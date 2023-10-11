Карпину пора сыграть основным составом сборной России. Камерун – приличный соперник

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вчера, 21:58

Московский матч – шанс показать максимум.

Пора подумать о болельщиках

Карпину и его подопечным важно представить, что игра против Камеруна официальная. Будет более 20 000 причин – на завтрашний матч на арене имени Льва Яшина продали немало билетов, народ придет поддержать национальную команду. Её приключения цензурными выражениями за последние месяцы не описать. В марте одержали победу над Ираком, но не сумели обыграть Иран и Катар. Резервный состав дважды не справился с олимпийской сборной Египта. Выбор соперников ограничен, приходится быть щедрыми, чтобы африканские и азиатские сборные обращали внимание на команду Карпина.

В июне Камерун отказывался от матча против сборной России, а теперь у них большие проблемы, не связанные с будущей игрой. Хороший знакомый фанатов РПЛ , бывший форвард «Анжи» Самуэль Это’О стал президентом Федерации футбола Камеруна. Теперь его обвиняют в организации договорных матчей и налоговых махинациях. Инфантино раз защитил знаменитого камерунца, когда тот на чемпионате мира напал на блогера, который задавал неудобные вопросы, но теперь сборной Камеруна самой надо отвлечься заметным матчем, согласились прилететь в Москву.

Победа в спарринге нужна и России, и Камеруну. А поскольку команда Карпина очень редко играет дома и может ещё нескоро вернуться к официальным матчам, то пора показать максимум. Незачем ещё раз устраивать тренировку в прямом эфире, пора включить скорости и сыграть на победу ради зрителей. Тем более, в этот раз в составе не 50 футболистов, заявка Карпина солидная, хотя уже есть несколько потерь, ведь Глушенков, Головин и Карпукас не сыграют из-за повреждений.

У Камеруна средняя команда

Карпин верно отметил, что по качеству игроков и уровню Камерун это сильнейший соперник со дня последнего официального поединка против Хорватии. В Москве не играли два года, тоже стимул не ползать полем. Но если оценивать строго, то ничего невероятного камерунцы из себя в футболе не представляют. Тренер Ригобер Сонг пригласил на матч многих участников ЧМ -2022, но состав у Камеруна не такой звездный, как в прошлом, когда на поле были победители двух Кубков Африканских Наций.

Сейчас футболистов невероятного уровня в составе меньше. Но интересно увидеть в воротах Онану. Тем более, голкипер МЮ может пропустить будущий Кубок Африки, чтобы сосредоточиться на проблемах в английском клубе после сложного дебюта. Карпину стоит грамотно выстроить игру нападающих против центрального защитника Кастеллетто из «Нанта», оставил неплохое впечатление в отдельных матчах на ЧМ -2022. Одной проблемой стало меньше, когда из-за травмы выбыл Замбо Ангисса, крепкого здоровья хавбеку «Наполи». Чупо-Мотинг тоже пропустит встречу.

Абубакар, которого покупки шейхов переместили из Саудовской Аравии в «Бешикташ» и хороший знакомый защитников РПЛ Муми Нгамалё из «Динамо» могут принять участие в поединке. Также не исключаем, что дадут время Гаэлю Ондуа, ведь хавбек «Серветта» провел детство в Москве. Его папа работал в посольстве Камеруна, парень учился в академиях «Локомотива» и ЦСКА . Вот только Ондуа к 27 годам не стал звездой мирового футбола, а в сборной Камеруна провел всего несколько поединков.

Важно показать всех лучших

Тренер Кафанов оказался в центре странного скандала, когда заявил, что голкипер «Лацио» Проведель – его мама россиянка Елена из Москвы, отказался от сборной РФ . Во-первых, итальянскому вратарю 27 лет, а первым номером национальной команды является Сафонов, который моложе. Во-вторых, Иван никогда не жил в России, вряд ли хорошо понимает русский язык, у него нет паспорта, чтобы поменять сборную. Проведель не нужен, хотя и стал героем первого тура Лиги чемпионов, когда забил спасительный гол в ворота «Атлетико».

С вратарями разобрались, а вот дальше всё зависит от фантазии Карпина и функциональной готовности игроков. Если рисовать оптимальную основу, то в защите Осипенко и Джикия в центре, а на флангах Волков из «Краснодара» справа и Горшков из «Крыльев Советов» слева, оба хороши в новом сезоне. Макарчук, Харин и Сильянов не сыграли на флангах так хорошо, а вызов Адамова после его неубедительных матчей за «Оренбург» вообще удивляет. Похоже, Карпин просто хочет познакомиться с универсальным защитником.

В центре поля хочется увидеть Кузяева, раз Головин снова выпал из обоймы сборной. А вот ещё двух хавбеков выбрать сложнее. Баринов, Глебов и Фомин не впечатлили на старте сезона. Чисто в опорной зоне играет футболист «Ростов», но Глебов не герой сезона. А вот в атаке, раз Салтыкова из «Крыльев Советов» не позвали, логично использовать или людей из ЦСКА – Облякова и Чалова, или Фёдора с Пиняевым, чтобы помогали Соболеву. Форвард «Спартака» отдохнул на неделе, пропускал дерби с «армейцами» из-за дисквалификации, ему пора показать себя в футболке сборной России.