«Тоттенхэм» вдевятером разгромно проиграл «Челси». Джексон оформил хет-трик

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сегодня, 01:10

«Тоттенхэм» проиграл «Челси» (1:4) в матче 11-го тура АПЛ .

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски. На 33-й минуте красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. На 35-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер с пенальти сравнял счёт. На 55-й минуте красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. На 75-й минуте нападающий Николас Джексон вывел «Челси» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Джексон оформил дубль, а спустя ещё несколько минут — хет-трик.

«Тоттенхэм» идёт на 2-м месте (26 очков), «Челси» занимает 10-е место (15 очков).