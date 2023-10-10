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Клубы РПЛ отказались от услуг Санти Мины из-за его репутации

вчера, 20:29

По информации источника, представители форварда Санти Мины предлагали услуги игрока нескольким ведущим клубам РПЛ.

Сообщается, что нападающий был готов к переезду в Россию, но команды не проявили заинтересованность в футболисте из-за его репутации и уголовного дела на родине. В мае 2022 года Мина был приговорён судом Альмерии к четырём годам тюремного заключения за совершение сексуального насилия.

В настоящее время Мина находится под залогом после подачи апелляции в суд более высокой инстанции. Сейчас испанец является свободным агентом.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:00
В Спартак бы вписался, какая разница какие у него там проблемы с законом на чужбине, правда?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 21:45
В Спартаке? Ты Промеса имеешь в виду:?
lotsman
lotsman
вчера в 21:07
Он в Спартак не просился, случайно? Там один уголовник уже есть.)
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:04
Ну если только в Спартак, там таких подбирают. Заодно Дельфину будет конкуренция на поле, а Промесу в быту не скучно станет)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:57
Можно было и приютить парня!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:51
Цель в собирании как можно большего количества футболистов-преступников?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:48
А может ему ещё и гражданство РФ нужно будет !))
ssspartak
ssspartak
вчера в 20:39
Игроков его уровня у нас самих достаточно.
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