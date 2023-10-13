Лучшая вывеска отбора Евро-2024. Франция проверит готовность команды Кумана к топ-матчам

Греки навязывают Нидерландам конкуренцию – это опасно.
Противостояние двух топ-сборных, да ещё и незадолго до финиша отбора чемпионата Европы-2024 – лучшая вывеска для сегодняшнего вечера. Голландцы при Кумане не вселяют уверенности – но предстоящий матч с Францией может изменить ситуацию.
В прошлый раз было лучше
В феврале 2018 года Куман сменил Дика Адвоката на посту главного тренера «оранжевых». Национальная команда к тому моменту в упорной борьбе не смогла отобраться в стыки ЧМ-2018 – первыми уверенно финишировали французы, вторая строчка досталась шведам.
Наставник приходил в коллектив, который лишился лидеров, ушедших на пенсию после яркого мундиаля в Бразилии. И сколотить сильную сборную предстояло с нуля. Этот путь начался с отличного дебюта в первом сезоне Лиги Наций УЕФА – голландцы попали в группу к Франции и Германии. Одержали 2 победы, уступили лишь раз (1:2 «синим» в первом туре). После подопечные Рональда Кумана дошли до финала и уступили Португалии, но начало было положено.
В продолжение сборная Нидерландов уверенно финишировала на втором месте в группе отбора чемпионата Европы-2020 – выше оказались немцы. И на мажорной ноте Куман передал ожившую команду Луи ван Галу. Уже с ним в качестве главного тренера «оранжевые» прошли групповой этап Евро, но вылетели от команды Чехии, а на ЧМ-22 выстрелили – и добрались до четвертьфинала, где уступили будущему победителю мундиаля сборной Аргентины.
Старожилы не молодеют, ван Дейк стагнирует, де Лигта нет
Когда Куман в прошлый раз тренировал национальную команду, её лидеры только выходили на пик. Ван Дейк начинал цементировать оборону «Ливерпуля». Маттейс де Лигт выходил на пик с «Аяксом» — в этой же команде феерили Френки Де Йонг и Донни ван де Бек, а Дейли Блинд обретал вторую молодость. Да и де Врей, Вейналдум, Депай были на пике.
Сейчас в сборной Нидерландов назревает очередная смена поколений. Те же де Врей, Блинд постепенно стагнируют, а Депая и Вейналдума вызывать перестали. Ван Дейк потерял былую надёжность (хотя ещё способен обрести второе дыхание – прошлогодний спад совпал с кризисом мерсисайдцев, а сейчас из него выходят), у де Лигта – тяжелый период в «Баварии». Тухель не доверял ему место в старте, позднее защитник вообще получил травму. Это ещё не говоря об отсутствии топ-нападающего.
Новое же поколение ещё не обросло мышцами, не закалилось в напряжённых боях. Тиджани Рейндерс только присоединился к «Милану», Хави Симонс прошёл через жёсткую и конкурентную систему «Барсы» и ПСЖ, но пока играет за «Лейпциг». С остальными – похожая ситуация. На то, чтобы выйти на принципиально иной уровень, потребуется время – а сейчас это сделать невозможно.
У Дешама – новое поколение звёзд
В сборной Франции процесс обновления уже завершён. Оставалась разве что позиция вратаря – после ЧМ-2022 о завершении карьеры в сборной объявил Уго Льорис. И теперь первым номером команды стал Мик Меньян, выступающий за «Милан». В центре обороны играют Конате, Упамекано, периодически получают шанс Фофана, Салиба, на флангах – Эрнандес и Кунде/Павар.
Лучшие собрались в центре поля – там компанию Рабьо и Гризманну составляют Тчуамени с Камавинга, а в атаке периодически мелькают Коло Муани, Нкунку, Диаби и другие.
Для «синих» главное, что наставником коллектива является тренер, идеально подходящий игрокам по духу. Дешам полагается на доверие – если он не нашел общий язык с кем-то из игроков, этого футболиста не будет в сборной (пример Бензема). И наоборот – исполнителю с противоречивой репутацией менеджер готов довериться. И те платят запредельным настроем, как это было с Погба. Свежий пример – Килиан Мбаппе, ставший капитаном после ухода Льориса.
У французского нападающего случился скандал в ПСЖ на фоне нежелания продлить контракт – игрока даже были готовы не заявлять на первые игры (а Энрике из-за этого задумался об уходе). Дешам же отмечал:
Ситуация была сложной, теперь она нормализовалась. Я переписывался с ним. То, что все закончилось так, хорошо для сборной Франции, клуба и для него самого. Переживал, что не смогу использовать его в сентябре? Он бы точно был в составе сборной. Даже если бы не играл в августе? Мы бы сделали все, чтобы найти решение. Это не заменило бы соревновательную практику, но мы бы сделали все, чтобы максимально компенсировать ее отсутствие. Килиан был бы с нами.
Одним победа даст де-факто путёвку на Евро, другим – возможность выдохнуть
Подопечные Дидье Дешама проходят отборочный турнир так же уверенно, как португальцы. У тех 6 побед в 6 матчах, 0 пропущенных мячей при 24 забитых. У Франции – 5 из 5, 11 голов и 0 пропущенных. Отрыв от идущей третьей Греции составляет 6 очков – победа над Нидерландами в гостях позволит де-факто решить задачу о попадании на континентальное первенство. Останутся условности – вдруг греки смогут обыграть «синих» в ответном матче и добудут победы в остальных матчах?
Для сборной Нидерландов же этот матч – пограничный. Рональду Куману необходимо показать, что с ним команда способна решать серьёзные задачи, выдерживать класс топовых соперников и добывать с ними очки. У голландцев есть матч в запасе – но равенство очков с Грецией напрягает. Это ещё одно тяжёлое испытание в октябре.
Даже сравните мой любимый голландский футболист Патрик Клюйверт играл после Аякса в Барселоне, Ньюкасле, а где его сын Джастин играет в Борнмуте. вот вам уровень современно школы Аякса.......
Даже сравните мой любимый голландский футболист Патрик Клюйверт играл после Аякса в Барселоне, Ньюкасле, а где его сын Джастин играет в Борнмуте. вот вам уровень современно школы Аякса.......
Куман, да тут не важно кто был бы сегодня тренером, хоть Тен Хаг, который не справляется в МЮ, или даже старина ван Гал, суть особо не поменялась бы. Так за счет чего они смогут навязать борьбу Франции, тут нужно надеяться что трехцветным ничего особо ненужно в этой игре, и обойтись смогут без разгрома оранжевых. Уровень команды Дешама, очень высок, не ровня команде Кумана они наголову выше как никак финалисты ЧМ.
Куман, да тут не важно кто был бы сегодня тренером, хоть Тен Хаг, который не справляется в МЮ, или даже старина ван Гал, суть особо не поменялась бы. Так за счет чего они смогут навязать борьбу Франции, тут нужно надеяться что трехцветным ничего особо ненужно в этой игре, и обойтись смогут без разгрома оранжевых. Уровень команды Дешама, очень высок, не ровня команде Кумана они наголову выше как никак финалисты ЧМ.