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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияНидерланды. Эредивизие 2023/2024

Маурис Стейн уволен с поста главного тренера «Аякса»

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протон
протон
24 октября в 00:07, ред.
Вина тренера здесь ключевая в любом случае. Даже при спорной трансферной политике у Аякса состав уровня топ-3 и игроки вроде Бергвейна и Сосы, он не должен бороться за выживание в Эредивизи.
Ожидаемо, клубу нужна встряска. Даже с таким составом можно вполне брать свое, а не претендовать на вылет.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
23 октября в 22:41
А что, не самая плохая идея. Лёня- опытный, талантливый тренер. В Европе работал ,практику имеет... Мне всегда нравился.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
23 октября в 22:37
Не думаю, что тасование тренеров вообще поможет, там в руководстве передел. Как, например, в "Лионе" - какого тренера не бери, а играть некем.
kazakoff
kazakoff
23 октября в 22:25
Сейчас временного, а потом берите Саламыча или Моура
TheBoLt
TheBoLt
23 октября в 22:05
Нужен кто-то с опытом работы в нидерландАх. Слуцкого!)
lotsman
lotsman
23 октября в 21:41
Не справился с поставленными задачами. Интересно кто заменит енго.
Randomjkee
Randomjkee
23 октября в 21:38
Жаль этого добряка. Смотрел матч Аякс - Марсель, заруба там лютая была , но сыграли 3:3 и все пошло по пи…. После этого фанаты начали исполнять на следующей игре , а потом погнала серия сливов …
VeniaminS
VeniaminS
23 октября в 21:08
Да уж результаты плачевные,к этому все шло!
Варвар7
Варвар7
23 октября в 20:57
Всё к этому шло - даже несколько затянули с увольнением.
Гость
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