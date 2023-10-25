Дубль Роналду и гол Мане помогли «Аль-Насру» выиграть в матче Азиатской ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду помог своей команде одержать победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК (4:3).
Португалец отметился дублем, забив на 61-й и 81-й минуте. Также голами в составе победителей отличились Талиска (на 25-й) и Садио Мане на 56-й.
«Аль-Наср» лидирует в группе E, набрав 9 очков.
Как в свои лучшие годы забил.
Ещё красивейшую голевую отдал. Ещё один мог записать на свой счёт, но Мане чуть промазал головой.
Защита сыграла донно.
Оба гола с левой. Первый из-за штрафной пушечным ударом. Второй в одно касание с лета.
Как в свои лучшие годы забил.
Ещё красивейшую голевую отдал. Ещё один мог записать на свой счёт, но Мане чуть промазал головой.
Защита сыграла донно.
Оба гола с левой. Первый из-за штрафной пушечным ударом. Второй в одно касание с лета.