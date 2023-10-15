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Полузащитник сборной России высказался в преддверии матча со сборной Кении

вчера, 09:47
КенияЛоготип футбольный клуб Кения-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, что ожидает от матча со сборной Кении.

Атмосфера? Разница, конечно, будет. Дома было много болельщиков, большая поддержка. Но, думаю, придёт много наших людей, хоть атмосфера и не такая будет. Кения — хорошая команда, пытается играть в футбол. Будет хорошая игра.

Сборная России и сборная Кении сыграют между собой в Турции 16 октября. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

Напомним, 12 октября сборная России обыграла сборную Камеруна.

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