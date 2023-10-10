Отбор Евро-2024 – на финишной прямой. Группа-мексиканская рулетка, Швеция за бортом, новые путёвки

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вчера, 20:46

Развязка близка.

По 3-4 матча осталось всем до завершения группового этапа отбора на Евро-2024. Окунаемся в расклады и смотрим на задачи участников, первые игры – 12 октября.

Цель де ла Фуэнте – обойти Шотландию

«Красная фурия» неуверенно начала отборочный турнир – в марте испанцы уступили Шотландии после победы над Норвегией, а в июне с трудом обыграли Хорватию в финале Лиги Наций. В целом результаты положительные, но в действиях нового тренера чувствовалась неуверенность – появились инсайды об угрозе отставки. И, несмотря на победы над Грузией и Кипром, ситуация осталась прежней.

Параллельно лидерство в квартете захватила сборная Шотландии – коллектив за 5 матчей ни разу не потерял очки и к этому моменту опережает испанцев на 6 очков – при том, что у «красной фурии» ещё матч в запасе.

И для тех, и для других октябрьские игры – ключевые. Прежде всего из-за очной встречи – после этого Испания ещё сыграет недостающий матч против Норвегии. Победит в обоих – выйдет в лидеры. Проиграет шотландцам – позволит им досрочно отобраться в финальный турнир. Ещё и репутацию себе подпортит (в первом круге уже проигрывали).

У Нидерландов – два принципиальных матча

Отставание от сборной Франции в группе B – 6 очков. В то же время Греция наступает на пятки. И оба поединка, которые предстоят сборной Нидерландов в ближайшее время – против этих соперников.

От возвращения Рональда Кумана противоречивые чувства. С одной стороны, отборочный турнир для коллектива складывается гладко – есть вторая строчка и все шансы её сохранить, поскольку с соперниками уровня Греции, Ирландии и Гибралтара голландцы разобрались. С другой, показатели против более статусных соперников слабые. Играли Нидерланды с Францией, Хорватией и Италией – везде потерпели поражение.

А здесь, меж двух огней, «оранжевые» могут поплыть. Встреча с Францией – домашняя. Верный шанс сократить отставание и удержать дистанцию с греками – те сыграют с Ирландией. А в очном поединке станет ясно – готовы ли голландцы решать исходы на классе?

Треугольник Италия-Украина-Северная Македония

У всех – по 7 очков, у итальянцев матч в запасе. При этом планы «Скуадре адзурре» успели подпортить в первом круге – с Англией сложно было рассчитывать на победу, но ничья могла бы упростить ход квалификации. Затем – ничья с Северной Македонией. Командой, которая выбила Италию в плей-офф отбора ЧМ -2022.

После победы над Украиной предстоят ответные встречи с Мальтой и Англией. И на этот раз ошибаться нельзя. Украинцы и македонцы тем временем «разыграют» между собой приоритетное право погони за итальянцами. У Украины потом будет шанс закрепить успех, либо временно нивелировать отставание – у них будет еще одна игра, против Мальты.

Армения – заход на лучший результат в своей истории

За всю свою историю сборная Армении ни разу не отбиралась ни на мировое первенство, ни на континентальное. Лучшим остаётся результат квалификации Евро-2012, когда армяне финишировали на 3-м месте с отставанием от Ирландии в 4 очка.

Сейчас Армения – в жёсткой конкуренции с командами Турции и Уэльса. Первые опережают последних на 3 очка, на ту же дистанцию оторвались от армян. Команде Александра Петракова тем тяжелее, что оба матча против турков они уже провели – поражение и ничья. Остаётся заочное противостояние.

Армения в его рамках съездит в гости к Латвии, а развязку оставит на ноябрь. Уэльс же попытается зацепить Хорватию.

Бельгия и Австрия готовят шлагбаум для шведов

3 матча остаётся им до завершения отборочного турнира. И так получилось, что в группе сложилось предельно понятное распределение сил. «Красные дьяволы» и австрийцы равны и имеют в активе по 13 очков, а их очное столкновение завершилось ничьей. При этом и те, и другие сильнее шведов – те отстают уже на 7 очков.

Австрия успела сыграть с «Тре крунур» оба матча – и набрала 6 очков. Бельгийцам поединок против Швеции предстоит в октябре – но до этого бельгийцы сыграют с Австрией.

Так получается, что и тем, и другим достаточно добыть ещё по 3 очка, чтобы гарантировать себе путёвки в финальный турнир – а значит победитель их противостояния сможет расслабиться уже в ближайшие дни.

В группе H – потенциальная развязка для мексиканской рулетки

Нет в отборочном турнире более интересной группы, чем эта. В отдельных изначально был фаворит (группа J с Португалией), в некоторых таких было двое (Бельгия и Австрия в группе F). Здесь же фаворита нет, разница между 1-й и 4-й строчкой за 4 тура до финиша – 1 балл.

Казахи после поражения от финнов эффектно остались в игре минимальной победой над Северной Ирландией. Сами финны подогрели интригу, в следующем матче проиграв Дании. А датчане продолжили погоню со Словенией – обе команды набрали по 13 очков, в очном поединке сыграли вничью.

У всех в октябре будет по две попытки раскрутить этот клубок – но никто не хочет, чтобы это безумие заканчивалось. Только представьте грань сумасшествия, если казахи уступят датчанам, но обыграют финнов, финны до этого заберут 3 очка у Словении, словенцы отыграются на Северной Ирландии. А Дания после поражения от Казахстана заберёт дежурную победу над Сан-Марино. Положение никак не изменится, но до окончания групповой стадии будет только 2 матча.