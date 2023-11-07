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«Тоттенхэм» вдевятером разгромно проиграл «Челси». Джексон оформил хет-трик

сегодня, 01:10
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«Тоттенхэм» проиграл «Челси» (1:4) в матче 11-го тура АПЛ.

На 6-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски. На 33-й минуте красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. На 35-й минуте полузащитник «Челси» Коул Палмер с пенальти сравнял счёт. На 55-й минуте красную карточку получил защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. На 75-й минуте нападающий Николас Джексон вывел «Челси» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время Джексон оформил дубль, а спустя ещё несколько минут — хет-трик.

«Тоттенхэм» идёт на 2-м месте (26 очков), «Челси» занимает 10-е место (15 очков).

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Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Челси»
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 17:41
Ещё отправляют неликвид в другие клубы, пусть разбираются сами ) Филиппса уже Юве предлагают. У них нет плохих игроков, а Пеп не ошибается в ТО, просто места в составе не нашлось для него.
Пеп велик даже когда не может пройти 1/4 ЛЧ, все одевайте голубые футболки )
Logan1171
Logan1171 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 15:33
проигрывать всегда горько
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Deville (раскрыть)
сегодня в 13:59, ред.
Даже не надо говорить кому, потому что в матче "Арсенал" - МС тот же Оливер не удалил Ковачича за аналогичный подкат, только сзади, а потом опять не удалил его за ещё один подкат)

То есть там он сделал всё (вне) рамок правил, чтобы МС не проиграл, а тут - чтобы ТТХ не выиграл.

Учитывая, что ещё при Сене в одном матче "Арсенал" - МС МС сначала забил из трёхметрового офсайда, а, когда "Арсенал" сравнял, Оливер придумал липовейший пенальти в ворота "Арсенала" и МС выиграл 2-1 там, где должен был проигрывать 0-1, я давно уверен, что Оливер на довольствии у одного клуба, потому что постоянно в любых матчах принимает решения только в пользу него, но называть я клуб не буду, пусть это будет секретом. Большим шейхским секретом.
DXTK
DXTK ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 13:49
Еще вспомни и погорку из дешового и тупого фильма с клоунами в главной роли ........ ивном ты не был и до вершины не добрался прямо как тоттенхэм, как раз поговорка подходит, ни так ли?
DXTK
DXTK ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:47
Знаешь, а что Тоттенхэму переживать, удалили защитников, лучше за МС молится чтобы снова Родри не выбыл или еще кто-нибудь.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:44
Тоттенхэм наконец проиграл, надеюсь все хейтеры, завистники и прочие ротозеи счастливы. дождались ски!!!!!
Deville
Deville
сегодня в 13:27
тоттенхэм по ходу скоро вернется на свои позиции, но может в ТОП 4 останутся. Команде постелоглу нужны усиления, не возможно играть одними и теме же игроками все матчи, скамейка нужна почти как у сити, но жадное руководство ничего не даст.
если честно не ожидал, что шпоры так распохнут свою калитку и челси настреляет им по хозяйски, максимум думал будет ничья, но видать два удаления дали о себе знать, видимо кому то на руку это поражение лидера.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:16
Пару слов о Джексоне: очень странно выглядели его празднования.

Забить три гола команде, которая играет вдевятером, забить на последних минутах, когда соперник морально уничтожен и физически вымотан - невелика заслуга. Но Джексон празднует в стиле Роналду, как-будто забил хеттрик в финале кубка.

Парень, тебе до Роналду еще расти и расти и твой истинный уровень, когда после третьего гола, не смог забить четвертый на 95-й минуте из убойной позиции. Момент был в динамике, а не в удобной статике и вместо пустых ворот, еще надо было прицелиться и правильно выставить ногу. И Николас ничего не смог сделать.
Logan1171
Logan1171 ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 12:15
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 12:11, ред.
    Еще до игры говорил, что Тоттенхэм команда, которая помешает сама себе и там, где должна брать очки, обязательно даст осечку. Так и получилось. Сначала Ромеро нагадил своим же одноклубникам и заработал глупое удаление, а затем Удожди вынужден был получить красную карточку.

