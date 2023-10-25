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Дубль Роналду и гол Мане помогли «Аль-Насру» выиграть в матче Азиатской ЛЧ

25 октября 2023, 09:14

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду помог своей команде одержать победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК (4:3).

Португалец отметился дублем, забив на 61-й и 81-й минуте. Также голами в составе победителей отличились Талиска (на 25-й) и Садио Мане на 56-й.

«Аль-Наср» лидирует в группе E, набрав 9 очков.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
25 октября в 15:43
Рон просто в потрясающей форме!! Шикарные оба гола и не менее шикарный ассист. Европа смотрит и завидует как Роналду играет в азиатской ЛЧ!!
протон
протон
25 октября в 09:39
Роналду тащит просто конкретно. Очередной победный гол на его счету в этом сезоне...
Как в свои лучшие годы забил.
Ещё красивейшую голевую отдал. Ещё один мог записать на свой счёт, но Мане чуть промазал головой.
Защита сыграла донно.
Оба гола с левой. Первый из-за штрафной пушечным ударом. Второй в одно касание с лета.
Гость
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