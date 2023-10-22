«Аякс» опустился в зону вылета в чемпионате Нидерландов

«Аякс» занимает предпоследнее, 17-е место в чемпионате Нидерландов после 7 матчей.
Амстердамский клуб набрал 5 очков, по ожидаемым баллам команда является худшей в Эредивизие.
Также «Аякс» не побеждает в 8 матчах подряд во всех соревнованиях — это их худшая серия с момента появления в стране профессионального футбола в 1954 году.
Продавая из года в год молодых талантов,которве опредиляли игру клуба не могло быть вечно, и рано или поздно должно было сказаться на результатах, вот сейчас и настало то время, это первая причина. Вторая причина это частые в последнее время скандалы, которые негативно сказываются на имени клуба... скорее всего, в клубе сменится главный тренер, т к Стейн не дает результат. Не верю, что Аякс вылетит в первую лигу, скорее просто этот сезон будет пожертвован и пойдет на перестройку, главное сделать правильные выводы и быстрее вернуть команду сново в топы
Продавая из года в год молодых талантов,которве опредиляли игру клуба не могло быть вечно, и рано или поздно должно было сказаться на результатах, вот сейчас и настало то время, это первая причина. Вторая причина это частые в последнее время скандалы, которые негативно сказываются на имени клуба... скорее всего, в клубе сменится главный тренер, т к Стейн не дает результат. Не верю, что Аякс вылетит в первую лигу, скорее просто этот сезон будет пожертвован и пойдет на перестройку, главное сделать правильные выводы и быстрее вернуть команду сново в топы