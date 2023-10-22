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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияНидерланды. Эредивизие 2023/2024

«Аякс» опустился в зону вылета в чемпионате Нидерландов

вчера, 21:46

«Аякс» занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Нидерландов после 7 матчей.

Амстердамский клуб набрал 5 очков, по ожидаемым баллам команда является худшей в Эредивизие.

Также «Аякс» не побеждает в 8 матчах подряд во всех соревнованиях — это их худшая серия с момента появления в стране профессионального футбола в 1954 году.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:02, ред.
Ничё, ничё... Скоро ЭТХ там всё исправит...
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:48
Рано или поздно спад в Аяксе должен был случиться,но что все будет на столько печально, как сейчас ,думаю ни кто не ожидал!
Продавая из года в год молодых талантов,которве опредиляли игру клуба не могло быть вечно, и рано или поздно должно было сказаться на результатах, вот сейчас и настало то время, это первая причина. Вторая причина это частые в последнее время скандалы, которые негативно сказываются на имени клуба... скорее всего, в клубе сменится главный тренер, т к Стейн не дает результат. Не верю, что Аякс вылетит в первую лигу, скорее просто этот сезон будет пожертвован и пойдет на перестройку, главное сделать правильные выводы и быстрее вернуть команду сново в топы
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:55
На багаже Тен Хага)
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 21:50
шансы на выживание есть ...во тс везением не очень сейчас. сегодня был матч где можно решить хоть какие то вопросы но ...не повезло. Будем посмотреть как будет.
протон
протон
вчера в 21:50
Но тем не менее, там есть игроки уровня основной сборной Нидерландов - Бергвейн (основа), Бергейс (игрок ротации), Бробби (начал вызываться в этом году). Вот балканцев привезли спорных, которые сейчас в основе играют, это да. Но тем не менее, даже с таким составом Аякс должен идти в верху таблицы (хотя бы 5-7). Они раз за разом распродавали состав и их молодежь жгла, и они ее снова распродавали. Там очень классные есть молодые игроки. Из Сити взяли Форбса с просто безумнейшей статистикой, что-то уровня Холланда только до 19 лет. Там именно проблемы внутри - внутри клуба, внутри команды, внутри коллектива.
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