Тонали могут дисквалифицировать на год

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вчера, 10:55

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии признал свою вину в деле о нелегальных ставках. Игрок сам явился в прокуратуру и всё рассказал во время трёхчасового допроса.

Также итальянец признался, что делал ставки на матчи «Милана» – но только на победы и в тех играх, в которых не выходил на поле.

Тонали грозит до 12 месяцев дисквалификации. Ранее он признал свою зависимость и объявил о намерении начать лечение.

Напомним, 23-летний полузащитник этим летом перешёл из «Милана» в «Ньюкасл» за сумму около 70 миллионов евро. Его контракт с «сороками» рассчитан на пять лет. В текущем сезоне Тонали провёл 10 матчей, забил мяч и получил 3 жёлтых карточки.