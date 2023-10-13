Лучшая вывеска отбора Евро-2024. Франция проверит готовность команды Кумана к топ-матчам

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вчера, 13:19

Греки навязывают Нидерландам конкуренцию – это опасно.

Противостояние двух топ-сборных, да ещё и незадолго до финиша отбора чемпионата Европы-2024 – лучшая вывеска для сегодняшнего вечера. Голландцы при Кумане не вселяют уверенности – но предстоящий матч с Францией может изменить ситуацию.

В прошлый раз было лучше

В феврале 2018 года Куман сменил Дика Адвоката на посту главного тренера «оранжевых». Национальная команда к тому моменту в упорной борьбе не смогла отобраться в стыки ЧМ -2018 – первыми уверенно финишировали французы, вторая строчка досталась шведам.

Наставник приходил в коллектив, который лишился лидеров, ушедших на пенсию после яркого мундиаля в Бразилии. И сколотить сильную сборную предстояло с нуля. Этот путь начался с отличного дебюта в первом сезоне Лиги Наций УЕФА – голландцы попали в группу к Франции и Германии. Одержали 2 победы, уступили лишь раз (1:2 «синим» в первом туре). После подопечные Рональда Кумана дошли до финала и уступили Португалии, но начало было положено.

В продолжение сборная Нидерландов уверенно финишировала на втором месте в группе отбора чемпионата Европы-2020 – выше оказались немцы. И на мажорной ноте Куман передал ожившую команду Луи ван Галу. Уже с ним в качестве главного тренера «оранжевые» прошли групповой этап Евро, но вылетели от команды Чехии, а на ЧМ -22 выстрелили – и добрались до четвертьфинала, где уступили будущему победителю мундиаля сборной Аргентины.

Старожилы не молодеют, ван Дейк стагнирует, де Лигта нет

Когда Куман в прошлый раз тренировал национальную команду, её лидеры только выходили на пик. Ван Дейк начинал цементировать оборону «Ливерпуля». Маттейс де Лигт выходил на пик с «Аяксом» — в этой же команде феерили Френки Де Йонг и Донни ван де Бек, а Дейли Блинд обретал вторую молодость. Да и де Врей, Вейналдум, Депай были на пике.

Сейчас в сборной Нидерландов назревает очередная смена поколений. Те же де Врей, Блинд постепенно стагнируют, а Депая и Вейналдума вызывать перестали. Ван Дейк потерял былую надёжность (хотя ещё способен обрести второе дыхание – прошлогодний спад совпал с кризисом мерсисайдцев, а сейчас из него выходят), у де Лигта – тяжелый период в «Баварии». Тухель не доверял ему место в старте, позднее защитник вообще получил травму. Это ещё не говоря об отсутствии топ-нападающего.

Новое же поколение ещё не обросло мышцами, не закалилось в напряжённых боях. Тиджани Рейндерс только присоединился к «Милану», Хави Симонс прошёл через жёсткую и конкурентную систему «Барсы» и ПСЖ , но пока играет за «Лейпциг». С остальными – похожая ситуация. На то, чтобы выйти на принципиально иной уровень, потребуется время – а сейчас это сделать невозможно.

У Дешама – новое поколение звёзд

В сборной Франции процесс обновления уже завершён. Оставалась разве что позиция вратаря – после ЧМ -2022 о завершении карьеры в сборной объявил Уго Льорис. И теперь первым номером команды стал Мик Меньян, выступающий за «Милан». В центре обороны играют Конате, Упамекано, периодически получают шанс Фофана, Салиба, на флангах – Эрнандес и Кунде/Павар.

Лучшие собрались в центре поля – там компанию Рабьо и Гризманну составляют Тчуамени с Камавинга, а в атаке периодически мелькают Коло Муани, Нкунку, Диаби и другие.

Для «синих» главное, что наставником коллектива является тренер, идеально подходящий игрокам по духу. Дешам полагается на доверие – если он не нашел общий язык с кем-то из игроков, этого футболиста не будет в сборной (пример Бензема). И наоборот – исполнителю с противоречивой репутацией менеджер готов довериться. И те платят запредельным настроем, как это было с Погба. Свежий пример – Килиан Мбаппе, ставший капитаном после ухода Льориса.

У французского нападающего случился скандал в ПСЖ на фоне нежелания продлить контракт – игрока даже были готовы не заявлять на первые игры (а Энрике из-за этого задумался об уходе). Дешам же отмечал:

Ситуация была сложной, теперь она нормализовалась. Я переписывался с ним. То, что все закончилось так, хорошо для сборной Франции, клуба и для него самого. Переживал, что не смогу использовать его в сентябре? Он бы точно был в составе сборной. Даже если бы не играл в августе? Мы бы сделали все, чтобы найти решение. Это не заменило бы соревновательную практику, но мы бы сделали все, чтобы максимально компенсировать ее отсутствие. Килиан был бы с нами.

Одним победа даст де-факто путёвку на Евро, другим – возможность выдохнуть

Подопечные Дидье Дешама проходят отборочный турнир так же уверенно, как португальцы. У тех 6 побед в 6 матчах, 0 пропущенных мячей при 24 забитых. У Франции – 5 из 5, 11 голов и 0 пропущенных. Отрыв от идущей третьей Греции составляет 6 очков – победа над Нидерландами в гостях позволит де-факто решить задачу о попадании на континентальное первенство. Останутся условности – вдруг греки смогут обыграть «синих» в ответном матче и добудут победы в остальных матчах?

Для сборной Нидерландов же этот матч – пограничный. Рональду Куману необходимо показать, что с ним команда способна решать серьёзные задачи, выдерживать класс топовых соперников и добывать с ними очки. У голландцев есть матч в запасе – но равенство очков с Грецией напрягает. Это ещё одно тяжёлое испытание в октябре.