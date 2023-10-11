Поттер может сменить Гарсию в «Наполи»

«Наполи» может расстаться с главным тренером Руди Гарсией.
По информации источника, в число кандидатов на замену входит бывший наставник «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер. Также претендентами являются Игор Тудор и Марсело Гальярдо.
Отмечается, что на этой неделе состоится новая встреча между президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и французским специалистом, на которой может решиться будущее рулевого.
Поттер неплохой тренер, но пока- не для больших задач. Впрочем, Наполи, с его марадончиком на больше и не тянет. Чемпион Серии А после 1-го круга- ситуация ненормальная...
Поттер неплохой тренер, но пока- не для больших задач. Впрочем, Наполи, с его марадончиком на больше и не тянет. Чемпион Серии А после 1-го круга- ситуация ненормальная...