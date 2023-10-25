Дубль Роналду и гол Мане помогли «Аль-Насру» выиграть в матче Азиатской ЛЧ

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25 октября 2023, 09:14

Нападающий «Аль-Насра» помог своей команде одержать победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК (4:3).

Португалец отметился дублем, забив на 61-й и 81-й минуте. Также голами в составе победителей отличились (на 25-й) и на 56-й.

«Аль-Наср» лидирует в группе E, набрав 9 очков.