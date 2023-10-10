Карпин высказался о предстоящей игре со сборной Камеруна

Главный тренер сборной России поделился мнением о сборной Камеруна.

По качеству игроков и уровню Камерун самый сильный наш соперник после отстранения. Это интересно. И мне, и футболистам — сыграть против игроков такого уровня, против кого давно не играли.

Однозначно хорошо, что играем дома. В Москве последний раз играли два года назад. Хочется, чтобы арена была полная. Эмоции от игры дома совсем другие.