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Личка высказался об отстранении Макарова и о будущем Тюкавина

вчера, 14:12

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался на тему того, что нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина не вызвали на октябрьские матчи сборной России, а также о будущем 21-летнего россиянина.

Понятно, что Тюкавин талантливый, хороший игрок. Невызов в сборную — это решение тренера. Сейчас Тюкавину нужно показать, что он должен всегда вызываться в сборную. Он старается, работает. Он молодой парень. Я вижу в нём большой талант и хорошее будущее. Всё зависит от игрока — как он работает, старается, что он делает после тренировки.

Кроме того, Личка рассказал о причинах отстранения полузащитника московской команды Дениса Макарова от тренировок.

Когда мы играли матч в Кубке со «Спартаком» дома мне одна вещь не понравилась. Я с ним поговорил, дал ему неделю отдохнуть, чтобы он подумал. Потом он вернулся, мы поговорили. И последние десять дней он нормально готовился с командой. Сейчас никакого конфликта нет. Есть правила, я хочу, чтобы игроки их выполняли. С Макаровым никогда не было конфликта. Писали, что он плохо тренировался, но это не так.

Тюкавин в текущем сезоне провёл 15 игр, забил 3 мяча и отдал 4 ассиста. На счету Макарова 12 матчей, 3 гола и 3 жёлтых карточки.

После вчерашнего матча с «Локомотивом» «Динамо» занимает 5-ю строчку в таблице РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:15
Личка ясно дал понять про Тюкавина: хочешь играть- работай!!! Прошлой весной, когда Тюкавин был на взлете, и именно в тот момент шел прогресс молодого игрока, так называемый тренер- прочно усадил его на лавку, а зря. Но и на заменах у Йокановича, Тюка проявлял себя достаточно ярко- забивая решающие голы!!! То, что Костя не вышел в старте, конечно говорит о том, что Личка варьирует составом, пытается найти лучшие сочетания и тд. Беда в другом- Тюкавин, никак не может стать лидером команды. Толи стабильности ему не хватает, а возможно, его стиль игры не позволяет раскрыться в полной мере. Он очень специфичный форвард, не обладающий всеми необходимыми качествами яркого футболиста, к такому игроку нужен особый подход. Сумеет, Личка поднять его на нужный уровень- покажет время.

Случай с Макаровым обсуждать не буду, хотя, всем известен непростой характер игрока и его меркантильность, будем откровенны... Но его появление, вчера на поле- дает определенную надежду, игрок, он- безусловно качественный.
izrafel
izrafel
вчера в 15:08
Тренеру на месте виднее и пока он главный он и должен все решать.
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