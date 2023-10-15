Генеральный директор «Рубина» высказался о целях клуба

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов подтвердил свои слова о желании клуба попасть в число лучших команд России.

Так и есть, никто от своих слов отказываться не собирается. Но не все сразу. «Рубин» начинал сезон практически тем же составом, которым поднялся из Первой лиги. Все потихоньку приходит, ребята адаптируются. Наверное, все видят, что мы прибавляем. Не всегда удачные действия выливались в результат, к сожалению, но по игре и впечатлениям можно сказать, что процесс идет.