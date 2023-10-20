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«Кайрат» продолжит сотрудничество с «Зенитом»

вчера, 15:47

Спортивный директор «Кайрата» Константин Лежнев подвёл промежуточные итоги сотрудничества с «Зенитом».

В рамках сотрудничества мы осуществили два трансфера: Нуралы Алип отправился в Санкт-Петербург, а Дмитрий Сергеев — в Алматы. На мой взгляд, оба игрока достойно себя проявляют в новых клубах.

Мы организовали товарищеский матч. Он стал настоящим праздником для всего города и болельщиков. Команды академии регулярно участвуют в турнирах, которые организовывает академия «Зенита». А в ноябре состоится турнир памяти Сеильда Байшакова, и команда академии «Зенита» примет в нём участие и прилетит в Алматы. Мы очень довольны сотрудничеством. Надеемся, что осуществим ещё не один совместный проект.

Напомним, 14 октября «Зенит» провёл товарищескую встречу с «Кайратом».

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Кайрат  Зенит
Источник: championat.com
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Ironigor
Ironigor
вчера в 16:00
Любое сотрудничество, это плюс для обеих сторон.
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