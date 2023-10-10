Отбор Евро-2024 – на финишной прямой. Группа-мексиканская рулетка, Швеция за бортом, новые путёвки

Развязка близка.
По 3-4 матча осталось всем до завершения группового этапа отбора на Евро-2024. Окунаемся в расклады и смотрим на задачи участников, первые игры – 12 октября.
Цель де ла Фуэнте – обойти Шотландию
«Красная фурия» неуверенно начала отборочный турнир – в марте испанцы уступили Шотландии после победы над Норвегией, а в июне с трудом обыграли Хорватию в финале Лиги Наций. В целом результаты положительные, но в действиях нового тренера чувствовалась неуверенность – появились инсайды об угрозе отставки. И, несмотря на победы над Грузией и Кипром, ситуация осталась прежней.
Параллельно лидерство в квартете захватила сборная Шотландии – коллектив за 5 матчей ни разу не потерял очки и к этому моменту опережает испанцев на 6 очков – при том, что у «красной фурии» ещё матч в запасе.
И для тех, и для других октябрьские игры – ключевые. Прежде всего из-за очной встречи – после этого Испания ещё сыграет недостающий матч против Норвегии. Победит в обоих – выйдет в лидеры. Проиграет шотландцам – позволит им досрочно отобраться в финальный турнир. Ещё и репутацию себе подпортит (в первом круге уже проигрывали).
У Нидерландов – два принципиальных матча
Отставание от сборной Франции в группе B – 6 очков. В то же время Греция наступает на пятки. И оба поединка, которые предстоят сборной Нидерландов в ближайшее время – против этих соперников.
От возвращения Рональда Кумана противоречивые чувства. С одной стороны, отборочный турнир для коллектива складывается гладко – есть вторая строчка и все шансы её сохранить, поскольку с соперниками уровня Греции, Ирландии и Гибралтара голландцы разобрались. С другой, показатели против более статусных соперников слабые. Играли Нидерланды с Францией, Хорватией и Италией – везде потерпели поражение.
А здесь, меж двух огней, «оранжевые» могут поплыть. Встреча с Францией – домашняя. Верный шанс сократить отставание и удержать дистанцию с греками – те сыграют с Ирландией. А в очном поединке станет ясно – готовы ли голландцы решать исходы на классе?
Треугольник Италия-Украина-Северная Македония
У всех – по 7 очков, у итальянцев матч в запасе. При этом планы «Скуадре адзурре» успели подпортить в первом круге – с Англией сложно было рассчитывать на победу, но ничья могла бы упростить ход квалификации. Затем – ничья с Северной Македонией. Командой, которая выбила Италию в плей-офф отбора ЧМ-2022.
После победы над Украиной предстоят ответные встречи с Мальтой и Англией. И на этот раз ошибаться нельзя. Украинцы и македонцы тем временем «разыграют» между собой приоритетное право погони за итальянцами. У Украины потом будет шанс закрепить успех, либо временно нивелировать отставание – у них будет еще одна игра, против Мальты.
Армения – заход на лучший результат в своей истории
За всю свою историю сборная Армении ни разу не отбиралась ни на мировое первенство, ни на континентальное. Лучшим остаётся результат квалификации Евро-2012, когда армяне финишировали на 3-м месте с отставанием от Ирландии в 4 очка.
Сейчас Армения – в жёсткой конкуренции с командами Турции и Уэльса. Первые опережают последних на 3 очка, на ту же дистанцию оторвались от армян. Команде Александра Петракова тем тяжелее, что оба матча против турков они уже провели – поражение и ничья. Остаётся заочное противостояние.
Армения в его рамках съездит в гости к Латвии, а развязку оставит на ноябрь. Уэльс же попытается зацепить Хорватию.
Бельгия и Австрия готовят шлагбаум для шведов
3 матча остаётся им до завершения отборочного турнира. И так получилось, что в группе сложилось предельно понятное распределение сил. «Красные дьяволы» и австрийцы равны и имеют в активе по 13 очков, а их очное столкновение завершилось ничьей. При этом и те, и другие сильнее шведов – те отстают уже на 7 очков.
Австрия успела сыграть с «Тре крунур» оба матча – и набрала 6 очков. Бельгийцам поединок против Швеции предстоит в октябре – но до этого бельгийцы сыграют с Австрией.
Так получается, что и тем, и другим достаточно добыть ещё по 3 очка, чтобы гарантировать себе путёвки в финальный турнир – а значит победитель их противостояния сможет расслабиться уже в ближайшие дни.