    В итоге, в матче где шпоры должны были взять три очка, команда получила ноль. Если бы такое поведение не повторялось из года в год, это можно было назвать случайностью, но это уже закономерность. Тоттенхэм клуб с больной психологией и с такими проблемамии им не взять титул.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 11:55, ред.
    Я что-то не очень рад, что ТТХ так влетели, плюс удаления. Ибо опять, получается, все команды, кроме МС, не в форме - по "Арсеналу" я говорил уже, что за ЛЧ будет бороться, "Ливерпулю" надо расставаться с Клоппом, нет у него вразумительной игры уже энный сезон, Клопп уже не рок-н-роллит давно, "Челси" понятно на перепутье, МЮ в ауте, "Касл" тоже за ЛЧ, "Брайтон", я думаю, закончился. А так хоть какая-то интрижка была.

    И, значит, ещё один скучный сезон в АПЛ, где соперники Гвардиолы сделали самовыпил, и интересен он будет только для фанов конкретных команд в смысле решения локальных проблем.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ VeniaminS (раскрыть)
    сегодня в 10:59
    Так в девятером же играли
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 10:42
    Немудрено.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:05
    Начался спад в игре,уйдут в середку как обычно!!!
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 08:37
    Идиоты. Какой Позор, проиграть днищенскому Челси с таким счетом, при чем еще дома, это перебор, даже не смотря что играли в девятером. Не понимаю как можно им сегодня было проиграть, их Брентфорд отвозил, они не могли больше одного гола забить, как можно было 4 от них пропустить. Надеюсь Постекоглу наведет порядок и вправит кое кому мозги.

    \Надеюсь аргентинский иуда счастлив, после этого. Когда же этот Челси научимся выносить, каждый раз с ними проблемы. Думаю синие сегодня самый главный соперник шпор по Лондону.

    PS Вот и Тоттенхэм остался в меньшенстве, теперь хоть никто ныть не будет из-за матча с Ливерпулем.
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 08:37
    Молодцы шпоры, раскатали аристократов.
    kazakoff
    kazakoff
    сегодня в 08:37
    Да уж, не повезло Тоттенхему
    И без ЦЗ следующие игры, будет не просто
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:20
    Лучше один раз разгромно проиграть, чем несколько раз минимально.
    Sadjon
    Sadjon
    сегодня в 08:08
    Настоящее шоу.....драммы и голов хватало......
    1580556558
    1580556558 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 08:06
    Помнится мне в матче с Ливерпулем ТТХ вообще не смог ничего от слова совсем, да да, против девятерых. Пришлось Матипу выручать ТТХ. Даже в девятером Ливерпуль был лучше ТТХ. А это карма, никакущий Челси 4 заколотил, а мог бы и больше.
    YNWA
    YNWA
    сегодня в 08:05
    Всё! Отговорила роща золотая!
    x9fxqzr242y6
    x9fxqzr242y6
    сегодня в 07:42
      eehz9z7n8cky
      eehz9z7n8cky
      сегодня в 07:41
      Знатная шаурма вчера получилась!
      aNOOBis
      aNOOBis
      сегодня в 07:05, ред.
      В общем, стоил начать удалять игроков шпор за грубость и вся магия Постекоглу растаяла. Удоджи и с Арсеналом на красную наиграл, но "арбитр не стал ломать игру". Их план бить по ногам соперника, чтобы те спешно избавлялись от мяча, если за этим следуют удаления (что справедливо), то план летит под откос.
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:55
      предельно яркий матч
      balalay
      balalay
      сегодня в 06:40
      просто месси болеет за челси, ничего личного
      ABir
      ABir
      сегодня в 06:05
      Челси прорвало, но конечно вдевятером трудно выстоять даже против середняка
      hkge4zrzfp6a
      hkge4zrzfp6a
      сегодня в 05:35
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 04:49
        Если Тоттенхэм хочет замахнуться на что то серьёзное, то проигрывать дома середнякам это большая роскошь.
        Igo0rek
        Igo0rek
        сегодня в 04:40
          Гость
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