«Аякс» опустился в зону вылета в чемпионате Нидерландов

1698000367

вчера, 21:46

«Аякс» занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Нидерландов после 7 матчей.

Амстердамский клуб набрал 5 очков, по ожидаемым баллам команда является худшей в Эредивизие.

Также «Аякс» не побеждает в 8 матчах подряд во всех соревнованиях — это их худшая серия с момента появления в стране профессионального футбола в 1954 году.