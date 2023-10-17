«Палмейрас» в конце сезона попытается приобрести полузащитника «Зенита»

«Палмейрас» готовит предложение по полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. Бразильский клуб попытается осуществить трансфер в конце сезона.
Переговоры ещё не начались. Сообщается, что «Палмейрас» сделает серьёзное предложение.
В текущем сезоне на счету Клаудиньо: 17 матчей, 4 гола, 2 голевых передачи и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 20 миллионов евро.
Я даже не знаю...умно ли критиковать чела который за 5 лет собирает 10 титулов....
Я даже не знаю...умно ли критиковать чела который за 5 лет собирает 10 титулов....