Карпин высказался о предстоящей игре со сборной Камеруна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о сборной Камеруна.
По качеству игроков и уровню Камерун самый сильный наш соперник после отстранения. Это интересно. И мне, и футболистам — сыграть против игроков такого уровня, против кого давно не играли.
Однозначно хорошо, что играем дома. В Москве последний раз играли два года назад. Хочется, чтобы арена была полная. Эмоции от игры дома совсем другие.
Также Карпин рассказал, почему полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил тренировку.
Головин не тренировался, у него проблема с икроножной. Почувствовал дискомфорт. Надо посмотреть. Непонятно пока, сможет ли сыграть с Камеруном.
Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прояснил ситуацию с голкиперами.