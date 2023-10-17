«Палмейрас» в конце сезона попытается приобрести полузащитника «Зенита»

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вчера, 13:27

«Палмейрас» готовит предложение по полузащитнику «Зенита» . Бразильский клуб попытается осуществить трансфер в конце сезона.

Переговоры ещё не начались. Сообщается, что «Палмейрас» сделает серьёзное предложение.

В текущем сезоне на счету Клаудиньо: 17 матчей, 4 гола, 2 голевых передачи и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 20 миллионов евро.