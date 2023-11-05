В Федерации футбола Уругвая сообщили о возможности матча с Россией

Член исполнительного комитета Федерации футбола Уругвая Эдуардо Мосеги высказался на тему возможности проведения товарищеского матча между сборными Уругвая и России.
Контактов с Россией нет, но да, конечно, матч между нашими сборными возможен в будущем. Это всегда возможно.
20 ноября в Волгограде россияне сыграют с командой Кубы.
такой же ответ он мог дать о матче с любой командой !!!!!!!!!
Ожидание: Бразилия, Уругвай
Реальность: Занзибар
Это возможно, но у них такой же загруженный график как у Бразилии(отборы на чм а еще копа скоро).
такой же ответ он мог дать о матче с любой командой !!!!!!!!!
Ожидание: Бразилия, Уругвай
Реальность: Занзибар
Это возможно, но у них такой же загруженный график как у Бразилии(отборы на чм а еще копа скоро).