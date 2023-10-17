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В «Барселоне» намерены сохранить де Йонга на долгие годы

вчера, 16:55

Спортивный директор «Барселоны» Деку сообщил о желании клуба сохранить полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга на долгие годы.

Я написал агентам Френки де Йонга, чтобы познакомиться. Мы пока не обсуждали новую сделку, но мы хотим, чтобы он остался в «Барсе» на долгие годы, это ясно.

То же самое касается Педри, Гави, Араухо, Гюндогана... таков план.

Я вижу, что Френки де Йонг наслаждается своей жизнью в «Барсе». Он счастлив здесь, он играет в футбол высшего уровня и чувствует себя очень хорошо — в конце концов, решение всегда остаётся за игроком. У него контракт до 2026 года, и мы хотим, чтобы он остался надолго.

Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету 7 матчей, гол и 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
v9q3cvu7ayyb
v9q3cvu7ayyb
вчера в 17:51
Тогда имеет смысл его забальзамировать
idres
idres
вчера в 17:22
В былые времена это было бы запросто, а сейчас у Барсы проблема на проблеме...
Гость
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