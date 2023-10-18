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Обновлён рейтинг фаворитов чемпионата Европы 2024 года

вчера, 16:58

Интернет-портал Goal.com представил рейтинг фаворитов чемпионата Европы 2024 года. Главным претендентом на победу считается сборная Франции. На втором месте в списке претендентов сборная Англии. Третью строчку занимает сборная Португалии.

Далее в списке возможных победителей Евро-2024 идут сборные Испании, Бельгии, Австрии, Германии, Шотландии, Турции, Венгрии, Албании, Словакии, Дании, Нидерландов и Словении.

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Франция  Англия  Португалия
Перевод с goal.com Фото: официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ praporchik zadov (раскрыть)
сегодня в 03:09
ай не торопи пока, Зенит же в полуфинале ЛЧ уже как обычно 27ой раз, а основа сборной там в Зените обычно, решили пожертвовать сборной
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 03:05
выползет Италия и Нидерланды - вот они и будут в финале ЕВРО.. Англия это неудачники, скорее уже в натуре Албания или Сев.Македония выиграет турнир. Все мы увидели эту Англию на прошлом ЕВРО, ничего кроме Белингема не изменилось.. еще один черный не забьет пенальти, четвертый уже будет бить после Рэша, Саки и Санчо)))
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
вчера в 23:36
ПЕРВОЕ .Жеребьёвка групп а ещё не все участники известны. Фавориты есть и всегда будут на основании рейтинга но что будет не знает ни кто кроме Всевышнего. Не удивлюсь если победит не фаворит а команда успевшая попасть на ЕВРО в связи с аналогией сборной Дании в 1992 году. Время подходящее .
shur
shur ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 22:37
...Задову ли не знать, в заднице...!!!
alexamit
alexamit
вчера в 22:00
Рейтинги-чушь собачья.Главное-игра.
Шуnя771
Шуnя771 ответ praporchik zadov (раскрыть)
вчера в 21:56
По списку УЕФА, до игры с Кенией, были 38....))
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:53
А где фаворит сборная России?
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:32
А было бы очень интересно и удивительно если Евро выиграет не сборная фаворит, под тип Греции в 2004
И интриги больше и ажиотажа
Сборная Венгрии например очень хорошо играет последние годы
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 19:31
Германия в фаворитах седьмая,)))
Не согласен!!! Немцы очень честолюбивые, и дома они соберутся и наведут шороху. Португалия, Бельгия и Англия- нэт. Франция, Германия и Испания- вот главные фавориты.
протон
протон
вчера в 19:27
Первые 4 места понятно, это 4 сильнейших сборных Европы. Но что дальше начинается? Немцы дома явно имеют больше шансов , чем Бельгия. Дания гораздо сильней Словакии и Албании. Она с такими командами в гостях примерно за 1.9 идет. 5. Германия, 6-7 Голландия+ Бельгия. 8. Италия. 9. Дания 10-12. Австрия, Швейцария, Хорватия. Это реальный рейтинг, отражающий силу команд
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 18:49
Обычная расстановка по количеству звёзд в составе. При этом у Англии слабый тренер с осторожной тактикой, а французы хоть и сильны, но с 18-го года не предлагают ничего нового в игре.

Мне также видятся два фаворита - Испания и Германия. Одни оправились от смены поколений и вновь стали мощной командой, а вторые настолько злые от последних неудач, что будут крайне мотивированы у себя дома.
adekvat
adekvat
вчера в 18:20
В принципе все правильно, но бывает всякое.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 18:14
Если Португалия в тройке,то Албания выиграет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:09
Рано еще цыплят считать.
Все покажет только футбол.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:04
Турки могут шороху навести на этом ЧЕ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:58
Думаю, что те которые "далее" запросто могут сделать ход конем...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:34
Я бы Англию поставил на первое место!
salleeh
salleeh
вчера в 17:09, ред.
Так себе рейтинг фаворитов! Любой чемпионат, где нет сборной Японии, фаворитом считается сборная Германии…😂
Elliada
Elliada
вчера в 17:04
Все эти рейтинги курам на смех. Кто ставил на Италию в 2021 году?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:03
А что в Англии англичане умеют играть ???
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