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Слуцкий отреагировал на слухи о возможной работе в «Актобе»

вчера, 15:48

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Актобе» из чемпионата Казахстана.

Я не знаю ничего про «Актобе», ничего не читаю об этом. Вы считаете, что мне было бы интересно работать в «Актобе» и уехать в Казахстан? Нет (смеётся). Деньги? Да не, ну какие там… Вы же примерно представляете уровень доходов... Я могу быть в каких угодно списках, у них, может, и Гвардиола, я откуда знаю. Я в коротком, а он в расширенном.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 17:04
Кто его возмет, никто даже Актобе.
lotsman
lotsman
вчера в 16:46
Да нет, какой Актобе? Ему сейчас не до Актобе. Да и вообще не до тренерской работы. Он хорошо в шоу бизнесе зарабатывает.)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:37
В общем, казахстанцы не могут позволить себе Лёню, это печально)
memphis
memphis
вчера в 16:34
Леня нормальный мужик и тренер. Заманали его уже
nubom
nubom
вчера в 16:33
Опрометчиво Викторыч - завтра напишут: "Слуцкий поставил себя выше Гвардиолы"...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:32
Оставайся клоуном.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:22
Ну кто же так подкатывает к Слуцкому?
Для начала надо про кухню Казахстана рассказать, пригласить, угостить, заинтересовать, а потом уже спрашивать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:21
Лёня продолжает "хохмить".)
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