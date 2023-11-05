«Спартак» не планирует увольнять Абаскаля. У тренера есть кредит доверия .

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вчера, 22:55

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ (1:1).

Сообщается, что руководство «красно-белых» по-прежнему не собирается увольнять главного тренера команды .

В семи последних встречах во всех турнирах «Спартак» выиграл лишь один раз. Команда идет на 5-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.