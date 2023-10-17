Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия A 2023

«Палмейрас» в конце сезона попытается приобрести полузащитника «Зенита»

вчера, 13:27

«Палмейрас» готовит предложение по полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. Бразильский клуб попытается осуществить трансфер в конце сезона.

Переговоры ещё не начались. Сообщается, что «Палмейрас» сделает серьёзное предложение.

В текущем сезоне на счету Клаудиньо: 17 матчей, 4 гола, 2 голевых передачи и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 20 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Реал» может продать Родриго
Сегодня, 00:00
Слухи«Манчестер Сити» хочет приобрести защитника «Челси»
Вчера, 22:16
Слухи«Манчестер Юнайтед» может подписать Модрича в январе
Вчера, 22:00
Слухи«Манчестер Юнайтед» хочет подписать таланта «Бенфики»
Вчера, 20:11
Слухи«Реал» выкупит права на Хоселу
Вчера, 17:55
СлухиЦыганков интересен «Баварии»
Вчера, 15:19
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:37
Управляют пусть управленцы....у Семака другая профессия....
Я даже не знаю...умно ли критиковать чела который за 5 лет собирает 10 титулов....
adekvat
adekvat
вчера в 13:54
Пусть забирают, все равно Семак не может управлять командой.
5e9xujsgtdmz
5e9xujsgtdmz
вчера в 13:29
Ой не удержит миллерок клаву-истеричку!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 