Защитника «Сокола» отправили на медобследование после столкновения головами

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вчера, 16:33

Защитника «Сокола» отправили в больницу на медицинское обследование после столкновения головами с нападающим «Тюмени» в матче 17-го тура Первой лиги. Об этом сообщил директор тюменского клуба .

Столкновение произошло на 4-й минуте. Манков получил рассечение, но продолжил игру, а на 36-й минуте его заменили.