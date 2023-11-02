Слуцкий отреагировал на слухи о возможной работе в «Актобе»

Экс-тренер «Рубина» прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Актобе» из чемпионата Казахстана.

Я не знаю ничего про «Актобе», ничего не читаю об этом. Вы считаете, что мне было бы интересно работать в «Актобе» и уехать в Казахстан? Нет (смеётся). Деньги? Да не, ну какие там… Вы же примерно представляете уровень доходов... Я могу быть в каких угодно списках, у них, может, и Гвардиола, я откуда знаю. Я в коротком, а он в расширенном.