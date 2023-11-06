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«Рубин» в гостях обыграл «Урал»

вчера, 18:26
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Урал» проиграл «Рубину» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

Единственный гол в игре на 60-й минуте забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада.

«Урал» идёт на 12-м месте (16 очков), «Рубин» занимает 9-е место (19 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:41
а как начинался сезон у Урала ...
всё продинамил
всё продинамил
вчера в 23:11
А ничо так Рубин идёт... Тихой сапой в середину таблицы залезли, и отрыв от зоны вылета уже солидный. Помнится, месяца 2 назад многие здесь тренеру пророчили скорое увольнение, а вон оно как пока выходит...
протон
протон
вчера в 20:52
Это не Урал Гончаренко. Это Урал Гриши Иванова
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:27
С Победой Рубин.
Чистое везение одних, приводит к не везению других при полном преимуществе . Это футбол ⚽️ !
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:24
Отлично !
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:37
Да уж.... а в несколько игр назад Урал чуть ли не в призеры намечали... непонятно что случилось с клубом.
Интерес
Интерес ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:02
Видимо,"апыска".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:58
Играли 2 равные команды в атакующий футбол шмели много загубили голевых моментов. Рубину повезло, дожали голевой момент с чем и поздравляю болельщиков Рубина.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:54
Урал закончился, несите другой
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:54
Это не сарказм). Точно.
Интерес
Интерес ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:50
"Гончаренко достаточно квалифицированный тренер, чтобы опустить команду".
Требуется уточнение :Это приговор???
particular
particular
вчера в 18:46
Рубин "через не могу" всплывает, Урал "через не хочу" погружается...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:45
Не катится он никуда, а стоит. Стоит крепко на глиняных ногах. Гончаренко достаточно квалифицированный тренер, чтобы опустить команду. Выкарабкаются. Не сомневаюсь в этом.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:41
Рубин с победой! Результат конечно не тот на который планировал, но не важно. Есть вещи дороже ставок. Наконец то Рубин вырвался из этого заколдованного круга с чем болел клуба и поздравляю, это только начало и впереди ещё длинный путь.
Интерес
Интерес
вчера в 18:39
Сыграли две команды,населению городов которых футбол такого уровня мало интересен,мягко сказать.Что ни делают клубы-всё "пусто-пусто". "Обком закрыт,все ушли"...на хоккей,волейбол и баскетбол.
112910415
112910415
вчера в 18:37
куда катится Урал ?
Пепс
Пепс
вчера в 18:34, ред.
Победа !!!! Рубин !!! 4 матч подряд на 0 )))) Потихоньку выправляемся в таблице. Обыгрываем прямых конкурентов и это хорошо👍👍👍 Вада молодец доиграл момент . Да и в целом команда неплохо сыграла . Молодчики ⚽⚽⚽⚽👏👏👏👏
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:27
С Победой Казань!!!
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