём годам тюремного заключения за совершение сексуального насилия.

В настоящее время Мина находится под залогом после подачи апелляции в суд более высокой инстанции. Сейчас испанец является свободным агентом.