Личка высказался об отстранении Макарова и о будущем Тюкавина

1697973130

вчера, 14:12

Главный тренер «Динамо» высказался на тему того, что нападающего «бело-голубых» не вызвали на октябрьские матчи сборной России, а также о будущем 21-летнего россиянина.

Понятно, что Тюкавин талантливый, хороший игрок. Невызов в сборную — это решение тренера. Сейчас Тюкавину нужно показать, что он должен всегда вызываться в сборную. Он старается, работает. Он молодой парень. Я вижу в нём большой талант и хорошее будущее. Всё зависит от игрока — как он работает, старается, что он делает после тренировки.

Кроме того, Личка рассказал о причинах отстранения полузащитника московской команды от тренировок.

Когда мы играли матч в Кубке со «Спартаком» дома мне одна вещь не понравилась. Я с ним поговорил, дал ему неделю отдохнуть, чтобы он подумал. Потом он вернулся, мы поговорили. И последние десять дней он нормально готовился с командой. Сейчас никакого конфликта нет. Есть правила, я хочу, чтобы игроки их выполняли. С Макаровым никогда не было конфликта. Писали, что он плохо тренировался, но это не так.

Тюкавин в текущем сезоне провёл 15 игр, забил 3 мяча и отдал 4 ассиста. На счету Макарова 12 матчей, 3 гола и 3 жёлтых карточки.