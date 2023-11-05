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«Спартак» не планирует увольнять Абаскаля. У тренера есть кредит доверия

вчера, 22:55

«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ (1:1).

Сообщается, что руководство «красно-белых» по-прежнему не собирается увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

В семи последних встречах во всех турнирах «Спартак» выиграл лишь один раз. Команда идет на 5-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:46
Бл.........дь! Лучше бы мы вчера проиграли !!! Спартаку нужно вливание новой крови . Кто автомобилист, тот меня поймёт . Масло надо переодически менять .
ТерSpark
ТерSpark ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:40
Дай Бог Газпрому ещё будете внутри российском чемпионате чемпионами ещё,а поставь тебя тренером Зенита,ты тоже выиграешь чемпионство .
Capral
Capral
сегодня в 08:45
Сергеич, а как насчёт двух неназначенных пенальти в ворота Спартака??? Меня невозможно обвинить в антипатии к Спартаку, но надо быть объективным!
112910415
112910415
сегодня в 08:43
не видать блестящих кандидатур ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:32
Место в районе пятого- это карма Спартака последних лет. Дай Бог здоровья Симоняну, может ещё и станут чемпионами...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:56
Вот и хорошо . Пусть руководит и набирается опыта. Может и пригодится где нибудь в Испании.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 07:40
Спартак бился достойно в меньшинстве. Этого не видел только слепой, глухой и ангажированый оппонент.Представляю, как некоторые радовались удалению Хлусевича, потирая потные ручки в ожидание поражения, но Спартак забил, опустил, успокоил их).
Впереди непростые матчи.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:20
Результата нет, надо что-то делать.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:18, ред.
Кредит ведь нужно вернуть, да еще с процентами.Абаскаль пока только набирается кредитов.Скоро и до микрозаймоа дойдет.
Verej
Verej
сегодня в 05:17
Это означает одно, спартак устраивает роль середняка.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:09
У всех тренеров в "Спартаке" есть кредит доверия последние годы, потому что они знают, что чемпионство всё равно не светит, хаха)
ABir
ABir
сегодня в 00:47
Для того чтобы чего-то продать, надо сначала что-то лучшее найти, а потом еще и купить
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:28
«Спартак» не планирует увольнять Абаскаля. У тренера есть кредит доверия .
Вот и ладненько, пятое место тоже не аутсайдер . Так что если всё это никак не тревожит руководство клуба, то так тому и быть . И как говорится, а Васька слушает, да ест ! Абаскаля тоже всё устраивает , это его только начало тренерской карьеры и эксперименты со Спартаком ему могут пригодится в будущем , что он в принципе и продолжает делать теперь уже и с благословения руководства клуба Спартак . И мало того ещё за своё творчество получает огромный куш 💰 💰 💰 . Вообщем этот статус его вполне устраивает, - "Как сыр в масле" !)
Гость
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