Клубы РПЛ отказались от услуг Санти Мины из-за его репутации

По информации источника, представители форварда Санти Мины предлагали услуги игрока нескольким ведущим клубам РПЛ.
Сообщается, что нападающий был готов к переезду в Россию, но команды не проявили заинтересованность в футболисте из-за его репутации и уголовного дела на родине. В мае 2022 года Мина был приговорён судом Альмерии к четырём годам тюремного заключения за совершение сексуального насилия.
В настоящее время Мина находится под залогом после подачи апелляции в суд более высокой инстанции. Сейчас испанец является свободным агентом.