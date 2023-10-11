Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Поттер может сменить Гарсию в «Наполи»

сегодня, 00:24

«Наполи» может расстаться с главным тренером Руди Гарсией.

По информации источника, в число кандидатов на замену входит бывший наставник «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер. Также претендентами являются Игор Тудор и Марсело Гальярдо.

Отмечается, что на этой неделе состоится новая встреча между президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и французским специалистом, на которой может решиться будущее рулевого.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиФилиппо Индзаги возглавит «Салернитану»
Вчера, 15:40
Марселино отказался возглавить «Севилью»
Вчера, 13:10
СлухиКонте может возглавить «Наполи»
Вчера, 10:21
СлухиЭкс-игрок сборной Испании возглавит «Бордо»
09 октября
Слухи«Наполи» может расстаться с главным тренером
09 октября
Гвардиола ответил на вопрос о возможной работе в «Ювентусе»
09 октября
Сортировать
Все комментарии
Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
сегодня в 11:04
Во будет смеху.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:07
Влипли Наполи
Capral
Capral
сегодня в 08:19, ред.
Руководство клуба никак не может понять, что Наполи- команда на один сезон, и тренер, ничего не исправит. Уверен, что и со Спалетти была бы таже картина...

Поттер неплохой тренер, но пока- не для больших задач. Впрочем, Наполи, с его марадончиком на больше и не тянет. Чемпион Серии А после 1-го круга- ситуация ненормальная...
Вещий
Вещий
сегодня в 07:44
Что то непонятное творится в Неаполе.... ищите нормального тренера...
c9ffmtdv7wvs
c9ffmtdv7wvs
сегодня в 05:19
Полный бедлам начинается в Неаполе
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:05, ред.
Скорее всего даст пару-тройку матчей на исправление ситуации или игры, и тогда уже карт-бланш закончится
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 03:38
Надеюсь что это жирная пекинская утка!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:34
Не пойму чем один лучше другого!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 