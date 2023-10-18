Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли из-за ставок был должен 3 миллиона евро

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вчера, 11:41

Полузащитник «Ювентуса» сообщил федеральному прокурору, что начал делать ставки в 2021 году во время выездного матча молодёжной сборной Италии. Игрок рассказал, что сначала занимался этим из-за скуки и большого количества свободного времени, а потом это стало навязчивой идеей. Самым тяжёлым периодом футболист назвал март-апрель 2023 года, тогда он влез в огромные долги. Ему угрожали. Фаджоли находился в сильном стрессовом состоянии. Отмечается, что он просил взаймы у футболистов «Ювентуса», чтобы расплатиться с долгами.

Также Фаджоли рассказал, что в сентябре 2022 года его задолженность по ставкам составляла 250 тысяч евро. Мама посоветовала ему начать лечение, но он отказался.

Фаджоли сообщил, что не делал ставки на матчи своих команд. А об одной нелегальной букмекерской платформе ему рассказал Сандро Тонали. Который, как утверждает Фаджоли, также имел долги из-за ставок.

Напомним, ранее свою вину по данной теме признал Тонали.