Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Тонали могут дисквалифицировать на год

вчера, 10:55

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали признал свою вину в деле о нелегальных ставках. Игрок сам явился в прокуратуру и всё рассказал во время трёхчасового допроса.

Также итальянец признался, что делал ставки на матчи «Милана» – но только на победы и в тех играх, в которых не выходил на поле.

Тонали грозит до 12 месяцев дисквалификации. Ранее он признал свою зависимость и объявил о намерении начать лечение.

Напомним, 23-летний полузащитник этим летом перешёл из «Милана» в «Ньюкасл» за сумму около 70 миллионов евро. Его контракт с «сороками» рассчитан на пять лет. В текущем сезоне Тонали провёл 10 матчей, забил мяч и получил 3 жёлтых карточки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сайт клуба «Реал Сосьедад» подвергся кибератаке
Вчера, 20:21
Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли из-за ставок был должен 3 миллиона евро
Вчера, 11:41
Футболист из чемпионата Испании признан виновным в нападении на человека
17 октября
Мужчина, застреливший болельщиков сборной Швеции, скончался от ранения
17 октября
Подозреваемый в убийстве шведских болельщиков пойман
17 октября
Стадиону «Тоттенхэма» нанесён серьёзный ущерб
15 октября
Сортировать
Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 13:14
56, конечно, слов нет. Играл в футбол, фанаты уважали. Денег полно. Живи и радуйся. Но нет, надо вот в ставках подпольных участвовать начать.
Самосаботаж дичайший.
adekvat
adekvat
вчера в 12:46
А я денежки люблю, я их много накоплю.
AleS
AleS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:05
Думаю в Милане знали об этих его ставка, поэтому и продали.
Futurista
Futurista
вчера в 11:19
"Игрок сам явился в прокуратуру и всё рассказал во время трёхчасового допроса"...

Рой Макай
Рой Макай
вчера в 11:05
Один из немногих качественных итальянских футболистов нынешнего поколения, и тот дурачком оказался
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:02
Поэтому Милан и избавилась от него
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:01
Ставил на матчи своей команды.. Тут вряд ли без бана обойдётся, купил "Ньюкасл" проблему себе на голову.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:59
Если ещё признает какой ни будь недуг- глядишь " скинут срок дисквы" до полугода.)
izrafel
izrafel
вчера в 10:56
Похоже Италия всерьез занялась этой проблемой... наверное еще кого ни будь накопают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 