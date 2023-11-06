«Рубин» в гостях обыграл «Урал»

«Урал» проиграл «Рубину» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 60-й минуте забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада.
«Урал» идёт на 12-м месте (16 очков), «Рубин» занимает 9-е место (19 очков).
«Урал» проиграл «Рубину» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.
Единственный гол в игре на 60-й минуте забил полузащитник «Рубина» Валентин Вада.
«Урал» идёт на 12-м месте (16 очков), «Рубин» занимает 9-е место (19 очков).
Чистое везение одних, приводит к не везению других при полном преимуществе . Это футбол ⚽️ !
Чистое везение одних, приводит к не везению других при полном преимуществе . Это футбол ⚽️ !
Требуется уточнение :Это приговор???
Требуется уточнение :Это приговор???