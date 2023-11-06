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«Динамо» упустило победу над «Сочи», ведя в два гола по ходу матча

вчера, 21:33
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в матче 14-го тура РПЛ.

На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Сочи» Никита Бурмистров. На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Луис Чавес сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий «Сочи» Лука Джорджевич не реализовал пенальти. На 42-й минуте форвард Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд, а на 44-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество гостей. На 62-й минуте Лука Джорджевич отыграл один гол, а на 73-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён защитник «Сочи» Марсело Алвеш.

«Сочи» идёт на 16-м месте (10 очков), «Динамо» занимает 5-е место (22 очка).

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Все комментарии
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 13:04
Я уснул в перерыве. Думал, что Динамо сейчас поймает на контратаках и ещё накидает голов.
С утра удивился счёту.
Capral
Capral ответ alexamit (раскрыть)
сегодня в 12:19
Скорее всего, с Оренбургом сыграем удачно. Личка знает свой бывший клуб, в котором и сейчас мало что поменялось, к тому же- играем дома. В победе не сомневаюсь. Думаю, 3:1 победим.
alexamit
alexamit
сегодня в 09:59, ред.
Дурдом.В этом всё Динамо.В следующем туре ещё и Оренбургу сплавим,ведя в три мяча.
Интерес
Интерес
сегодня в 09:56
Первое издание на французском книги И.Пригожина,Э.Стенгерс о синергетике-"Порядок из хаоса",вышла в 1979 году,а Аркадьев применил для своего видения футбола практически антитезу этому смысловому выражению.Видимо,в воздухе это витало,да и "эпоха Мутко" ещё не наступила,и около футбольных полей у нас ходили интеллектуалы.
112910415
112910415
сегодня в 06:52
вот и динамовцы не готовы в группу лидеров ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:57
Для Сочи это действительно заработанное очко, которое должно придать сил и мотивации в следующих матчах.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
Есть лучший термин- "Организованный беспорядок", который ввёл Великий Аркадьев!!!
Я помню, когда Бесков начинал строительство нового Спартака в 1977г., он заявил, что его Спартак- будет играть в футбол ДИНАМО, в который, он, сам, Бесков играл. Естественно, он модернизировал игру КБ, сделал её системной, мыслящей, современной, но оставил, вот, тот- "Организованный беспорядок" в который играло, его- блистательное ДИНАМО!!! И вот, я помню, в еженедельнике "Футбол-Хоккей", появилась статья В.Винокурова- известного советского журналиста, болельщика ДИНАМО, где он написал, цитирую: "Сейчас, глядя на игру Спартака, динамовцы старого поколения закрывают глаза, и видят, свой футбол- футбол Б.Аркадьева..."
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18
Теория "Порядок из хаоса".
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:18
Я так и подумал.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:10
...согласен, Я так, взбодрить всех и вся...!!!
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 23:07
Лобановский не дурак был, когда строительство своей команды начинал прежде всего с обороны собственных ворот. А у Лички- все бегут в атаку, точно как в Оренбурге, а центр поля зияет дырой. Поэтому и образуется дисбаланс...
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:02
Ну вот и вернулись к "фундаменту",что неизбежно-обороне.От неё и плясать надо. Не любить её и говорить о "автобусе"(подменяя основательность игры стремлением,якобы,сидеть 90 минут у своих ворот)можно,но не построив её,проклятую,создашь только "дом на песке".
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:01
Моё Почтение!
Критиковать любимый клуб- не значит за него не болеть. Настоящий болельщик, тот, который может объективно и честно сказать себе правду, если видит недостатки в игре любимой команды. А делать вид, что ничего не происходит, закрывать глаза на очевидные ошибки и недочеты- это удел слабых, и лицемеров...
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:57
Майсторович давно не играет и неизвестно на какой уровень он выйдет после травмы. А про Бальбуэна, я всё сказал- он не Господь БОГ. Да, с ним стало спокойнее, надежнее, но, пока тренер не поймет, в какой футбол он хочет играть- ничего у него не получится. В игре ДИНАМО нет главного- ФУНДАМЕНТА, а без этого- дом не построить. Сейчас команду спасают качественные транферы, без них- мы бы увидели прошлогоднее несчастное ДИНАМО...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
...Доброй ночи!Я так понимаю,вечер не задался...а кто то вроде бы зарекся за прославленный столичный клуб болеть...?! Намедне
болел Я за Фулхэм против МЮ , не получилось ,это чудила Фернандыш с испуга всю обедню испортил! Вот и Динамо вечная
непредсказуемость...!
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
Так я смотрю состав,и не вижу без Бальбуэна четвёрки "живых"защитников,ибо Майсторович травмирован,а остальные вроде есть,но кто из них кто-я не знаю.Вот и спрашиваю.
Думаю,всё-таки,что у Лички завышена вера в эффективность нападения,поэтому он пренебрегает этим мерзким и скучным делом-обороной.Получается через раз...
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:34
Конечно, можно сетовать на отсутствие Бальбуэна, но корень зла в другом- неумении Лички ставить игру, читать соперника, делать замены... С Бальбуэна- мы и раньше пропускали. Тем более с Сочи, можно было и без него вполне обойтись. Всё гораздо глубже и сложнее. Состав в команде великолепный, только надо правильно игроков использовать, найти им места по позициям и многое другое. Лаксальт весь матч гоняет по полю, а подстраховать его некому. Эти космические дыры в центре поля, в опорной зоне- это свидетельство того, что тренер не умеет ставить игру, его футбол бессистемный. Скопинцев- прирожденный атакующий полузащитник, но нет, Личка упрямо ставит его в оборону, гдe соперник- раз за разом его проходит... Вобщем, ошибок тренерских масса, конечно...
Интерес
Интерес ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:28
Это они у "побратымов"-прошлого ЦСКА,унаследовали!
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:26
Вот и вспомним отсутствие Бальбуэна,самое время.Федотов в кои-то веки ушёл от схемы с тремя центральными,и повезло,или нет,но отыгрался и победил.Раньше ЦСКА тоже часто спасался во втором тайме(при Гончаренко)переходом на схему в четыре защитника.А эти модные "латерали",с их переквалификацией в "то-ли защитники,то-ли никто"...Вот и бегают они везде и всюду,и хронически не успевают.А я смотрю состав "Динамо",а там и Лаксальт,и Скопинцев-защитники,в этом качестве и выходят.
А сегодня из кого можно было сверстать классическую четвёрку защитников???
lotsman
lotsman
вчера в 22:22
    Capral
    Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 22:20
    А до этого- несогласны были? Впрочем, я понимаю о чем речь...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:19
    Что то со вторыми таймами у Динамо беда...
    Capral
    Capral
    вчера в 22:16
    Ну что, гафин- пора искать других тренеров?! Ты же умеешь и любишь мерзости делать за спиной тренера, за полгода до увольнения. Давай, дерзай!!! Честно скажу, жаль мне Личку. Как только стало известно о его возможном приходе в ДИНАМО, я сразу предупредил, Марцел- бойся данайца дары приносящего!!! Ты еще не знаешь в какое болото влезешь. Позвони Славише- он тебе расскажет...

