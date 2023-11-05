«Спартак» не планирует увольнять Абаскаля. У тренера есть кредит доверия .

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ (1:1).
Сообщается, что руководство «красно-белых» по-прежнему не собирается увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
В семи последних встречах во всех турнирах «Спартак» выиграл лишь один раз. Команда идет на 5-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Впереди непростые матчи.
Впереди непростые матчи.
Вот и ладненько, пятое место тоже не аутсайдер . Так что если всё это никак не тревожит руководство клуба, то так тому и быть . И как говорится, а Васька слушает, да ест ! Абаскаля тоже всё устраивает , это его только начало тренерской карьеры и эксперименты со Спартаком ему могут пригодится в будущем , что он в принципе и продолжает делать теперь уже и с благословения руководства клуба Спартак . И мало того ещё за своё творчество получает огромный куш 💰 💰 💰 . Вообщем этот статус его вполне устраивает, - "Как сыр в масле" !)
Вот и ладненько, пятое место тоже не аутсайдер . Так что если всё это никак не тревожит руководство клуба, то так тому и быть . И как говорится, а Васька слушает, да ест ! Абаскаля тоже всё устраивает , это его только начало тренерской карьеры и эксперименты со Спартаком ему могут пригодится в будущем , что он в принципе и продолжает делать теперь уже и с благословения руководства клуба Спартак . И мало того ещё за своё творчество получает огромный куш 💰 💰 💰 . Вообщем этот статус его вполне устраивает, - "Как сыр в масле" !)