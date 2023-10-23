Маурис Стейн уволен с поста главного тренера «Аякса»

Маурис Стейн покинул пост главного тренера «Аякса».
Команда идет на 17-м месте в таблице чемпионата Нидерландов.
Ранее появилась информация о том, кто может возглавить коллектив.
Маурис Стейн покинул пост главного тренера «Аякса».
Команда идет на 17-м месте в таблице чемпионата Нидерландов.
Ранее появилась информация о том, кто может возглавить коллектив.
Ожидаемо, клубу нужна встряска. Даже с таким составом можно вполне брать свое, а не претендовать на вылет.
Ожидаемо, клубу нужна встряска. Даже с таким составом можно вполне брать свое, а не претендовать на вылет.