    Личка обязан поменять своё футбольное мировозрение. Он должен понять, что прессинг и пустая беготня по полю- это не наши методы, мы это г....о уже проходили. Марцел- ищи зерно, думай, меняй, пробуй, только не играй в оренбуржский вариант -забудь его!!! Ставь команде солидный футбол, системный, фундаментальный!!! У тебя для этого- всё есть!!!

    И снова возвращаюсь к теме с Гладышевым и Смоловым в тандеме. Гладышев- футбольный интеллектуал. Вместе со Смоловым, они могут неплохую атаку замутить! Ну не лидер Тюкавин, при всем желании... Гол Ярика- зрячий, умный и даже многообещающий!!! Личка, давай ему больше практики!!! Парень талантливый!!!!!!!
    TheBoLt
    TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Да я тоже с сарказмом писал. Сочи игрой явно не заслужил поражения. Результат по игре
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Вот тут я абсолютно согласен. В коем-то веке, хоть в чем-то
    Gotlib
    Gotlib ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Приветствую, а голы забитые на чужом поле роли не играют?
    stanichnik
    stanichnik ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Доброго Здоровья Gotlib!
    Разница забитых и пропущенных у Крыльев +8, у Динамо +3. Количество побед у Крыльев 6, у Динамо 5. А личная встреча закончилась 3:3. Учитывая все эти показатели самарцы выше нас в таблице.
    баск
    баск
    вчера в 21:55
    Голешники мы забили, конечно, хорошие.
    И Чавеса с почином, и Костик с Яриком большие молодчики.
    Но за очёчко сегодня спасибо фортуне и Лещуку.

    Накануне матча у нас образовалось очередное затруднение с составом-
    капитан команды Бальбуэна отбыл в Испанию поздравлять жену с двойней,
    Маричаль, получивший повреждение, отсутствовал даже в заявке,
    в результате чего защитная линия Динамо снова приобрела стрёмный вид.

    На этом фоне ТШ принял "судьбоносное" решение-
    отказаться от мучительных, но богоугодных поисков баланса в игре и вернуться
    к авантюрному футболу начала сезона..

    Результат на табло.
    Оборона у нас была не просто плоха, её, по сути, вообще не было.
    Неожиданно слабо провёл матч даже Лаксальт (не буду уж впадать в детали).
    Так что захоти сочинские забить сегодня больше- забили бы.

    На дистанции сезона мы- так уж получается- идём по кругу..
    То играем с соперником в бравую карусель "кто больше забьёт/пропустит",
    то пытаемся выглядеть обстоятельнее и при этом впадаем в голевую засуху, то снова возвращаемся к пройденному.

    Любопытно- а каков реальный кредит доверия Марцелу Личке при регулярном воспроизведении таких вот матчей?
    Можно ведь и "доиграться", чего вообще-то не хотелось бы..
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:54
    Фонтан ошибок и упущенных моментов с обеих сторон. Главный судья на поле начальник, а все остальные, включая тренеров, подчинённые. Точилин не учёл, что подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и 14коватый, дабы разумением своим не смущать начальства. Поплатился красной карточкой.
    Gotlib
    Gotlib
    вчера в 21:53
    Почему Крылья Советов выше Динамо? В личной встрече преимущество у Динамо.
    Гость
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