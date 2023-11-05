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В Федерации футбола Уругвая сообщили о возможности матча с Россией

вчера, 13:54

Член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосеги высказался на тему возможности проведения товарищеского матча между сборными Уругвая и России.

Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно.

20 ноября в Волгограде россияне сыграют с командой Кубы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:01
ура, у нас есть будущее
adekvat
adekvat
вчера в 19:45
Возможное не возможно. Там на все окна уже все запланировано года на два.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:35
Хороший соперник. Только РФС осталось дать опровержение, типа это слухи).
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:22
- Когда-то сборные Европы, Азии и Южной Америки будут в очередь выстраиваться, чтобы сыграть с нами "товарняк"! Вопрос - Когда???
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:30
На самом деле-то Уругвай далек от тех политических событий, которые стали причиной нашего отстранения от турниров. Поэтому вполне может игра и состояться с ними.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:16
да ВСЕ знают ответ когда!...это еще не скоро, но уже в пути!
lotsman
lotsman
вчера в 16:08
Контактов нет, но всё возможно. Любой федерации задай вопрос и получишь такой ответ.
fhsjg668ftpd
fhsjg668ftpd
вчера в 15:26
Это соперник уже поинтереснее, хотелось бы посмотреть
Храневец
Храневец
вчера в 14:48
Свежо преданье ,да верится с трудом !
протон
протон
вчера в 14:44
«Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно»
такой же ответ он мог дать о матче с любой командой !!!!!!!!!
Ожидание: Бразилия, Уругвай
Реальность: Занзибар
Это возможно, но у них такой же загруженный график как у Бразилии(отборы на чм а еще копа скоро).
протон
протон
вчера в 14:43
Это уже более серьезный соперник.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:18
Нужны пути к росту профессионализма
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:08
Ответ предельно короткий и конкретный "Все возможно, когда то"
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