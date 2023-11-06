«Динамо» упустило победу над «Сочи», ведя в два гола по ходу матча

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вчера, 21:33

«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в матче 14-го тура РПЛ .

На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Сочи» Никита Бурмистров. На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Луис Чавес сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий «Сочи» Лука Джорджевич не реализовал пенальти. На 42-й минуте форвард Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд, а на 44-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество гостей. На 62-й минуте Лука Джорджевич отыграл один гол, а на 73-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён защитник «Сочи» Марсело Алвеш.

«Сочи» идёт на 16-м месте (10 очков), «Динамо» занимает 5-е место (22 очка).