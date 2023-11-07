«Тоттенхэм» вдевятером разгромно проиграл «Челси». Джексон оформил хет-трик

«Тоттенхэм» проиграл «Челси» (1:4) в матче 11-го тура АПЛ.
На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски. На 33-й минуте красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. На 35-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер с пенальти сравнял счёт. На 55-й минуте красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. На 75-й минуте нападающий Николас Джексон вывел «Челси» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Джексон оформил дубль, а спустя ещё несколько минут — хет-трик.
«Тоттенхэм» идёт на 2-м месте (26 очков), «Челси» занимает 10-е место (15 очков).
Ромеро псих какой то, подставил Тоттенхэм по сути, да и всю игру обеих команд…ещё в прошлом сезоне когда Шпоры в конце игры в моменте сравняли счет он держал за волосы и повалил на газон Кукурелью судьи профукали этот момент (только после игры уже признали ошибку), Ромеро тогда проскочил, сегодня лежа на газоне зачем то сзади ударил проходившего Коллвила, судьи так же упустили момент, т спустя пару минут в собственной штрафной вперед ногами прыгает и бьет своего земляка Энцо…но там уже не проскочил
Ромеро псих какой то, подставил Тоттенхэм по сути, да и всю игру обеих команд…ещё в прошлом сезоне когда Шпоры в конце игры в моменте сравняли счет он держал за волосы и повалил на газон Кукурелью судьи профукали этот момент (только после игры уже признали ошибку), Ромеро тогда проскочил, сегодня лежа на газоне зачем то сзади ударил проходившего Коллвила, судьи так же упустили момент, т спустя пару минут в собственной штрафной вперед ногами прыгает и бьет своего земляка Энцо…но там уже не проскочил