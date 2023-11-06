«Динамо» упустило победу над «Сочи», ведя в два гола по ходу матча

«Сочи» сыграл вничью с «Динамо» (3:3) в матче 14-го тура РПЛ.
На 24-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Сочи» Никита Бурмистров. На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Луис Чавес сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий «Сочи» Лука Джорджевич не реализовал пенальти. На 42-й минуте форвард Константин Тюкавин вывел «Динамо» вперёд, а на 44-й минуте Ярослав Гладышев удвоил преимущество гостей. На 62-й минуте Лука Джорджевич отыграл один гол, а на 73-й минуте защитник «Сочи» Ванья Дркушич сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время с поля был удалён защитник «Сочи» Марсело Алвеш.
«Сочи» идёт на 16-м месте (10 очков), «Динамо» занимает 5-е место (22 очка).
Пока отставание Динамо от первой тройки небольшое, но весной возможно не раз вспомнят те игры в которых они расточительно делились очками со своими соперниками.
Ну и не могу не отметить работу Безбородова и судей на ВАРе, придумавших пенальти в ворота Динамо, благо Лещук вытащил, но безупречной его игру в матче не назовёшь.
Надеюсь в заключительном матче первого круга с Оренбургом бело-синие добьются победы и подарят положительные эмоции своим болельщикам. Болейте за своих, а не против чужих!
Пока отставание Динамо от первой тройки небольшое, но весной возможно не раз вспомнят те игры в которых они расточительно делились очками со своими соперниками.
Ну и не могу не отметить работу Безбородова и судей на ВАРе, придумавших пенальти в ворота Динамо, благо Лещук вытащил, но безупречной его игру в матче не назовёшь.
Надеюсь в заключительном матче первого круга с Оренбургом бело-синие добьются победы и подарят положительные эмоции своим болельщикам. Болейте за своих, а не против чужих!
Как можно, от убитого аутсайдера получить три гола ведя 3:1??? Железобетонный претендент на вылет спасает игру безнадежную, и при этом не забивает пенальти. С кем ты очки теряешь, Личка?! У тебя состав для побед, но точно не для ничьих с мертвыми аутсайдерами!!! Это просто безобразие!!! Уже по игре с Уралом, да и в Казани, с Новгородом было видно, что ничего в работе Лички не меняется, въелся в него Оренбург- корнями врос... Ну а Сочи, надо похвалить за мужество, волю, за стремление играть до последнего и верить в успех. Если всегда так будет играть команда- вылет ей не грозит!
Вобщем, впечатления от игры ужасающие... Ни замены делать не умеет Личка, ни системы в игре у него нет. Собственно, всё ожидалось. Имея такой состав- играть надо по другому!!!
Как можно, от убитого аутсайдера получить три гола ведя 3:1??? Железобетонный претендент на вылет спасает игру безнадежную, и при этом не забивает пенальти. С кем ты очки теряешь, Личка?! У тебя состав для побед, но точно не для ничьих с мертвыми аутсайдерами!!! Это просто безобразие!!! Уже по игре с Уралом, да и в Казани, с Новгородом было видно, что ничего в работе Лички не меняется, въелся в него Оренбург- корнями врос... Ну а Сочи, надо похвалить за мужество, волю, за стремление играть до последнего и верить в успех. Если всегда так будет играть команда- вылет ей не грозит!
Вобщем, впечатления от игры ужасающие... Ни замены делать не умеет Личка, ни системы в игре у него нет. Собственно, всё ожидалось. Имея такой состав- играть надо по другому!!!
И Чавеса с почином, и Костик с Яриком большие молодчики.
Но за очёчко сегодня спасибо фортуне и Лещуку.
Накануне матча у нас образовалось очередное затруднение с составом-
капитан команды Бальбуэна отбыл в Испанию поздравлять жену с двойней,
Маричаль, получивший повреждение, отсутствовал даже в заявке,
в результате чего защитная линия Динамо снова приобрела стрёмный вид.
На этом фоне ТШ принял "судьбоносное" решение-
отказаться от мучительных, но богоугодных поисков баланса в игре и вернуться
к авантюрному футболу начала сезона..
Результат на табло.
Оборона у нас была не просто плоха, её, по сути, вообще не было.
Неожиданно слабо провёл матч даже Лаксальт (не буду уж впадать в детали).
Так что захоти сочинские забить сегодня больше- забили бы.
На дистанции сезона мы- так уж получается- идём по кругу..
То играем с соперником в бравую карусель "кто больше забьёт/пропустит",
то пытаемся выглядеть обстоятельнее и при этом впадаем в голевую засуху, то снова возвращаемся к пройденному.
Любопытно- а каков реальный кредит доверия Марцелу Личке при регулярном воспроизведении таких вот матчей?
Можно ведь и "доиграться", чего вообще-то не хотелось бы..
И Чавеса с почином, и Костик с Яриком большие молодчики.
Но за очёчко сегодня спасибо фортуне и Лещуку.
Накануне матча у нас образовалось очередное затруднение с составом-
капитан команды Бальбуэна отбыл в Испанию поздравлять жену с двойней,
Маричаль, получивший повреждение, отсутствовал даже в заявке,
в результате чего защитная линия Динамо снова приобрела стрёмный вид.
На этом фоне ТШ принял "судьбоносное" решение-
отказаться от мучительных, но богоугодных поисков баланса в игре и вернуться
к авантюрному футболу начала сезона..
Результат на табло.
Оборона у нас была не просто плоха, её, по сути, вообще не было.
Неожиданно слабо провёл матч даже Лаксальт (не буду уж впадать в детали).
Так что захоти сочинские забить сегодня больше- забили бы.
На дистанции сезона мы- так уж получается- идём по кругу..
То играем с соперником в бравую карусель "кто больше забьёт/пропустит",
то пытаемся выглядеть обстоятельнее и при этом впадаем в голевую засуху, то снова возвращаемся к пройденному.
Любопытно- а каков реальный кредит доверия Марцелу Личке при регулярном воспроизведении таких вот матчей?
Можно ведь и "доиграться", чего вообще-то не хотелось бы..