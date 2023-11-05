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Защитника «Сокола» отправили на медобследование после столкновения головами

вчера, 16:33
ТюменьЛоготип футбольный клуб Тюмень2 : 0Логотип футбольный клуб Сокол (Саратов)СоколМатч завершен

Защитника «Сокола» Никиту Манкова отправили в больницу на медицинское обследование после столкновения головами с нападающим «Тюмени» Александром Коротаевым в матче 17-го тура Первой лиги. Об этом сообщил директор тюменского клуба Александр Попов.

Столкновение произошло на 4-й минуте. Манков получил рассечение, но продолжил игру, а на 36-й минуте его заменили.

С Александром все нормально. Его быстро привели в чувство, ребята приподняли с газона, и ему стало лучше. Он доиграл матч, заработал пенальти и был заменён в самом конце. Если бы у него было что‑то серьёзное, он бы не смог продолжить встречу. А вот оппонента Коротаева увезли на обследование.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 22:14
Насколько всё серьёзно или нет, пусть всё таки решают медики - парням здоровья!
Гость
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