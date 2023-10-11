Поттер может сменить Гарсию в «Наполи»

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сегодня, 00:24

«Наполи» может расстаться с главным тренером .

По информации источника, в число кандидатов на замену входит бывший наставник «Брайтона» и «Челси» . Также претендентами являются и .

Отмечается, что на этой неделе состоится новая встреча между президентом клуба и французским специалистом, на которой может решиться будущее рулевого.