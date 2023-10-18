Обновлён рейтинг фаворитов чемпионата Европы 2024 года

Интернет-портал Goal.com представил рейтинг фаворитов чемпионата Европы 2024 года. Главным претендентом на победу считается сборная Франции. На втором месте в списке претендентов сборная Англии. Третью строчку занимает сборная Португалии.
Далее в списке возможных победителей Евро-2024 идут сборные Испании, Бельгии, Австрии, Германии, Шотландии, Турции, Венгрии, Албании, Словакии, Дании, Нидерландов и Словении.
Мне также видятся два фаворита - Испания и Германия. Одни оправились от смены поколений и вновь стали мощной командой, а вторые настолько злые от последних неудач, что будут крайне мотивированы у себя дома.
Мне также видятся два фаворита - Испания и Германия. Одни оправились от смены поколений и вновь стали мощной командой, а вторые настолько злые от последних неудач, что будут крайне мотивированы у себя дома.