«Астон Вилла» выступила с заявлением по поводу ситуации с Дзаньоло

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вчера, 15:05

«Астон Вилла» подтвердила, что полузащитник команды и сборной Италии оказывает содействие Федерации футбола Италии и соответствующим органам в расследовании предполагаемой незаконной букмекерской деятельности. Игрок также встретился со руководителями английского клуба.

Сообщается, что Дзаньоло тренируется в обычном режиме с основным составом команды и доступен для участия в матче с «Вест Хэмом» в эти выходные.

Клуб не будет давать никаких дополнительных комментариев в ходе этого процесса.

Дзаньоло перебрался в «Астон Виллу» из «Галатасарая» летом этого года на правах аренды. На счету 24-летнего итальянца 10 матчей и 2 жёлтых карточки.