В группе H – потенциальная развязка для мексиканской рулетки
Нет в отборочном турнире более интересной группы, чем эта. В отдельных изначально был фаворит (группа J с Португалией), в некоторых таких было двое (Бельгия и Австрия в группе F). Здесь же фаворита нет, разница между 1-й и 4-й строчкой за 4 тура до финиша – 1 балл.
Казахи после поражения от финнов эффектно остались в игре минимальной победой над Северной Ирландией. Сами финны подогрели интригу, в следующем матче проиграв Дании. А датчане продолжили погоню со Словенией – обе команды набрали по 13 очков, в очном поединке сыграли вничью.
У всех в октябре будет по две попытки раскрутить этот клубок – но никто не хочет, чтобы это безумие заканчивалось. Только представьте грань сумасшествия, если казахи уступят датчанам, но обыграют финнов, финны до этого заберут 3 очка у Словении, словенцы отыграются на Северной Ирландии. А Дания после поражения от Казахстана заберёт дежурную победу над Сан-Марино. Положение никак не изменится, но до окончания групповой стадии будет только 2 матча.
В группе В фаворитами были Французы и Нидерланды,но веры в Кумана нет, и не удивлюсь, если по итогу, оранжевые могут пропустить вперед себя Грецию!!! Сам же я подтапливаю за Нидерландов!
Англия спокойно лидирует в группе С и уже после сентябрьских игр могут завоевать путевку на ЧЕ. А вот Итальянцы, упустившие победу над Македонией, могут пролететь и на этом крупном турнире!!! Украинцы точно навяжут им борьбу за второе место
Группа D действительно очень интересная, хотелось бы, чтоб сборная Армении впервые попала на крупный турнир, но скорее более опытные Турки и Хорваты возьмут свое....
Неожиданностью в группе Е является лидерство Албании и предпоследнее место Польши....Чехи скорее всего будут первыми, Албании удачи!
В группе F три сборные должны были между собой определить, кто из них отправится в Германию, но Шведы решили облегчить задачу, и сильно отстали от Бельгии и Австрии
В группе G топлю за Сербию и Венгрию, и пока они в лидерах,надеюсь так и закончат отбор
В группе Н идет очень серьезная борьба и аж 4!!!сборные борятся за две путевки. Приятно удивляют соседи из Казахстана, пожелаю им удачи!
В группе I Швейцария и Румыния играют лучше остальных, пусть они и выходят на Евро, Израилю сейчас не до футбола....
Группа J, тут лидером и должна была быть сборная Португалии, а вот за вторую строчку идет борьба между Словакией и Люксембургом!!! Но думаю, Франческо Кальцона выведит словаков на ЧЕ, а для Люксембурга и третье место в группе это уже достижение. А вот Боснийцы провалились....
В группе В фаворитами были Французы и Нидерланды,но веры в Кумана нет, и не удивлюсь, если по итогу, оранжевые могут пропустить вперед себя Грецию!!! Сам же я подтапливаю за Нидерландов!
Англия спокойно лидирует в группе С и уже после сентябрьских игр могут завоевать путевку на ЧЕ. А вот Итальянцы, упустившие победу над Македонией, могут пролететь и на этом крупном турнире!!! Украинцы точно навяжут им борьбу за второе место
Группа D действительно очень интересная, хотелось бы, чтоб сборная Армении впервые попала на крупный турнир, но скорее более опытные Турки и Хорваты возьмут свое....
Неожиданностью в группе Е является лидерство Албании и предпоследнее место Польши....Чехи скорее всего будут первыми, Албании удачи!
В группе F три сборные должны были между собой определить, кто из них отправится в Германию, но Шведы решили облегчить задачу, и сильно отстали от Бельгии и Австрии
В группе G топлю за Сербию и Венгрию, и пока они в лидерах,надеюсь так и закончат отбор
В группе Н идет очень серьезная борьба и аж 4!!!сборные борятся за две путевки. Приятно удивляют соседи из Казахстана, пожелаю им удачи!
В группе I Швейцария и Румыния играют лучше остальных, пусть они и выходят на Евро, Израилю сейчас не до футбола....
Группа J, тут лидером и должна была быть сборная Португалии, а вот за вторую строчку идет борьба между Словакией и Люксембургом!!! Но думаю, Франческо Кальцона выведит словаков на ЧЕ, а для Люксембурга и третье место в группе это уже достижение. А вот Боснийцы провалились....