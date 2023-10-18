Тонали могут дисквалифицировать на год

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали признал свою вину в деле о нелегальных ставках. Игрок сам явился в прокуратуру и всё рассказал во время трёхчасового допроса.
Также итальянец признался, что делал ставки на матчи «Милана» – но только на победы и в тех играх, в которых не выходил на поле.
Тонали грозит до 12 месяцев дисквалификации. Ранее он признал свою зависимость и объявил о намерении начать лечение.
Напомним, 23-летний полузащитник этим летом перешёл из «Милана» в «Ньюкасл» за сумму около 70 миллионов евро. Его контракт с «сороками» рассчитан на пять лет. В текущем сезоне Тонали провёл 10 матчей, забил мяч и получил 3 жёлтых карточки.
Самосаботаж дичайший.
Самосаботаж дичайший.
https://www.youtube.com/watch?v=9kK1pZOEXsY