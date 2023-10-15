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Генеральный директор «Рубина» высказался о целях клуба

вчера, 12:22

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов подтвердил свои слова о желании клуба попасть в число лучших команд России.

Так и есть, никто от своих слов отказываться не собирается. Но не все сразу. «Рубин» начинал сезон практически тем же составом, которым поднялся из Первой лиги. Все потихоньку приходит, ребята адаптируются. Наверное, все видят, что мы прибавляем. Не всегда удачные действия выливались в результат, к сожалению, но по игре и впечатлениям можно сказать, что процесс идет.

Казанцы идут на 10-м месте в РПЛ.

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Рубин
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:34
Взгляд замыливали оппоненты, конкуренты. КББ не сидел сложа руки и не ждал с моря погоды, как некоторые. Сколько раз приходилось начинать все с нуля. Не брезговал работой, не задирая нос. Помогал Анжи концультантом, КАМАЗу, Ни одному тренеру не пришлось пройти столько испытаний через огонь, воду и медные трубы. Сейчас все нормально. Он нашел, что искал. Взаимопонимание и огромное желание изменить, что-то в футболе в масштабе республики. Все то к чему он шел долгие годы.
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:46
Иногда тренеру тоже необходима перезарядка. Иначе взгляд замылевается.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:00
Убрали в свое время КББ и проблемы все ещё не решены. Не надо было идти на поводу оппонентов, завистников, недоброжелателей. Сколько вылили помоев на голову тренера ни в сказке сказать, ни пером не описать. То же самое с Сочи. Глупые ошибки взрослых людей не умеющих отличать чёрное от белого и белое от черного. Ненависть и зависть. Пусть довольствуются теперь шлагбаумом, которые они устроили в клубе, в СМИ. Даже и теперь, когда казалось, что тренер нашел себя идёт игнорирование специалиста. Но он доказывает своей работой поднимая футбол в республике и годы ему не помеха.
Много воды утекло с той поры. КББ на посту, а оппоненты, кто, где...
Рахимову успеха!
idres
idres
вчера в 13:06
Могу только пожелать удачи Рубину. Когда то было дело Барсу у нее дома громили.
Гость
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